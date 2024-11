Prefeitura de Jaguaruana abre seleção com 200 vagas e salários de até R$ 6,3 mil; veja edital

A Prefeitura Municipal de Jaguaruana, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas para seleção pública com 200 vagas temporárias.

As oportunidades são para cargos de nível fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.412 a R$ 6.300. Entre as vagas, estão cargos como advogado, engenheiro civil, professor, nutricionista, enfermeiro, porteiro, auxiliar de serviços gerais, fonoaudiólogo e recepcionista.

>> Veja edital completo

Inscrições

As inscrições foram prorrogadas e seguem até o dia 15 de dezembro. Os interessados devem se inscrever por meio do site do Instituto Consulpam, o organizador do certame.

Para participar, é necessário que os candidatos tenham ensino fundamental, médio/técnico ou superior. A taxa de inscrição para o nível fundamental é de R$ 65, para nível médio é R$ 100 e para nível superior, R$ 150.

O prazo de validade do processo seletivo será de dois anos contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

A carga horária a ser cumprida é de 20 a 40 horas semanais ou plantões de 12 horas.

Prova

A prova objetiva será realizada no Município de Jaguaruana, e terá caráter eliminatório e classificatório para todas as vagas. Serão avaliados no exame, a depender da vaga, áreas de conhecimento como Língua Portuguesa, Noções de Informática, Noções de Direito, Administrativo e Constitucional, Matemática e Conhecimentos sobre o município.

Vagas

Autarquia Saúde

Assistente Social (1 vaga);

Enfermeiro PSF (5 vagas);

Enfermeiro Plantonista (3 vagas);

Odontólogo (6 vagas);

Psicólogo (1 vaga);

Fisioterapeuta (2 vagas);

Fonoaudiólogo (1 vaga);

Farmacêutico (1 vaga);

Bioquímico (1 vaga);

Nutricionista (2 vagas);

Médico Veterinário (1 vaga);

Terapeuta Ocupacional (1 vaga);

Gerente de Unidade Básica (1 vaga);

Auxiliar de Serviços Gerais (7 vagas);

Atendente de Médico (3 vagas);

Auxiliar de Odontologia (6 vagas);

Auxiliar de Farmácia (1 vaga);

Copeira (2 vagas);

Cozinheira (2 vagas);

Porteiro (2 vagas);

Técnico de Enfermagem (8 vagas);

Técnico em Radiologia (1 vaga);

Digitador (1 vaga);

Motorista categoria B (2 vagas);

Motorista Categoria D (4 vagas);

Recepcionista (1 vaga).

Secretaria de Educação

Assistente Social (1 vaga);

Agente Administrativo (3 vagas);

Auxiliar de Sala (7 vagas);

Auxiliar de Serviços Educacionais (7 vagas);

Auxiliar de Transporte Escolar (5 vagas);

Auxiliar de Serviços Gerais (5 vagas);

Fisioterapeuta (1 vaga);

Merendeira (2 vagas);

Motorista Categoria B (3 vagas);

Motorista Categoria D (3 vagas);

Nutricionista (1 vaga);

Professor de ciências (1 vaga);

Professor de Educação Física (1 vaga);

Professor de Geografia (1 vaga);

Professor de História (1 vaga);

Professor de Libras (1 vaga);

Professor de Braille (1 vaga);

Professor de Língua Portuguesa (1 vaga);

Professor de Matemática (1 vaga);

Professor de Língua Inglesa (1 vaga);

Professor Pedagogo (1 vaga);

Professor de Sala de Recurso Multifuncional (1 vaga);

Psicólogo (1 vaga);

Psicopedagogo (1 vaga);

Fonoaudiólogo (1 vaga);

Secretário Escolar (1 vaga);

Terapeuta Ocupacional (1 vaga);

Vigia (1 vaga);

Zelador (1 vaga);

Eletricista (1 vaga);

Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

Auxiliar de Serviços Gerais (3 vagas);

Agente Administrativo (6 vagas);

Recepcionista (2 vagas).

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Auxiliar de Serviços Gerais (2 vagas);

Apreensor de Animais (2 vagas);

Médico Veterinário (1 vaga).

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Engenheiro Civil (1 vaga);

Pedreiro (3 vagas);

Servente de Pedreiro (3 vagas);

Auxiliar de Serviços Gerais (6 vagas);

Engenheiro Elétrico (1 vaga);

Operador de Máquina (2 vagas);

Motorista Categoria D (1 vaga);

Eletricista (1 vaga);

Auxiliar Administrativo (1 vaga);

Coveiro (1 vaga);

Vigia (1 vaga).

Secretaria de Desporto e Juventude

Auxiliar de Esporte (6 vagas);

Auxiliar de Serviços Gerais (2 vagas);

Vigia (6 vagas).

Secretaria de Assistência Social