Bebê é internado em estado grave com anfetamina no sangue em SC

Pais da criança chegaram a ser presos em flagrante.

Vista aérea de um prédio grande e baixo, com vários blocos interligados, janelas amplas e detalhes nas cores verde, branco e tijolo aparente. A construção está cercada por muitas árvores e vegetação, com uma rua de paralelepípedos passando em frente. Algumas pessoas caminham pela calçada e há carros estacionados ao redor. O cenário parece ser de um campus ou complexo institucional localizado em uma área arborizada.
Legenda: Bebê está internada desde a última sexta.
Foto: Governo de Santa Catarina.

Os pais de um bebê de 11 meses foram presos em flagrante após a criança ser internada em estado grave com intoxicação por anfetamina no sangue em Florianópolis (SC). O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (19), durante um patrulhamento da Polícia Militar no Centro da capital catarinense. 

O casal foi encontrado com o bebê no colo com sinais vitais crítico. A vítima foi levada ao Hospital Infantil Joana de Gusmão.

O bebê chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimado. Exames realizados na unidade de saúde constataram a droga no sangue.

Não há informações de como a vítima ingeriu a droga. Conforme a Polícia Civil, a mãe da criança foi liberada após depoimento. 

Conselho Tutelar acionado

Entretanto, o Conselho Tutelar já foi acionado para acompanhar a situação e acolher outros filhos do casal. 

A Prefeitura de Florianópolis publicou nota repudiando "qualquer forma de negligência ou violência contra as crianças e adolescentes".

Bebê é internado em estado grave com anfetamina no sangue em SC

