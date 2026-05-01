Shakira gravou em estúdio do Aviões do Forró durante passagem por Fortaleza em 2013
Cantora usou local para gravar com artista baiano Carlinhos Brown.
Às vésperas de um megashow na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado (2), a passagem de Shakira pelo Brasil revive lembranças marcantes da cantora no Ceará. Em 2013, durante visita a Fortaleza, a artista não apenas circulou por pontos turísticos e restaurantes, como também gravou no estúdio do Aviões do Forró — espaço do escritório A3 Entretenimento.
Antes mesmo de explorar a cidade, Shakira publicou nas redes sociais uma foto ao lado do cantor baiano Carlinhos Brown. Na legenda, indicava o momento: “Com Carlinhos Brown, no estúdio de gravação”. O registro foi feito em Fortaleza e levantou especulações sobre uma possível colaboração musical.
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A coluna conversou com algumas pessoas que trabalharam no estúdio na época. O estúdio do Aviões foi isolado só para Shakira e Carlinhos. Ninguém foi autorizado a entrar sem autorização deles. Em entrevista à coluna, Solange Almeida contou que, durante passagem da colombiana, ela e Xand Avião estavam em viagem com shows.
O encontro ocorreu no estúdio da A3 Entretenimento, no bairro Passaré. Na época, a produtora era responsável por grandes nomes do forró nacional, como Aviões do Forró e Solteirões do Forró. Shakira e Carlinhos usaram o estúdio nos dias 22 e 23 de junho daquele ano.
Apesar da confirmação da visita, os detalhes sobre o que foi gravado nunca vieram a público. Em entrevista ao Diário do Nordeste, na época, o empresário Isaías CD — um dos donos da A3 — afirmou que não poderia revelar o conteúdo do encontro. O que se sabe é que no ano seguinte, os dois lançaram "Dare (La La La)".
A passagem pelo estúdio integrou uma agenda mais ampla de Shakira em Fortaleza, quando acompanhava o então companheiro, o jogador Gerard Piqué, durante a Copa das Confederações. Nos intervalos dos jogos, a artista aproveitou para conhecer a cidade, com destaque para visitas ao polo gastronômico da Varjota, onde experimentou pratos à base de frutos do mar, e para encontros com fãs na região do Meireles, especialmente nos arredores do Hotel Luzeiros.