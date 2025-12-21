Irmãos morrem afogados em piscina no interior de São Paulo

Dois irmãos morreram afogados na piscina de uma chácara em Dracena, no interior de São Paulo, na noite desse sábado (20). A família estava reunida para uma confraternização, quando as crianças brincavam na área de piscina e entraram na água.

Yasmim de Morais Brito, de 4 anos e 4 meses, e Gael da Silva, de 4 anos e 11 meses, eram irmãos por parte de pai, de acordo com o portal g1. Eles foram velados e enterrados no Velório Municipal de Panorama, em SP.

Veja também País Recorde: 9 milhões de turistas internacionais visitam o Brasil em 2025 País Padre Júlio diz que há conspiração contra trabalho da Pastoral de Rua

Um parente percebeu que os dois se afogavam e chamou socorro. Um morador da região ouviu os gritos e auxiliou no resgate, realizando manobras de reanimação em uma das crianças. Os irmãos foram levados inicialmente em um veículo particular, mas uma viatura dos bombeiros que estava no caminho assumiu o atendimento.

Apesar de socorridos, os irmãos não resistiram. Os óbitos foram confirmados no Pronto Atendimento Municipal de Dracena.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso foi registrado como morte suspeita. A Polícia Civil de São Paulo investiga a ocorrência.