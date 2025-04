Candidatos que participaram do concurso do Ministério Público do Ceará (MPCE) poderão consultar individualmente os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas a partir desta terça-feira (15). Os dados estarão disponíveis até quinta (17).

>> Acesse o gabarito oficial preliminar

Também nesta terça, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pelo certame, divulga o padrão preliminar de respostas da prova discursiva.

Recursos

Candidatos poderão interpor recursos entre esta quarta (16) e quinta (17). Poderão ser questionados os gabaritos oficiais preliminares, o padrão de resposta da prova discursiva e/ou as questões formuladas.

No dia 17, também haverá a publicação dos gabaritos preliminares das provas objetivas.

Salários

Os aprovados no concurso do MPCE terão remuneração de R$ 7.439,09 para o cargo de analista e de R$ 5.248,79 para o cargo de técnico. O certame oferece somente uma vaga imediata, mas forma cadastro de reserva para o quadro de pessoal do órgão.

As oportunidades para os cargos de analista são para candidatos das seguintes áreas: