Veja ranking dos cachês do São João de Fortaleza
Valores vão de R$ 100 mil a R$ 350 mil.
A Prefeitura de Fortaleza vai investir ao menos R$ 1,58 milhão com a contratação de seis atrações para o Ciclo Junino de Fortaleza 2026. Os valores constam em atos de inexigibilidade de licitação publicados no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (19).
Entre os artistas contratados ao Ciclo Junino de Fortaleza 2026, os maiores cachês são de Dorgival Dantas, Elba Ramalho e da dupla Silvânia e Berg, todos com contratos de R$ 350 mil cada.
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Os documentos publicados pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) detalham ainda os custos individuais de cada apresentação, incluindo despesas com músicos, logística, hospedagem, alimentação, equipe técnica e impostos.
Ranking dos cachês do São João de Fortaleza 2026:
1. Dorgival Dantas — R$ 350 mil;
2. Elba Ramalho — R$ 350 mil;
3. Silvânia e Berg — R$ 350 mil;
4. Vicente Nery — R$ 250 mil;
5. Filho do Piseiro — R$ 180 mil;
6. Luiz Fidelis — R$ 100 mil.
Segundo os extratos contratuais, o show de Dorgival Dantas prevê R$ 250 mil apenas para cachê artístico, além de valores destinados a músicos, equipe técnica, logística terrestre e impostos.
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Já no contrato de Elba Ramalho, o Município detalha despesas com músicos, bailarinos, equipe técnica, transporte aéreo e terrestre, hospedagem e agenciamento artístico. O valor reservado para impostos chega a R$ 66,5 mil.
Entre os contratos publicados, o menor valor é o do cantor Luiz Fidelis, contratado por R$ 100 mil para show no São João.
Os contratos foram firmados por meio de inexigibilidade de licitação, mecanismo previsto na Lei Federal nº 14.133/2021 para contratação de artistas consagrados por intermédio de representantes exclusivos.