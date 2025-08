Mari Fernandez quer gravar projeto 'Mari no Barzinho' em novas cidades e não descarta criar evento

A coluna enfrentou o frio de 13 graus de São Paulo (SP), na noite de quinta-feira (1º), para conversar com Mari Fernandez sobre o novo projeto musical da carreira. A cearense lançou o “Mari no Barzinho Ao Vivo em BH”. Em bate-papo, ela explicou os bastidores da produção e comentou a possibilidade de transformar a iniciativa em uma festa — nos moldes do projeto "Mari Sem Fim".

“Nunca passou na minha cabeça fazer uma label do Mari no Barzinho, mas também não posso descartar ainda”, disse.

Assista à entrevista:

O show em Belo Horizonte marca o primeiro dos três projetos gravados com essa proposta e é o único com faixas inéditas.

“Tem uma mistura, tanto regravações quanto inéditas. Gravei um medley com Cleiton e Romário, que tem três faixas: 'Se Quiser', 'Lábios Divididos' e 'Vivendo em Solidão'”, contou Mari.

A artista revelou que a escolha de repertório e parceiros tem buscado aproximar o forró romântico nordestino de outras sonoridades, como o sertanejo. “Foi muito incrível para mim ver essa nova roupagem da música”, destacou.

Mari chegou a escolher bar de gravação em Fortaleza

Antes de articular a gravação do projeto Belo Horizonte, Mari Fernandez contou que planejou gravar o projeto na capital cearense. Até o bar ela chegou a escolher.

"Já pensei em quanto seria o momento de gravar em Fortaleza. Já pensei sim! Agora, na última vez que fui, eu me balancei para gravar em Fortaleza. Estava muito balançada para gravar inclusive no Rancho do Poço", comentou ela, citando o empreendimento da família do cantor Wesley Safadão.