Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Chuvas nas cidades mineiras de Ubá e Juiz de Fora causam dezenas de mortes

Corpo de Bombeiros usou até jetskis para salvar desabrigados.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País

As fortes chuvas que atingem Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, deixaram 16 mortos e 440 pessoas desabrigadas, informou o município em comunicado. Já em Ubá (MG), segundo a rádio Itatiaia, seis pessoas morreram por causa do temporal que atinge a Cidade desde segunda-feira (23).

Diante do cenário, o município de Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública na madrugada desta terça-feira (24) e suspendeu as aulas em todas as escolas da rede municipal.

O Corpo de Bombeiros realiza buscas por pelo menos 45 desaparecidos. Já em Ubá, o prefeito Professor José Damato chegou a gravar vídeo pedindo socorro ao Governo Federal.

Veja também

teaser image
País

Entenda disputa pela herança bilionária de Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas

teaser image
País

TJMG absolve homem acusado de estuprar menina de 12 anos

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, o decreto nº 17.693, publicado nesta terça, declara estado de calamidade pública por 180 dias em razão das chuvas intensas. Com a medida, servidores administrativos do prédio-sede foram autorizados a atuar em regime remoto.

Registros de onde foram encontradas algumas das vítimas em Juiz de Fora:

  • quatro óbitos na Rua Natalino José de Paula, bairro JK;
  • quatro óbitos na Rua Orville Derby Dutra, bairro Santa Rita;
  • dois óbitos na Rua João Luís Alves, Vila Ideal;
  • um óbito na Rua José Francisco Garcia, bairro Lourdes;
  • um óbito na Rua Eurico Viana, Vila Alpina;
  • um óbito na Estrada Athos Branco da Rosa, bairro São Benedito;
  • um óbito na Rua Jacinto Marcelino, Vila Olavo Costa.

De acordo com a Defesa Civil de Juiz de Fora, 440 pessoas estão desabrigadas e recebem apoio da Prefeitura para acolhimento provisório. Somente na segunda-feira, foram contabilizadas 251 ocorrências relacionadas às chuvas.

Veja também

teaser image
País

Entenda disputa pela herança bilionária de Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas

teaser image
País

TJMG absolve homem acusado de estuprar menina de 12 anos

A administração municipal de Juiz de Fora informou que este é o fevereiro mais chuvoso da história da Cidade, com volume acumulado superior ao dobro do esperado para o mês. Equipes da Prefeitura e forças de segurança permanecem mobilizadas no atendimento às ocorrências, no suporte às famílias atingidas e nas buscas por desaparecidos.

Em comunicado, a Prefeitura orientou moradores a evitarem deslocamentos desnecessários e, em caso de risco estrutural ou sinais de deslizamento, acionarem a Defesa Civil pelo telefone 199. 

Assuntos Relacionados
Chuvas nas cidades mineiras de Ubá e Juiz de Fora causam dezenas de mortes
País

Chuvas nas cidades mineiras de Ubá e Juiz de Fora causam dezenas de mortes

Corpo de Bombeiros usou até jetskis para salvar desabrigados.

Redação
Há 1 hora
foto da fachada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).
País

TJMG absolve homem acusado de estuprar menina de 12 anos

Desembargador entendeu que existia vínculo afetivo entre o homem e a vítima com consentimento da família.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
foto de Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas.
País

Entenda disputa pela herança bilionária de Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas

Duas mulheres brigam pelo reconhecimento de uma união estável com a empresária, em coma há quase 10 anos.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, uma pessoa usando camiseta nas cores verde e amarela, com um recorte da bandeira do Brasil estampado e um boné verde colocado de forma virada para trás. Ao fundo, árvores desfocadas. À direita, uma pessoa vestindo uma faixa lilás na cabeça, uma camiseta lilás e um colar prateado; o fundo é desfocado e parece ser um ambiente externo.
País

Kamylinha defende Hytalo Santos após influenciador ser condenado

Jovem, hoje com 19 anos, foi adotada pelo influenciador aos 12 e fazia parte dos vídeos da "Turma do Hytalo".

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Secretária envenenou médico de 90 anos por mais de um ano para esconder desvio de R$ 544 mil, diz MP
País

Secretária é suspeita de envenenar médico por 15 meses para encobrir desvio de dinheiro

Arsênio era misturado à comida e à água de coco servidas na clínica.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
montagem de fotos de Hytalo Santos e o marido Euro em presídio
País

Hytalo Santos e marido são condenados por exploração sexual de adolescentes

Influenciador foi condenado a 11 anos e 4 meses de prisão.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Close de uma freira idosa com hábito preto e véu, usando óculos e olhando levemente para a câmera, com expressão serena; outra religiosa aparece desfocada ao fundo.
País

Freira Nadia Gavanski é morta após homem invadir convento no Paraná

Suspeito, de 33 anos, foi preso em flagrante.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Dois agentes do Corpo de Bombeiros de MG observam a embarcação após o acidente.
País

Acidente com lancha deixa seis mortos após colisão contra píer em Rifaina

Ao todo, 15 pessoas estavam na embarcação.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Fachada do TJMG.
País

Absolvição de homem que estuprou criança de 12 anos em MG será investigada

O tribunal e o desembargador Magid Nauef Láuar devem prestar esclarecimentos.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Na imagem, montagem composta por duas fotos individuais de um homem e uma mulher em cenários ao ar livre. À esquerda: Uma selfie de um homem de pele clara, com barba e bigode aparados e cabelos curtos e escuros. Ele está sem camisa, em uma praia com fundo rochoso, montanhas ao longe e águas calmas. À direita: Uma mulher de pele parda sorri lateralmente, sentada em uma cadeira de madeira azul gigante. Ela usa uma camiseta branca, bermuda preta, boné preto e tem uma tatuagem de palmeira na canela direita. O fundo mostra o horizonte do mar sob um céu claro.
País

Turista americana e atleta morrem em acidente de asa-delta no Rio de Janeiro

Os dois caíram no mar de São Conrado e chegaram a ser socorridos pelos bombeiros, mas não sobreviveram.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Ex-vereadora de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, e diretora administrativa da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, Roseli Vanda Pires Albuquerque.
País

Ex-vereadora é morta no RS; suspeito é ex-marido, também encontrado morto

Crime está sendo investigado como feminicídio.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Agente de segurança feminina sorrindo com uniforme e capacete, em ambiente urbano com prédio ao fundo.
País

O que se sabe sobre a policial militar morta com tiro na cabeça, em São Paulo

Marido da vítima é o principal suspeito.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Morte da influenciadora ocorreu na Grande São Paulo.
País

Influenciadora digital Bianca Dias morre aos 27 anos após cirurgia

Segundo a família, Bianca se recuperava bem, mas teve um mal súbito.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
montagem de fotos mostra síndico acusado de matar corretora à esquerda, e uma foto da vítima à direita em elevador.
País

Polícia conclui caso de corretora morta e indicia síndico por homicídio triplamente qualificado

Declaração de óbito apontou que a vítima foi morta com dois tiros na cabeça.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Romildo Leobino.
País

PM baleado apresenta melhora após uso de polilaminina no Maranhão

Romildo Leobino, de 46 anos, realizou o procedimento no dia 11 de fevereiro.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
foto de mulher sentada em sofá com as pernas flexionadas, apoiando o rosto e as mãos no joelho. Imagem para ilustrar matéria sobre homem acusado de abusar e matar a filha de 17 anos.
País

Pai sequestra e mata filha de 17 anos por vingança após denúncia de crimes sexuais

Para ameaçar a adolescente, o pai teria usado um dispositivo de eletrochoque.

Redação
18 de Fevereiro de 2026
Água benta com cruz em um recipiente de pedra, acompanhado de um cálice decorado com vinho e ramos de oliveira, simbolizando tradições religiosas de fé.
País

Que dia começa a Quaresma? Veja até quando vai o período religioso

Nesse período, fiéis praticam a oração, o jejum e a caridade.

Redação
18 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra momento em que navio porta-contêineres bate em balsa de travessia de veículos e pessoas e tripulantes da embarcação menor se jogam ao mar para se salvarem.
País

Navio colide com balsas no Porto de Santos e tripulantes pulam no mar para se salvar; veja vídeo

Embarcações de transporte entre Santos e Guarujá estavam fora de operação no momento do acidente.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Fernando Grandêz durante apresentação musical. Ele aponta para cima com o dedo indicador e segura um microfone. Imagem usada em matéria informando que corpo do cantor gospel foi encontrado após naufrágio em Manaus.
País

Naufrágio em Manaus: corpo de cantor gospel é encontrado; uma mulher e uma criança também morreram

O acidente ocorreu na última sexta-feira (13), quando um grupo de viajante seguida para o encontro dos rios Negro e Solimões.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Pessoa com erupções na pele, sintoma da doença Mpox. Imagem usada em matéria sobre o primeiro caso de 2026 em Porto Alegre.
País

Mpox: Porto Alegre confirma primeiro caso da doença em 2026; veja sintomas e medidas de prevenção

Em 2025, foram confirmados 11 casos da infecção na capital do Rio Grande do Sul.

Redação
17 de Fevereiro de 2026