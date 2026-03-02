Adolescente sofre estupro coletivo em Copacabana, no RJ; veja o que se sabe

Uma adolescente de 17 anos foi vítima de estupro coletivo em Copacabana, no Rio de Janeiro. O caso foi revelado no último sábado (28), com o indiciamento dos cinco jovens envolvidos no crime: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18; Victor Hugo Oliveira Simonin, 18; João Gabriel Bertho Xavier, 19, e Matheus Veríssimo Zoel Martins, 19.

O crime aconteceu no dia 31 de janeiro, em um apartamento. A vítima foi atraída para o local por um suposto ex-namorado, da mesma idade. Segundo o inquérito, ele teria sugerido que ela levasse uma amiga, mas ela disse que não conseguiu companhia e que não via problema em ir sozinha.

Quatro dos cinco réus chegaram ao apartamento antes da vítima — isso foi confirmado por imagens de câmeras de segurança. Na subida de elevador, ela foi avisada de que os amigos do ex estavam lá e que o grupo poderia fazer "algo diferente", mas recusou a proposta.

Mais tarde, enquanto os dois mantinham relação sexual, os outros quatro entraram no quarto.

Jovem fez 'gestos de comemoração' com amigos

Segundo o relato da vítima à Polícia, após insistência do ex-namorado, ela aceitou que os amigos dele permanecessem no cômodo, desde que não a tocassem.

No entanto, eles não respeitaram a decisão, tiraram a própria roupa e começaram a apalpá-la. Depois, a forçaram a fazer sexo oral e a obrigaram a ser penetrada por todos eles. Os homens ainda a chutaram, socaram e estapearam.

Além disso, após a adolescente deixar o edifício, o ex dela foi visto fazendo gestos de comemoração com os amigos.

Investigação

O caso é investigado pela 12ª Delegacia de Polícia, que considera uma "emboscada planejada".

Ao fazer a denúncia, a jovem fez exame de corpo de delito, que identificou lesões compatíveis com violência física, incluindo infiltrado hemorrágico, escoriação na região genital e sangramento vaginal. Também foram localizadas manchas nas regiões dorsal e glútea.

Com as informações, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) entrou com a denúncia por estupro com concurso de pessoas e o Tribunal de Justiça (TJRJ) expediu mandados de prisão preventiva. No sábado, a polícia local deflagrou a operação "Não é Não" para cumprir as ordens, mas nenhum dos quatro réus foi encontrado.

Bruno, Victor Hugo, João Gabriel e Matheus são considerados foragidos da Justiça. Por ser menor de idade, o ex-namorado da adolescente foi alvo de mandado de busca e apreensão. A investigação sobre a atuação dele está sob a responsabilidade da Vara da Infância e da Adolescência.

Escola afasta agressores

O colégio onde os envolvidos estudavam afastou os quatro jovens foragidos. Segundo a revista Veja, em nota, a instituição afirmou ainda que "repudia toda forma de violência" e disse que todos da comunidade escolar estão "indignados" com o crime.

O Serrano Football Club também decidiu afastar João Gabriel Bertho e romper o contrato com o atleta. "Entendemos a gravidade da situação e reforçamos que o clube repudia veementemente qualquer forma de assédio ou violência. [...] Estamos acompanhando de perto o desenrolar do caso e os desdobramentos da investigação", publicaram nas redes sociais. À CNN Brasil, a defesa dele, especificamente, negou ocorrência de estupro e emboscada.