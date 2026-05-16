Dorgival Dantas reúne mais de 100 sanfoneiros em procissão de forró no RN; veja vídeo

O cantor e compositor Dorgival Dantas reuniu o público na programação do "Derradeiro de Maio", evento que ocorre na fazenda do artista, em Olho d’Água do Borges (RN).

Neste sábado (16), uma "sanfonada" reuniu mais de 100 sanfoneiros em um trajeto pelas principais vias da cidade, atraindo moradores e visitantes ao som de clássicos juninos e do forró tradicional.

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Durante o percurso, os músicos fizeram uma espécie de procissão cultural pelas ruas da cidade, interpretando sucessos de São João e canções marcadas pela presença de zabumba, triângulo e sanfona.

A caminhada atraiu uma multidão, que acompanhou o cortejo dançando forró e celebrando a tradição nordestina.

Legenda: Público caminhou em procissão cultural pelas principais vias de Olho d’Água do Borges (RN) Foto: João Lima Neto/SVM.

Entre os participantes estava o ator e cantor Chambinho do Acordeon, um dos nomes de relevância nacional que integraram a sanfonada ao lado dos músicos convidados e artistas locais.

Idealizador do Derradeiro de Maio, Dorgival Dantas interagiu com o público durante o evento. O artista acenou para moradores que acompanhavam a movimentação das sacadas das casas, tirou fotos com fãs e caminhou ao lado da multidão durante todo o trajeto.

A edição deste ano do evento conta com três dias de programação. Na abertura, realizada na sexta-feira (15), subiram ao palco os cantores João Gomes, Waldonys, Os Três do Nordeste, além do próprio Dorgival Dantas. A noite também teve a participação especial do cantor Alcymar Monteiro.

Nomes nacionais da música

Legenda: João Gomes chamou crianças para cantar no palco Ciço Dantas na Fazenda Tome Xote. Foto: João Lima Neto/SVM

Uma forte chuva tomou conta do primeiro dia do evento, mas o mau tempo não afastou o público, que permaneceu acompanhando os shows e dançando forró durante toda a programação. João Gomes foi o grande nome da noite.

No repertório, ele reuniu canções dos primeiros projetos da carreira, além de novidades do álbum "Dominguinho 2".

Além de muito forró, quem curtiu o "Derradeiro de Maio" desfrutou de uma viagem no tempo pelo cenário da cidade cenográfica criada por Dorgival Dantas. Bodega, igreja, banco, escola, roda gigante, cabaré e até uma prefeitura remontam a antigas cidades de interior do Nordeste.

Mas o grande destaque foi o público que dançou coladinho, cantou e se emocionou ao encontro de Dorgival Dantas.

*O colunista viajou para Olho d’Água do Borges (RN) a convite de Dorgival Dantas.