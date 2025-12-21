Bebê é internado em estado grave com anfetamina no sangue em SC
Pais da criança chegaram a ser presos em flagrante.
Os pais de um bebê de 11 meses foram presos em flagrante após a criança ser internada em estado grave com intoxicação por anfetamina no sangue em Florianópolis (SC). O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (19), durante um patrulhamento da Polícia Militar no Centro da capital catarinense.
O casal foi encontrado com o bebê no colo com sinais vitais crítico. A vítima foi levada ao Hospital Infantil Joana de Gusmão.
O bebê chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimado. Exames realizados na unidade de saúde constataram a droga no sangue.
Não há informações de como a vítima ingeriu a droga. Conforme a Polícia Civil, a mãe da criança foi liberada após depoimento.
Conselho Tutelar acionado
Entretanto, o Conselho Tutelar já foi acionado para acompanhar a situação e acolher outros filhos do casal.
A Prefeitura de Florianópolis publicou nota repudiando "qualquer forma de negligência ou violência contra as crianças e adolescentes".