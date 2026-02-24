Chuvas nas cidades mineiras de Ubá e Juiz de Fora causam dezenas de mortes

As fortes chuvas que atingem Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, deixaram 16 mortos e 440 pessoas desabrigadas, informou o município em comunicado. Já em Ubá (MG), segundo a rádio Itatiaia, seis pessoas morreram por causa do temporal que atinge a Cidade desde segunda-feira (23).

Diante do cenário, o município de Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública na madrugada desta terça-feira (24) e suspendeu as aulas em todas as escolas da rede municipal.

O Corpo de Bombeiros realiza buscas por pelo menos 45 desaparecidos. Já em Ubá, o prefeito Professor José Damato chegou a gravar vídeo pedindo socorro ao Governo Federal.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, o decreto nº 17.693, publicado nesta terça, declara estado de calamidade pública por 180 dias em razão das chuvas intensas. Com a medida, servidores administrativos do prédio-sede foram autorizados a atuar em regime remoto.

Registros de onde foram encontradas algumas das vítimas em Juiz de Fora:

quatro óbitos na Rua Natalino José de Paula, bairro JK;

na Rua Natalino José de Paula, bairro JK; quatro óbitos na Rua Orville Derby Dutra, bairro Santa Rita;

na Rua Orville Derby Dutra, bairro Santa Rita; dois óbitos na Rua João Luís Alves, Vila Ideal;

na Rua João Luís Alves, Vila Ideal; um óbito na Rua José Francisco Garcia, bairro Lourdes;

na Rua José Francisco Garcia, bairro Lourdes; um óbito na Rua Eurico Viana, Vila Alpina;

na Rua Eurico Viana, Vila Alpina; um óbito na Estrada Athos Branco da Rosa, bairro São Benedito;

na Estrada Athos Branco da Rosa, bairro São Benedito; um óbito na Rua Jacinto Marcelino, Vila Olavo Costa.

De acordo com a Defesa Civil de Juiz de Fora, 440 pessoas estão desabrigadas e recebem apoio da Prefeitura para acolhimento provisório. Somente na segunda-feira, foram contabilizadas 251 ocorrências relacionadas às chuvas.

A administração municipal de Juiz de Fora informou que este é o fevereiro mais chuvoso da história da Cidade, com volume acumulado superior ao dobro do esperado para o mês. Equipes da Prefeitura e forças de segurança permanecem mobilizadas no atendimento às ocorrências, no suporte às famílias atingidas e nas buscas por desaparecidos.

Em comunicado, a Prefeitura orientou moradores a evitarem deslocamentos desnecessários e, em caso de risco estrutural ou sinais de deslizamento, acionarem a Defesa Civil pelo telefone 199.