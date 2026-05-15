Festival Playlist reúne Limão e outros veteranos do forró em 10 horas de shows em Fortaleza
Evento celebra os 50 anos da rádio FM 93, neste sábado (16).
Com mais de 10 horas de shows, o projeto “Playlist” reúne grandes nomes do forró em Fortaleza neste sábado (16), no Marina Park. O evento também celebra os 50 anos da rádio FM 93, veículo do Sistema Verdes Mares (SVM) que ajudou a impulsionar diversos artistas do gênero para todo o Brasil.
Em entrevista, os vocalistas Edson Lima e Adma Andrade, da banda Limão com Mel, prometeram uma verdadeira maratona musical para os fãs cearenses, com apresentações que atravessarão a madrugada, além de encontros inéditos no palco.
Segundo os artistas, Fortaleza ocupa um lugar especial na trajetória da banda. “Nascemos em Pernambuco, mas fomos abraçados aqui no Ceará maravilhosamente bem desde o início da carreira. A gente sempre fala que aqui é nossa segunda casa”, afirmou Adma Andrade.
Veja também
Festival reúne gigantes do forró
O “Playlist” nasceu com a proposta de reunir bandas que marcaram gerações do forró romântico. De acordo com Edson Lima, a primeira edição do projeto aconteceu justamente em Fortaleza.
“Resgatamos grandes bandas lá dos anos 90. Fizemos aqui em Fortaleza o primeiro Playlist reunindo grandes artistas cantando suas canções e as da Limão com Mel”, relembrou o cantor.
Além da Limão com Mel, o evento contará com shows de Calcinha Preta, Mastruz com Leite, Noda de Caju, Baby Som e Tropykália.
“Os portões abrem às 19h e o show não tem hora para acabar. Vai ter duas horas de Limão com Mel, duas horas de Calcinha Preta e, no final, Limão e Calcinha Preta juntos no mesmo palco fazendo mais uma hora”, revelou Edson Lima.
Veja programação do evento
- Abertura dos portões: 19h
- Shows de Baby Som, Noda de Caju, Mastruz com Leite e Tropykália
- Duas horas de show da Limão com Mel
- Duas horas de apresentação da Calcinha Preta
- Encontro entre Limão com Mel e Calcinha Preta no mesmo palco
Relação histórica com Fortaleza
Durante a entrevista, os artistas também destacaram a ligação antiga com o Ceará e com o Sistema Verdes Mares (SVM). “Já fazíamos programas aqui desde os anos 90. A TV e a rádio sempre foram muito marcantes na nossa história”, disse Edson Lima.