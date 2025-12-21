Bebê é internado em estado grave com anfetamina no sangue em SC

Os pais de um bebê de 11 meses foram presos em flagrante após a criança ser internada em estado grave com intoxicação por anfetamina no sangue em Florianópolis (SC). O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (19), durante um patrulhamento da Polícia Militar no Centro da capital catarinense.

O casal foi encontrado com o bebê no colo com sinais vitais crítico. A vítima foi levada ao Hospital Infantil Joana de Gusmão.

O bebê chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimado. Exames realizados na unidade de saúde constataram a droga no sangue.

Não há informações de como a vítima ingeriu a droga. Conforme a Polícia Civil, a mãe da criança foi liberada após depoimento.

Veja também País Irmãos morrem afogados em piscina no interior de São Paulo País Padre Júlio diz que há conspiração contra trabalho da Pastoral de Rua

Conselho Tutelar acionado

Entretanto, o Conselho Tutelar já foi acionado para acompanhar a situação e acolher outros filhos do casal.

A Prefeitura de Florianópolis publicou nota repudiando "qualquer forma de negligência ou violência contra as crianças e adolescentes".