Funcionário morre durante montagem de estrutura para show de Shakira no Rio

Um técnico em segurança do trabalho morreu neste domingo (26) após parte da estrutura que está sendo montada para o show da cantora Shakira, em Copacabana, no Rio de Janeiro, cair sobre ele. A informação é do O Globo.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver colegas do funcionário tentando erguer a estrutura metálica. A vítima chegou a ser socorrida a um hospital da região, segundo a apuração, mas não resistiu.

O caso está sendo investigado pela polícia. Bombeiros que foram acionados informaram que, ao chegar para o atendimento, o homem, que teve a parte inferior do corpo esmagada, havia sido retirado pelos outros trabalhadores.

A organização do show lamentou a morte do técnico. Ainda em nota, a empresa afirmou que está "prestando todo apoio, acolhimento e solidariedade à empresa responsável, sua equipe e aos familiares da vítima".

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TODO MUNDO NO RIO

A cantora colombiana Shakira foi confirmada em fevereiro como a próxima atração do "Todo Mundo no Rio" em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio. O anúncio da Prefeitura do Rio de Janeiro movimentou as redes sociais.

Muitos fãs do evento, que já contou com apresentações de Lady Gaga e Madonna, não gostaram muito da escolha.

Outra parte celebrou o anúncio de Shakira, pontuando a importância da cantora latino-americana e que esse é um momento oportuno e simbólico para sua apresentação, em referência ao cantor Bad Bunny no Super Bowl.