Partes do corpo de homem atacado por onça são encontradas em toca de felino no Pantanal

Partes do corpo do caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, foram encontradas nesta terça-feira (22) na toca de uma onça em uma área de mata fechada. O homem morreu após ser atacado pelo felino no pesqueiro onde trabalhava, às margens do rio Miranda, no Pantanal de Aquidauana (MS), na manhã de segunda-feira (21). As informações são do portal g1.

Além da toca do animal, pedaços do cadáver foram localizados ao lado de pegadas da onça, na beira do rio, por equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA). O corpo foi recolhido e encaminhado para perícia técnica, no Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana.

Por ser uma região de difícil acesso, a polícia utilizou helicópteros e drones durante a operação no local do ataque. A ação de buscas pelo corpo de Jorge também contou com a ajuda de familiares da vítima. Ele trabalhava como caseiro no pesqueiro onde foi atacado.

Investigação

Conforme veiculado pelo portal Metrópoles, a Polícia Militar Ambiental investiga se a escassez de alimentos na região pantaneira motivou o ataque da onça-pintada que matou Jorge Avalo.

Há outra linha de investigação sobre uma possível reação defensiva do felino diante de alguma atitude involuntária da vítima, ou ainda o aumento de agressividade durante o período reprodutivo da espécie.

“A investigação segue em andamento, mas há fortes indícios de que a escassez de alimento esteja interferindo diretamente no comportamento dos grandes predadores da região”, afirmou um porta-voz da PMA.

Uma semana antes de ser atacado, Jorge apareceu em um vídeo alertando sobre a presença de onças no pesqueiro onde trabalhava como caseiro.