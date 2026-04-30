Shakira no Ceará? Saiba onde a cantora andou e o que comeu

A presença de Shakira no Brasil para um megashow na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, reacende uma memória afetiva entre fãs cearenses: a artista já passou por Fortaleza e Aquiraz em diferentes momentos da carreira, incluindo hospedagem no bairro Meireles e visita a restaurantes na Varjota, onde interagiu com admiradores e explorou a culinária local.

Antes de se consolidar como um dos maiores nomes da música pop mundial, Shakira esteve no Ceará ainda nos anos 1990.

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Em 1997, a cantora participou de uma gravação especial de Dia das Crianças — apresentada por Xuxa — no Beach Park, quando já despontava nas paradas musicais com sucessos como "Estoy Aquí" e "Pies Descalzos, Sueños Blancos".

Na ocasião, a colombiana dividiu o palco com artistas populares da época, como É o Tchan, Gabriel o Pensador, Claudinho & Buchecha e Débora Blando.

Shakira veio com Piqué ao Ceará

Mais de uma década depois, em 2013, a artista voltou ao Estado em um contexto bem diferente: acompanhando o então companheiro, o jogador espanhol Gerard Piqué, durante a Copa das Confederações. A passagem por Fortaleza foi marcada por uma agenda informal, com direito a passeios gastronômicos e encontros com fãs.

Na Capital cearense, Shakira frequentou restaurantes tradicionais, especialmente na região da Varjota, polo conhecido pela culinária de frutos do mar.

Em um dos momentos mais comentados, almoçou em um restaurante renomado da área, acompanhada do filho, familiares e equipe, degustando pratos como lagosta, camarão e ostras. Também não resistiu a uma sobremesa de brownie de chocolate.

A artista ainda circulou pelo Meireles, onde estava hospedada no Hotel Luzeiros, na Beira-Mar. Foi justamente na porta do hotel que protagonizou encontros com fãs, atendendo pedidos de fotos e demonstrando simpatia. Em outra ocasião, esteve na Arena Castelão para acompanhar atividades da seleção espanhola.

Cantora esteve no polo gastronômico da Varjota

Legenda: Shakira ao lado de chef de cozinha em restaurante de Fortaleza; Foto: Reprodução/Instagram.

Shakira incluiu a gastronomia local no roteiro por Fortaleza e acabou transformando restaurantes da cidade em pontos de peregrinação para fãs. A artista concentrou suas visitas principalmente na Varjota, conhecida como polo gastronômico da Capital, onde experimentou pratos típicos à base de frutos do mar.

Em um dos momentos mais comentados, a cantora almoçou em um restaurante tradicional da região, acompanhada do filho, familiares e equipe.

O menu incluiu iguarias como lagosta, camarão, ostras e polvo, reforçando o apreço pela culinária cearense. Mesmo mantendo a rotina de cuidados com a forma física, Shakira não abriu mão de uma sobremesa de chocolate.

As aparições rapidamente mobilizaram admiradores, que se reuniram nos arredores dos estabelecimentos na tentativa de registrar encontros com a artista. Sempre solícita, ela posou para fotos e interagiu com o público em diferentes ocasiões.

A cantora também marcou presença no restaurante Moranga, na Praia de Iracema, onde foi vista em um jantar ao lado de Gerard Piqué após um jogo da seleção espanhola.