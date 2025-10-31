Diário do Nordeste
Imagem captada pela câmera de segurança mostrando a mulher andando numa rua com o homem que a matou a facadas em Jaguaruana.

Segurança

Mulher é morta a facadas após recusar relação com companheiro em Jaguaruana

Crime ocorreu na noite de segunda-feira (27).

Redação 28 de Outubro de 2025
Homem entra em lotérica da Caixa, com as papeletas das loterias em destaque

Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3481 e levam mais de R$ 890 mil cada

Cinco apostas do Ceará tiveram 14 acertos e também foram premiadas

Redação 08 de Setembro de 2025
Candidato fazendo prova

Papo Carreira

Prefeitura de Jaguaruana, no CE, faz seleção com 66 vagas para a Secretaria da Saúde; veja detalhes

Interessados devem se inscrever até esta terça-feira (22)

Renato Bezerra 22 de Julho de 2025
Imagem mostra pessoa preenchendo apostas na cartela da loteria Quina, cercada de outros bilhetes de loteria na mesa, com foco na ação de marcar os números. ilustrando resultado da Quina 6764, na qual aposta do Ceará acertou quadra e prêmio principal acumulou

Negócios

Resultado Quina 6764: prêmio principal acumula, e aposta do Ceará leva R$ 10 mil na quadra

Além do jogo cearense, outros 32 também venceram ao indicar quatro das cinco dezenas sorteadas

Carol Melo 04 de Julho de 2025
aluna fazendo prova

Papo Carreira

Prefeitura de Jaguaruana abre seleção com 200 vagas e salários de até R$ 6,3 mil; veja edital

Vagas são destinadas ao quadro de pessoal temporário do município

Redação 27 de Novembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Jaguaruana?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Jaguaruana?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Concurso da Prefeitura de Jaguaruana

Papo Carreira

Prefeitura de Jaguaruana abre concurso público com 355 vagas e salários de até R$ 6,3 mil

As vagas estão distribuídas em cargos dos níveis médio, técnico e superior

Redação 20 de Junho de 2024
Mulher de pele clara, cabelo preto, liso e com franja

Segurança

Homem mata ex-mulher a facadas em Jaguaruana, foge e acaba preso em mata

O crime ocorreu neste sábado (1º), no bairro Lagoa

Redação 01 de Junho de 2024
Ao tomar conhecimento do mandado de prisão preventiva, Robenilson Levy Barreto Monteiro, de 24 anos, se apresentou à Delegacia Regional de Russas e ficou preso

Segurança

Homem que matou cunhada a facadas e gravou confissão em vídeo se entrega à Polícia no Ceará

No vídeo, o suspeito pediu desculpas à família da vítima, disse que entendia se algum parente da mulher quiser vingar a morte e ofereceu até ajuda aos pais dela

Redação 14 de Maio de 2024
