CAPTEI: Jéssica Medeiros e Rodrigo Fernandes celebram juntos em festa regada a samba e afeto

Foi em clima de encontro entre gerações, e muita sintonia, a celebração compartilhada dos aniversários de Jéssica Medeiros e Rodrigo Fernandes, realizada no último dia 16, no Manoel Dias Branco. Mãe e filho dividiram a comemoração em uma festa marcada por samba, encontros afetivos e aquela mistura rara de turmas que simplesmente funciona.

Legenda: Parabéns em família! Foto: LC Moreira

Quem cuidou pessoalmente dos preparativos foi a própria Jéssica, recebendo os muitos amigos e familiares que passaram pela residência da família ao longo do fim de tarde e da noite.

Legenda: Jéssica Medeiros e Acelino Melo Foto: LC Moreira

No repertório, o samba de Júnior Brown deu o tom da festa, acompanhada de chope gelado, risadas e até de um inesperado e divertidíssimo “carro da loucura de amor”, que acabou virando um dos momentos mais comentados da celebração.

Legenda: A aniversariante com o samba de Júnior Brown Foto: LC Moreira

Nas redes sociais, Jéssica resumiu bem o espírito do encontro: quando a turma da mãe também é a do filho, e vice-versa, o resultado só podia ser leveza, alegria e muito afeto. E foi exatamente isso que se viu por lá.

Legenda: Rodrigo e Jéssica Medeiros e Andréa Nantua Foto: LC Moreira

Confira os registros da festa pelas lentes de LC Moreira.

Legenda: Jeritza Gurgel e Rodrigo Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Melo, Rodrigo e Jéssica Mederos, Acelino e Juan Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo, Jéssica, Ana e Aderson Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Hercílio Nantua, Jéssica Medeiros, Majú e Andréa Nantua e Rodrigo Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda, Jéssica Medeiros, Kika Gurgel e Rejane Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Brainer, Jéssica Medeiros e Márcio Barata Foto: LC Moreira

Legenda: Priscilla Conti, Jéssica Medeiros e Antonela Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Melo, Juliana Lima, Jéssica Medeiros e Acelino Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Acélio Melo, Norma Catunda, Jéssica Medeiros, Acelino e Ivaldy Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Sara Machado, Rodrigo Medeiros, Marina Sicchierolli e Sofia Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Cuíça, Beatriz Teixeira, Jéssica Medeiros e Acelino Melo 1 Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Porcelini e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Andressa Lima, Camile e Amanda Leal, Jéssica, Carol e Rodrigo Medeiros e Sátia Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Medeiros e Léa Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Soraya Pinheiro e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Tamara Viterbino, Sandro Galvão, Jéssica Medeiros e Acerlino Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Yana Markioro, Jéssica Medeiros e Cristina Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Sofia Lima, Mariah Paiva, Rodrigo e Jéssica Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Acelino Melo, Gilvandro Neto, Hercílio Nantua, Ângelo Oliva e Marcel Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Andressa Lima, Jéssica e Rodrigo Medeiros e Sátia Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Melo, Mariana Ferreira, Rodrigo e Jéssica Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Webster Pinheiro, Bárbara Lia Melo, Jéssica Medeiros e Acerlino Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Mariah Paiva, Larisse Lima, Rodrigo Medeiros e Izabelly Turra e Sofia Lima Foto: LC Moreira