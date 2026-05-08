Mari Fernandez retorna às origens nos barzinhos de Fortaleza com novo DVD

A cantora Mari Fernandez lançou nesta semana o projeto “Mari no Barzinho Fortaleza”, gravado na Capital cearense, cidade que marcou o início da trajetória profissional da artista. O álbum reúne seis faixas — cinco inéditas e um pot-pourri de regravações de forró — e chega às plataformas acompanhado de todos os clipes lançados de uma só vez.

Segundo Mari, a ideia do “Mari no Barzinho” surgiu da vontade de criar um projeto mais próximo do público e conectado às origens da carreira dela.

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“O Mari no Barzinho é um projeto bem intimista. A ideia veio quando eu queria gravar algo que me aproximasse mais dos fãs. E eu pensei: 'por que não gravar a minha verdade?'. Eu comecei minha história cantando profissionalmente em Fortaleza, nos barzinhos. Então o barzinho foi uma grande escola para mim”, afirmou Mari.

A artista destacou ainda que o formato proporciona uma relação diferente com os fãs durante a gravação.

“É diferente de gravar um DVD num palco alto, com a galera lá embaixo. No Mari no Barzinho você grava sentado numa mesa, com os fãs do lado, bebendo com você. É uma intimidade bem maior”, disse Mari.

Fortaleza como cenário da gravação

Após passar por cidades como Goiânia, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, Mari decidiu trazer o projeto para Fortaleza por considerar a capital cearense fundamental na construção da carreira.

“Eu pensei: 'se é para gravar no Nordeste, tem que ser em Fortaleza, que é a minha casa'. Todas as minhas primeiras oportunidades vieram daqui. Primeiro CD, primeiro clipe, primeiras entrevistas, tudo começou em Fortaleza”, declarou Mari.

A escolha do local da gravação também teve um significado especial. Mari relembrou o período em que morava na Rua Frederico Borges, no Meireles, dividindo apartamento com um amigo compositor enquanto buscava espaço para cantar nos bares da cidade.

“Eu andava tudo aquilo ali a pé, entregando cartãozinho para gerente de barzinho, pedindo oportunidade para cantar. Voltar com esse projeto para Fortaleza tem um significado muito forte para mim”, contou cearense.

Novos compositores cearenses ganham espaço

Mari revelou ainda que o álbum traz forte participação de compositores cearenses e nordestinos. Entre os nomes citados pela cantora estão Claudinho, BK e Luanzinho, representantes da nova geração de compositores do Ceará.

“Tem uma galera jovem de Fortaleza que já vem acertando música com grandes artistas. Eu priorizo sempre se a música é boa, independente de onde foi feita”, afirmou.

A cantora também participa diretamente da composição do projeto. Uma das faixas inéditas, “Versão Saliente”, foi escrita por ela em parceria com amigos compositores.