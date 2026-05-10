Filha de Mari Fernandez deve nascer em outubro e cantora irá reduzir agenda
Cantora e companheira ainda estão decidindo onde filha irá nascer.
Em entrevista exclusiva à coluna, a cantora Mari Fernandez — que será mamãe de primeira viagem junto da influenciadora Júlia Ribeiro — abriu o coração ao comentar sobre a gestação da companheira. O casal espera a primeira filha, Isabela, prevista para nascer em outubro.
Durante entrevista, Mari falou sobre os preparativos para a chegada da bebê e revelou que pretende diminuir o ritmo de shows após o nascimento da filha.
Mari contou que a maternidade era um desejo antigo do casal e que a gravidez aconteceu em um momento pensado pelas duas.
“A Isabela já vinha sendo planejada. Eu tenho cinco anos de carreira e a gente está junto há mais de quatro anos. A Júlia sempre fez parte da minha vida e da minha carreira. A gente sempre conversou sobre o momento certo para ser mãe”, afirmou Mari.
Apesar da agenda intensa de shows, a cantora garantiu que não pretende interromper a carreira musical.
Eu não vou parar de cantar, vou continuar fazendo shows. Mas chega um momento em que a gente quer viver isso. É inexplicável o amor por um filho
Preparativos ainda estão no começo
Mari revelou que, mesmo com cinco meses de gestação, ela e Júlia ainda estão organizando detalhes importantes da chegada da bebê.
“Hoje mesmo eu estava falando para a Júlia que a gente precisa começar a comprar berço, carrinho, porque até agora só compramos roupa e sapato”, brincou a cearense.
A cantora também afirmou que o casal ainda não definiu onde Isabela vai nascer. “A gente ainda não sabe se vai ser em São Paulo ou no Ceará. Estamos organizando tudo aos poucos”, explicou.
Mari vai reduzir compromissos para acompanhar primeiros meses da filha
Durante a conversa, Mari destacou a importância de acompanhar de perto a gestação e apoiar a companheira.
Eu quero realmente passar mais tempo em casa. Quero ver todos os primeiros detalhes. Quero ajudar a Júlia, porque é complicado para uma mulher passar por uma gestação. Mexe com tudo, muda o corpo, muda o humor
A artista contou ainda que pretende reduzir os compromissos profissionais em outubro, mês previsto para o nascimento da filha.
“Quando a Isabela nascer, eu quero diminuir um pouco os shows para conseguir dar apoio à Júlia e aproveitar esse momento que é único”, afirmou.