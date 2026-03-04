Último foragido de estupro coletivo em Copacabana se entrega no RJ

O último foragido acusado de envolvimento no estupro coletivo de adolescente em Copacabana, no Rio de Janeiro, se entregou à polícia. Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos, foi preso na Delegacia de Belford Roxo nesta quarta-feira (4). As informações são da CNN Brasil.

Nesta manhã, Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, apareceu na 12ª DP (Copacabana) acompanhado do seu advogado. Na terça-feira (3), outros dois réus foragidos se entregaram: Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19 anos, e João Gabriel Xavier Bertho, 19. A dupla foi transferida para o Presídio José Frederico Marques, em Benfica.

O estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos teve cinco envolvidos. Além dos quatro jovens, um adolescente também participou do caso. No entanto, por ser menor de idade, deve responder a fato análogo ao crime de estupro.

Entenda o caso

O caso foi denunciado à Polícia pela vítima e revelado no último sábado (28), com o indiciamento dos quatro envolvidos no crime: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18; Victor Hugo Oliveira Simonin, 18; João Gabriel Bertho Xavier, 19, e Matheus Veríssimo Zoel Martins, 19.

O crime aconteceu no dia 31 de janeiro, em um apartamento em Copacabana. A jovem foi atraída para o local por um ex-namorado, também de 17 anos. Segundo o relato dela à Polícia, o grupo a estuprou e agrediu com socos, chutes e tapas.

O exame de corpo de delito identificou lesões compatíveis com violência física, incluindo infiltrado hemorrágico, escoriação na região genital e sangramento vaginal. Também foram localizadas manchas nas regiões dorsal e glútea.

O que diz a defesa dos acusados

A defesa de Vitor Hugo apontou que cliente negou participação no crime, apesar de admitir ter estado no apartamento. O advogado ainda acrescentou ter tomado conhecimento de outra denúncia envolvendo Vitor, mas não teve acesso ao material.

Já o advogado de João Gabriel negou a acusação de estupro. Por sua vez, Matheus permaneceu em silêncio durante depoimento e a defesa não se manifestou.

O pai de Vitor Hugo, José Carlos Costa Simonin, foi exonerado do cargo de subsecretário de Direitos Humanos do Rio de Janeiro.