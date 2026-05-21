Virginia será repórter especial do 'Domingão com Huck' na Copa do Mundo

A empresária confirmou o novo desafio nas redes sociais.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
21 de Maio de 2026 - 18:09 (Atualizado às 18:09)
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Legenda: Virginia será repórter especial da Copa do Mundo 2026.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

No centro das atenções desde o conturbado término com o atacante do Real Madrid Vini Jr., a influenciadora e empresária Virginia Fonseca anunciou, nesta quinta-feira (21), nas redes sociais, que será repórter em um quadro especial para a Copa do Mundo no "Domingão com Huck", da TV Globo.

"Toda honra e glória a Deus. 2026 é nosso e o hexa vem", escreveu ela no Instagram.

De acordo com a publicação, a influencer ficará responsável por mostrar bastidores dos jogos e o cotidiano nas cidades onde as partidas da seleção brasileira acontecerão, com rotina de compras e passeios em restaurantes.

Virginia deve visitar cidades como Nova York, Nova Jersey e Miami.

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Término com Vini Jr.

Virginia anunciou o término com Vini Jr na última sexta-feira (15). Os dois estavam juntos há cerca de seis meses.

"Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira", escreveu a empresária.

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