CAPTEI: Jéssica Medeiros e Rodrigo Fernandes celebram juntos em festa regada a samba e afeto

Foi em clima de encontro entre gerações, e muita sintonia, a celebração compartilhada dos aniversários de Jéssica Medeiros e Rodrigo Fernandes, realizada no último dia 16, no Manoel Dias Branco. Mãe e filho dividiram a comemoração em uma festa marcada por samba, encontros afetivos e aquela mistura rara de turmas que simplesmente funciona.
Quem cuidou pessoalmente dos preparativos foi a própria Jéssica, recebendo os muitos amigos e familiares que passaram pela residência da família ao longo do fim de tarde e da noite.
No repertório, o samba de Júnior Brown deu o tom da festa, acompanhada de chope gelado, risadas e até de um inesperado e divertidíssimo “carro da loucura de amor”, que acabou virando um dos momentos mais comentados da celebração.
Nas redes sociais, Jéssica resumiu bem o espírito do encontro: quando a turma da mãe também é a do filho, e vice-versa, o resultado só podia ser leveza, alegria e muito afeto. E foi exatamente isso que se viu por lá.
Confira os registros da festa pelas lentes de LC Moreira.