PM atira e mata homem que deu soco na cabeça de policial na Zona Leste de SP

Um homem de 32 anos foi baleado e morto por um policial militar após dar um soco na cabeça de outro agente durante uma ocorrência no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo, na noite de sábado (29).

Um morador registrou a ação em vídeo, que mostra ao menos três momentos de confronto entre policiais e moradores. No início das imagens, um homem vestindo camiseta preta aparece discutindo com um PM.

O policial, então, desfere um soco no rosto do rapaz, que cai no chão. Logo depois, outro homem, usando camisa verde, começa a gritar e discutir com um segundo policial. Os dois trocam xingamentos e gesticulam de forma agressiva.

Segundos mais tarde, quando o agente vira de costas, o homem de verde o surpreende com um soco na cabeça.

Veja também País Papai Noel é preso em shopping por estupro de vulnerável em SC País Mulher é atropelada e arrastada por ex na Marginal Tietê, em SP; vítima teve pernas amputadas

Nesse momento, o primeiro policial — o mesmo que havia agredido o morador de camiseta preta — reage e atira no suspeito, que cai imediatamente. Pessoas que acompanhavam a abordagem entram em desespero e começam a gritar e correr.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que policiais realizavam patrulhamento na região quando abordaram um motociclista.

Segundo a pasta, o homem teria apresentado comportamento agressivo e precisou ser contido. Após o tiro, ele foi levado ao Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, onde morreu.

A arma do policial que efetuou o disparo foi apreendida. O caso foi registrado como resistência e morte decorrente de intervenção policial no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

As imagens captadas por câmeras operacionais portáteis (COPs) estão sob análise, e a Polícia Militar instaurou inquérito para apurar a conduta dos agentes.