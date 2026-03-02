Explosão abre cratera na Rua da Consolação, em São Paulo

Uma explosão abriu uma cratera no meio da Rua da Consolação, na região central de São Paulo, na noite de domingo (1º). O incidente ocorreu no sentido Jardins, próximo à Avenida Paulista. Até o momento, a causa não foi identificada. As informações são do g1.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o asfalto se eleva após um forte estrondo, ouvido por volta das 23h. O impacto assustou moradores e pessoas que passavam pelo local. Com a explosão, abriu-se um buraco de aproximadamente 15 metros quadrados na via. Horas antes, havia relatos de cheiro de borracha ou plástico queimado na região.

A Sabesp informou que enviou equipe técnica ao endereço e aguarda liberação para avaliar se houve danos às redes da companhia. Segundo a empresa, os sistemas de abastecimento de água e esgoto operam normalmente.

A Comgás comunicou que uma equipe chegou ao local às 23h25 e, após vistoria, não identificou vazamento. A concessionária afirmou que o episódio não tem relação com a rede de gás encanado.

Interdições e desvios

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, por volta das 9h30 desta segunda-feira (2), a Rua da Consolação estava interditada 50 metros após a Rua Maceió, nas faixas 2, 3 e 4, além da calçada, no sentido bairro.

No sentido Centro, a faixa 4 estava bloqueada na altura das ruas Matias Aires e Antônio Carlos. Permaneciam interditadas ainda a faixa 3 da Rua Matias Aires e a faixa 1 da Rua Antônio Carlos.

A CET informou que implantou Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) para alertar os motoristas sobre as interferências no tráfego da região.