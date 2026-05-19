Veja ranking dos cachês do São João de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza vai investir ao menos R$ 1,58 milhão com a contratação de seis atrações para o Ciclo Junino de Fortaleza 2026. Os valores constam em atos de inexigibilidade de licitação publicados no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (19).

Entre os artistas contratados ao Ciclo Junino de Fortaleza 2026, os maiores cachês são de Dorgival Dantas, Elba Ramalho e da dupla Silvânia e Berg, todos com contratos de R$ 350 mil cada.

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Os documentos publicados pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) detalham ainda os custos individuais de cada apresentação, incluindo despesas com músicos, logística, hospedagem, alimentação, equipe técnica e impostos.

Ranking dos cachês do São João de Fortaleza 2026:

1. Dorgival Dantas — R$ 350 mil;

2. Elba Ramalho — R$ 350 mil;

3. Silvânia e Berg — R$ 350 mil;

4. Vicente Nery — R$ 250 mil;

5. Filho do Piseiro — R$ 180 mil;

6. Luiz Fidelis — R$ 100 mil.

Segundo os extratos contratuais, o show de Dorgival Dantas prevê R$ 250 mil apenas para cachê artístico, além de valores destinados a músicos, equipe técnica, logística terrestre e impostos.

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Já no contrato de Elba Ramalho, o Município detalha despesas com músicos, bailarinos, equipe técnica, transporte aéreo e terrestre, hospedagem e agenciamento artístico. O valor reservado para impostos chega a R$ 66,5 mil.

Entre os contratos publicados, o menor valor é o do cantor Luiz Fidelis, contratado por R$ 100 mil para show no São João.

Os contratos foram firmados por meio de inexigibilidade de licitação, mecanismo previsto na Lei Federal nº 14.133/2021 para contratação de artistas consagrados por intermédio de representantes exclusivos.