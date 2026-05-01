Shakira gravou em estúdio do Aviões do Forró durante passagem por Fortaleza em 2013

Às vésperas de um megashow na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado (2), a passagem de Shakira pelo Brasil revive lembranças marcantes da cantora no Ceará. Em 2013, durante visita a Fortaleza, a artista não apenas circulou por pontos turísticos e restaurantes, como também gravou no estúdio do Aviões do Forró — espaço do escritório A3 Entretenimento.

Antes mesmo de explorar a cidade, Shakira publicou nas redes sociais uma foto ao lado do cantor baiano Carlinhos Brown. Na legenda, indicava o momento: “Com Carlinhos Brown, no estúdio de gravação”. O registro foi feito em Fortaleza e levantou especulações sobre uma possível colaboração musical.

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A coluna conversou com algumas pessoas que trabalharam no estúdio na época. O estúdio do Aviões foi isolado só para Shakira e Carlinhos. Ninguém foi autorizado a entrar sem autorização deles. Em entrevista à coluna, Solange Almeida contou que, durante passagem da colombiana, ela e Xand Avião estavam em viagem com shows.

O encontro ocorreu no estúdio da A3 Entretenimento, no bairro Passaré. Na época, a produtora era responsável por grandes nomes do forró nacional, como Aviões do Forró e Solteirões do Forró. Shakira e Carlinhos usaram o estúdio nos dias 22 e 23 de junho daquele ano.

Apesar da confirmação da visita, os detalhes sobre o que foi gravado nunca vieram a público. Em entrevista ao Diário do Nordeste, na época, o empresário Isaías CD — um dos donos da A3 — afirmou que não poderia revelar o conteúdo do encontro. O que se sabe é que no ano seguinte, os dois lançaram "Dare (La La La)".

A passagem pelo estúdio integrou uma agenda mais ampla de Shakira em Fortaleza, quando acompanhava o então companheiro, o jogador Gerard Piqué, durante a Copa das Confederações. Nos intervalos dos jogos, a artista aproveitou para conhecer a cidade, com destaque para visitas ao polo gastronômico da Varjota, onde experimentou pratos à base de frutos do mar, e para encontros com fãs na região do Meireles, especialmente nos arredores do Hotel Luzeiros.