Homem se fantasia de PM, faz ensaio fotográfico com a mulher e acaba na delegacia, no CE

Um homem de 31 anos foi conduzido à delegacia nessa quinta-feira (11), em Jaguaruana, no Interior do Ceará, por "se passar" de policial militar do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). Informações extraoficiais apontam que a história teria sido inventada para impressionar uma mulher.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe do CPRaio recebeu informações e imagens do setor de inteligência da Polícia que indicavam que um suspeito utilizava indevidamente uniformes e acessórios semelhantes aos empregados pela corporação na cidade do Vale do Jaguaribe.

Após ser localizado, o indivíduo e o material apreendido foram encaminhados à delegacia, onde foi lavrado apenas um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) — devido ao potencial ofensivo do crime, que é menor —, com base no artigo 46 da Lei das Contravenções Penais, que trata do uso indevido de uniforme ou distintivo de função pública.

Veja também Segurança Mulher que matou namorado lutador de Muay Thai no Ceará é condenada a 13 anos de prisão Segurança Grupo é denunciado pelo Ministério Público pela morte de secretário municipal de São Luís do Curu

Ensaio fotográfico

Segundo informações extraoficiais, o homem, que não teve sua identidade divulgada pela Polícia, trabalha em um viveiro de camarões na zona rural de Jaguaruana e teria se vestido de policial militar para surpreender a mulher.

Um ensaio fotográfico em que ele aparece ao lado dela, que está grávida, teria chamado a atenção dos reais agentes de segurança pública.