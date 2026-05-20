Vídeo de Virginia Fonseca com macaco gera polêmica e comentários racistas contra Vini Jr.

Um vídeo compartilhado pela influenciadora Virginia Fonseca durante uma viagem a Dubai acabou provocando forte repercussão nas redes sociais nessa terça-feira (19). Nas imagens, Virginia aparece interagindo com animais e chega a beijar um macaco após incentivo de pessoas presentes no local.

"Que pegada foi essa?”, comentou a influenciadora em tom de brincadeira ao ganhar o beijo do animal.

Legenda: Postagens racistas sobre vídeo tomaram de conta de redes sociais. Foto: Reprodução/X

A publicação rapidamente viralizou em páginas de entretenimento e perfis de fofoca, mas o assunto tomou proporções maiores após internautas utilizarem o vídeo para direcionar ataques racistas ao jogador Vinicius Junior, com quem Virginia terminou recentemente um relacionamento. Parte dos comentários relacionava o atleta às imagens publicadas pela influenciadora, gerando indignação entre usuários das redes sociais.

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Internautas criticaram o teor preconceituoso das mensagens e cobraram mais responsabilidade das páginas que mantiveram comentários ofensivos no ar. Também houve questionamentos sobre a necessidade de moderação mais rígida em conteúdos com potencial para estimular discursos discriminatórios.

Casos de racismo em campo

Atualmente no Real Madrid e convocado para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Vini Jr. enfrenta constantemente episódios de racismo dentro e fora dos estádios. Um dos casos mais recentes ocorreu em uma partida contra o Benfica, válida pela UEFA Champions League, quando torcedores rivais insultaram o brasileiro.

Além da atuação nos gramados, o atacante também tem reforçado ações no combate ao preconceito racial. Em maio, o jogador anunciou a criação de um escritório de advocacia gratuito voltado ao atendimento de vítimas de crimes raciais no Brasil.