Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vídeo de Virginia Fonseca com macaco gera polêmica e comentários racistas contra Vini Jr.

Usuários de redes sociais também pediram maior atenção de plataformas por deixarem comentários no ar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:04)
Zoeira
Beijo de macaco em Virginia ganhou ataques racistas.
Legenda: Beijo de macaco em Virginia ganhou ataques racistas.
Foto: Reprodução/Instagram.

Um vídeo compartilhado pela influenciadora Virginia Fonseca durante uma viagem a Dubai acabou provocando forte repercussão nas redes sociais nessa terça-feira (19). Nas imagens, Virginia aparece interagindo com animais e chega a beijar um macaco após incentivo de pessoas presentes no local.

"Que pegada foi essa?”, comentou a influenciadora em tom de brincadeira ao ganhar o beijo do animal.

Postagens racistas sobre vídeo tomaram de conta de redes sociais.
Legenda: Postagens racistas sobre vídeo tomaram de conta de redes sociais.
Foto: Reprodução/X

A publicação rapidamente viralizou em páginas de entretenimento e perfis de fofoca, mas o assunto tomou proporções maiores após internautas utilizarem o vídeo para direcionar ataques racistas ao jogador Vinicius Junior, com quem Virginia terminou recentemente um relacionamento. Parte dos comentários relacionava o atleta às imagens publicadas pela influenciadora, gerando indignação entre usuários das redes sociais.

Veja também

teaser image
Zoeira

Gostou de 'Off Campus'? Confira 5 séries no mesmo estilo para maratonar

teaser image
Zoeira

Cariúcha relembra meme no 'Profissão Repórter' e brinca que deu 'carreira' a Caco Barcellos

Internautas criticaram o teor preconceituoso das mensagens e cobraram mais responsabilidade das páginas que mantiveram comentários ofensivos no ar. Também houve questionamentos sobre a necessidade de moderação mais rígida em conteúdos com potencial para estimular discursos discriminatórios.

Casos de racismo em campo

Atualmente no Real Madrid e convocado para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Vini Jr. enfrenta constantemente episódios de racismo dentro e fora dos estádios. Um dos casos mais recentes ocorreu em uma partida contra o Benfica, válida pela UEFA Champions League, quando torcedores rivais insultaram o brasileiro.

Além da atuação nos gramados, o atacante também tem reforçado ações no combate ao preconceito racial. Em maio, o jogador anunciou a criação de um escritório de advocacia gratuito voltado ao atendimento de vítimas de crimes raciais no Brasil.

Beijo de macaco em Virginia ganhou ataques racistas.
Zoeira

Vídeo de Virginia Fonseca com macaco gera polêmica e comentários racistas contra Vini Jr.

Usuários de redes sociais também pediram maior atenção de plataformas por deixarem comentários no ar.

Redação
Há 1 hora
Cariúcha brincou e deu risadas sobre 'carreira dada' ao jornalista Caco Barcellos.
Zoeira

Cariúcha relembra meme no 'Profissão Repórter' e brinca que deu 'carreira' a Caco Barcellos

Ela ficou famosa após perder no concurso “Garota da Laje” e ser entrevistada pelo jornalista.

Redação
Há 2 horas
Imagem de divulgação de séries como O Verão que Mudou Minha Vida, Rivalidade Ardente e A Vida Sexual das Universitárias, para matéria sobre séries para maratonar depois de Off Campus.
Zoeira

Gostou de 'Off Campus'? Confira 5 séries no mesmo estilo para maratonar

Produções focam em histórias de romances com dramas e desenvolvimentos.

Beatriz Rabelo
19 de Maio de 2026
Pessoa sentada em ambiente interno aponta com a mão estendida enquanto segura um objeto na boca; sobre a mesa à frente há copos de vidro, latas de energético, um isqueiro e outros itens. Luz quente ilumina a cena, com quadros na parede ao fundo.
Zoeira

Nos cinemas com 'O Rei da Internet', João Guilherme comenta estilo do filme: 'Tudo parece surreal'

Ator interpreta o hacker Daniel Nascimento no longa baseado em fatos reais.

Mylena Gadelha
19 de Maio de 2026
Imagem de Zé Felipe e outra de Virginia com Vini Jr, para matéria sobre Zé Felipe faz referência a Vini Jr. em comentário deixado em foto de Virginia.
Zoeira

Zé Felipe ironiza Vini Jr. em comentário de publicação de Virginia Fonseca

Cantor escreveu 'fique bem', citando o pronunciamento do jogador sobre o término.

Redação
19 de Maio de 2026
Pessoa em primeiro plano está dentro de um transporte público, segurando um celular junto ao ouvido, com braços erguidos para se equilibrar entre as barras superiores. Veste casaco vermelho sobre blusa clara. Ao redor, outras pessoas aparecem desfocadas, algumas também segurando os suportes do veículo. O ambiente interno tem iluminação mista, com luz natural entrando e pontos de luz artificiais ao fundo, criando contraste com o movimento e a proximidade entre os passageiros.
Zoeira

Conheça o elenco e entenda a trama de 'Quem Ama Cuida', nova novela das 21h da Globo

Trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto acompanhará a transformação de Adriana (Leticia Colin).

Mylena Gadelha
18 de Maio de 2026
Close-up em dois ângulos de um homem com tatuagens e óculos escuros, sorrindo e falando, em fundo escuro com iluminação de estúdio.
Zoeira

MC Ryan SP nega lavagem de dinheiro e diz que é inocente: 'Quero ficar em paz'

Cantor é acusado de chefiar uma organização criminosa que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão.

Redação
18 de Maio de 2026
Mulher de cabelos longos encaracolados e vestido estampado azul, amarelo e verde, sorrindo ao lado de um microfone prateado em um palco durante apresentação ou evento
Zoeira

Shakira é absolvida de fraude fiscal na Espanha e deve receber R$ 352,8 milhões

Cantora era acusada de não pagar os impostos enquanto tinha residência na Europa, entre 2011 e 2014.

Redação
18 de Maio de 2026
Foto de Patrícia Abravanel apresentando o Show do Milhão em estúdio.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (17/05)

Apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT, o quadro tem perguntas de conhecimentos gerais.

Redação
17 de Maio de 2026
Montagem de duas fotos mostra João Vicente à esquerda e Chay Suede à direita. Os dois são homens brancos entre 30 e 40 anos. João usa cavanhaque e tem cabelo grisalho e Chay usa bigode e cabelo curto.
Zoeira

João Vicente de Castro toma bronca de Chay Suede após expor história de 'imitão'

O galã estreia nesta segunda-feira (18) na nova novela das nove, "Quem Ama Cuida".

Redação
17 de Maio de 2026
Duas fotos lado a lado mostram uma criança em um cenário decorado ao ar livre, com arranjos de flores e um carrossel ao fundo; em uma imagem, a criança posa sozinha ao lado do bolo, e na outra aparece sendo segurada por duas pessoas adultas próximas à mesa decorada.
Zoeira

Com vestido de R$ 45 mil, Ana Paula Siebert celebra aniversário luxuoso da filha ao lado de Justus

Festa teve temática country chic, bolo gigante e muitas flores.

Redação
17 de Maio de 2026
Foto posada da influenciadora Virginia Fonseca, vestindo uma blusa branca aberta e top rendado preto, ao lado do jogador Vini Jr. com blusa cinza e boné preto. Ela olha para a câmera e ele olha para o lado. Ao fundo, há uma adega iluminada com várias prateleiras de vinhos.
Zoeira

Amigos revelam o que incomodava Vini Jr. no namoro com Virginia, diz portal

Fim de namoro entre empresária e jogador ocorreu após seis meses.

Redação
17 de Maio de 2026
Pessoa segurando um violão acústico, sentada em ambiente interno com iluminação quente e decoração ao fundo, usando camisa verde e com o instrumento apoiado no colo.
Zoeira

'Viver Sertanejo' deste domingo (17) recebe cantores que começaram nos bastidores da música

Programa vai celebrar trajetórias de artistas como Matheus Fernandes e Kaique & Felipe.

Redação
17 de Maio de 2026
foto do cantor Matheus Fernandes no Viver Sertanejo.
Zoeira

'Viver Sertanejo' recebe cantor cearense Matheus Fernandes neste domingo (17)

O cantor Daniel comanda o programa voltado à cultura sertaneja.

Redação
17 de Maio de 2026
Imagem de divulgação das apresentadoras do Globo Rural.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (17) mostra as novidades do mercado da soja

O programa começa logo após o "Auto Esporte".

Redação
17 de Maio de 2026
Imaculada e a avó se abraçando.
Zoeira

Morre Vó do Céu, cearense conhecida nas redes sociais, aos 106 anos

Velório ocorreu no interior do Ceará, em Quixadá.

Redação
16 de Maio de 2026
Serginho Groisman e os músicos do Barão Vermelho posam sorridentes no palco do 'Altas Horas', com o logotipo colorido do programa brilhando ao fundo. A imagem destaca a união do grupo entre instrumentos como teclado e baixo, criando uma atmosfera de celebração musical no cenário da TV Globo.
Zoeira

Altas Horas recebe formação original do Barão Vermelho e convidados

Programa deste sábado (16) celebra o reencontro dos membros remanescentes da célebre banda, que saem em turnê pelo Brasil.

Redação
16 de Maio de 2026
pedro e ex casal ex bbb.
Zoeira

Ex-BBB Pedro deixa clínica psiquiátrica e conhece a filha de 2 meses

O relacionamento com ex acabou quando Pedro saiu do reality.

Redação
16 de Maio de 2026
A dupla Marcos e Belutti e o apresentador Marcos Mion (ao centro) sorriem e seguram microfones no centro de um cenário temático que remete a um bar rústico, com um grande letreiro luminoso escrito 'Dupla do Brasil' ao fundo. A composição destaca elementos sertanejos, como garrafas em prateleiras iluminadas, chapéus de cowboy e violões, criando uma atmosfera vibrante e festiva.
Zoeira

Caldeirão com Mion recebe Marcos e Belutti na competição musical ‘Duplas do Brasil’

No quadro deste sábado (16), os participantes vão apresentar canções de samba ou pagode.

Redação
16 de Maio de 2026
fotos da influenciadora cearense Brena Jéssica.
Zoeira

Influencer cearense Brena Jéssica perde conta no Instagram e tem contratos cancelados

Blogueiros se uniram em campanha para a volta do perfil, que tinha 800 mil seguidores.

Redação
16 de Maio de 2026