Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mpox: Porto Alegre confirma primeiro caso da doença em 2026; veja sintomas e medidas de prevenção

Em 2025, foram confirmados 11 casos da infecção na capital do Rio Grande do Sul.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Pessoa com erupções na pele, sintoma de mpox.
Legenda: Infecção ocorreu fora do Rio Grande do Sul.
Foto: CaptureStock Studio/Shutterstock

A Vigilância Epidemiológica de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, confirmou o primeiro caso de mpox em 2026. Em nota publicada no site da Prefeitura, nesta terça-feira (17), a diretoria vinculada à Secretaria Municipal de Saúde informou que o paciente é residente da cidade, mas que a infecção ocorreu fora do estado. Em 2025, foram confirmados 11 casos da doença no município.

A doença é causada pelo mpox vírus (MPXV), e a principal forma de transmissão ocorre por meio do contato direto com lesões na pele, secreções e saliva de pessoas infectadas.

Sem fornecer mais detalhes sobre o caso confirmado, o comunicado da Vigilância Epidemiológica destacou a importância da prevenção para evitar a infecção durante o Carnaval. 

“Quem vai festejar o Carnaval deve examinar sua pele e observar a presença de erupções, bolhas ou feridas, especialmente na área genital, boca, mãos e pés antes de sair”, recomendou a enfermeira Raquel Carboneiro, gerente em exercício da Vigilância Epidemiológica de Porto Alegre.

Além disso, ela destacou a necessidade de procurar atendimento em uma unidade de saúde caso sejam identificadas alterações. Deve-se utilizar máscara e manter as lesões cobertas.

Sintomas da mpox

O intervalo de tempo entre o primeiro contato com o vírus até começarem a surgir os sinais e sintomas da mpox — o chamado período de incubação — normalmente é de 3 a 16 dias, podendo chegar a 21 dias. Em geral, a infecção é caracterizada por:

  • Erupções cutânea ou lesões de pele;
  • Linfonodos inchados (ínguas);
  • Febre;
  • Dores no corpo;
  • Dor de cabeça;
  • Calafrio;
  • Fraqueza.

Segundo o Ministério da Saúde, as erupções na pele geralmente começam dentro de um a três dias após o início da febre, mas elas também podem aparecer antes da elevação da temperatura corporal.

Essas lesões podem ser planas ou levemente elevadas, preenchidas com líquido claro ou amarelado, e podem formar crostas, que secam e caem.

“As erupções tendem a se concentrar no rosto, na palma das mãos e planta dos pés, mas podem ocorrer em qualquer parte do corpo, inclusive na boca, olhos, órgãos genitais e no ânus”, complementa o Ministério.

Segundo o órgão, a doença geralmente evolui para quadros leves e moderados e pode durar de 2 a 4 semanas.

O que é mpox e como ela é transmitida?

A mpox é uma doença zoonótica viral, causada pelo mpox vírus (MPXV). A transmissão ocorre, principalmente, por meio do contato direto pessoa a pessoa com erupções e lesões na pele ou com fluidos corporais — como pus ou sangue das lesões — de alguém infectado.

“Úlceras, lesões ou feridas na boca podem ser infectantes, o que significa que o vírus pode ser transmitido por meio da saliva”, complementa o Ministério da Saúde.

O contato com objetos ou utensílios recentemente contaminados — como roupas, roupas de cama, toalhas e pratos — também podem levar à transmissão.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Anvisa suspende novamente fórmula infantil Alfamino, da Nestlé; entenda

teaser image
Ceará

Saiba onde e como imunizar bebês prematuros contra bronquiolite em Fortaleza

Também se pode contrair a doença por meio de gotículas, mas, para isso, normalmente é necessário contato próximo prolongado entre o paciente infectado e outras pessoas.

Por isso, trabalhadores da saúde, familiares e parceiros íntimos têm maior risco de infecção.

O Ministério da Saúde aponta que uma pessoa infectada pode transmitir a doença desde o momento em que os sintomas começam até a erupção ter cicatrizado completamente e uma nova camada de pele se formar.

Cuidados

A prevenção é a principal forma de se proteger contra a mpox. Por isso, é aconselhado evitar o contato direto com pessoas com suspeita ou confirmação da doença.

Cuidadores, profissionais da saúde, familiares próximos e parceiros, entre outras pessoas que precisarem manter contato com o paciente, devem utilizar luvas, máscaras, avental e óculos de proteção.

O Ministério da Saúde recomenda os seguintes cuidados:

  • Lavar regularmente as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel — principalmente após o contato com a pessoa infectada ou itens que possam ter entrado em contato com erupções e lesões da pele ou secreções respiratórias;
  • Lavar as roupas de cama, roupas, toalhas, lençóis, talheres e objetos pessoais da pessoa com água morna e detergente;
  • Limpar e desinfete todas as superfícies contaminadas;
  • Descartar os resíduos contaminados (por exemplo, curativos) de forma adequada.

Para pessoas com suspeita ou confirmação da doença, a orientação é cumprir isolamento imediato e não compartilhar objetos e materiais de uso pessoal até o término do período de transmissão.

O Ministério da Saúde destaca que todas as pessoas com sintomas compatíveis de mpox devem procurar uma unidade básica de saúde imediatamente e adotar as medidas de prevenção.

Assuntos Relacionados
Pessoa com erupções na pele, sintoma de mpox.
País

Mpox: Porto Alegre confirma primeiro caso da doença em 2026; veja sintomas e medidas de prevenção

Em 2025, foram confirmados 11 casos da infecção na capital do Rio Grande do Sul.

Redação
Há 25 minutos
Foto de bombeiros de uniforme laranja atendendo a um acidente entre uma van, com a frente destruída, e um caminhão no Distrito Federal.
País

Acidente com van na BR-020 deixa cinco mortos e 11 feridos no entorno do DF

Criança está entre as vítimas.

Redação
Há 1 hora
Paciente em um hospital olhando para a câmera, enquanto duas pessoas conversam na sala de espera ao fundo, longe da cama.
País

Marido de jovem intoxicada em piscina relembra a tragédia: 'Encostei na parede sufocando'

Vítima gravou um depoimento no hospital.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Avião da LATAM acelera na pista durante decolagem no Aeroporto de Guarulhos, com trem de pouso ainda tocando o solo e área urbana ao fundo.
País

Avião aborta decolagem enquanto iniciava subida, no Aeroporto de Guarulhos

Trem de pouso dianteiro já estava no ar quando o piloto decidiu recuar da decolagem.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Grupo de percussionistas participando de um desfile ou celebração ao ar livre, com pessoas vestidas com fantasias coloridas e acessórios carnavalescos, cercados por árvores e foliões na rua. Imagem usada em matéria onde responde dúvida: bancos abrem na segunda de carnaval?
País

Bancos abrem na segunda de Carnaval? Veja como funciona o atendimento

Festa é considerada ponto facultativo na maioria dos estados brasileiros.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra a entrada do terminal 1 do Aeroporto de Guarulhos.
País

Drones ilegais paralisam operações no Aeroporto de Guarulhos

Equipamentos foram neutralizados com auxílio de bloqueadores de sinal da Polícia Militar de São Paulo

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, há uma piscina coberta com raias demarcadas e bandeirolas laranja e brancas penduradas acima da água. À direita, um homem de camiseta escura e shorts claros caminha por um corredor interno enquanto faz um gesto de positivo com a mão e segura um galão de água no outro braço.
País

Esposo de mulher que morreu após aula de natação deixa hospital em São Paulo

Vinicius de Oliveira passou oito dias internado, sete deles na UTI.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Vista aérea de equipe de resgate com coletes salva-vidas laranja prestando socorro a pessoas em área de rio com água barrenta, próximas a destroços e vegetação flutuante, ao lado de embarcação.
País

Bebê de cinco dias é resgatado dentro de cooler após naufrágio em Manaus

Acidente ocorreu nesta sexta-feira (13), durante trajeto entre Manaus e Nova Olinda do Norte.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Equipes de resgate com uniformes laranja e azul organizam macas e equipamentos médicos em cais às margens de rio, enquanto embarcação permanece ao fundo, durante operação de atendimento a ocorrência.
País

Criança de 3 anos e estudante morrem em naufrágio no Amazonas

Sete pessoas estão desaparecidas e 71 foram resgatadas com vida.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
José Álvaro Moisés.
País

Morre afogado José Álvaro Moisés, um dos fundadores do PT

O ex-professor da USP tinha 81 anos.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Família do secretário de Itumbiara posando para foto em ambiente decorado para o Natal, com árvores iluminadas, enfeites vermelhos e parede de pedra ao fundo. Thales Naves Machado, que atirou e matou os dois filhos.
País

Morre o segundo filho baleado por secretário de Itumbiara

A criança estava internada em estado gravíssimo desde a última quarta-feira, quando foi baleada pelo próprio pai.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Foto do cão orelha.
País

Corpo de cão Orelha é exumado para nova perícia

Foi levantada a importância de esclarecimentos para apurar se houve coação no caso.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
foto de Thales Machado, secretário de governo da prefeitura de Itumbiara (GO), que atirou contra os dois filhos, de 8 e 12 anos.
País

Filho baleado de secretário de Itumbiara segue em UTI

Jovem de 8 anos está em estado grave no Hospital Estadual São Marcos.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Foto de Thales Machado ao lado da esposa e dos filhos que foram assassinados por ele.
País

Esposa de secretário de Itumbiara estava viajando quando filho foi morto pelo marido

Thales Machado era genro do prefeito Dione Araújo.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos, morreu após problemas respiratórios ocasionados pelo uso da piscina da C4 Gym.
País

Sócio de academia apagou mensagens após morte de professora em piscina; veja prints

Professora morreu por inalação de gás tóxico.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
foto de Thales Machado, secretário de Itumbiara que matou os dois filhos a tiros, ao lado da esposa.
País

Quem era Thales Machado, secretário que atirou contra os dois filhos em Goiás

Após atirar nas crianças, ele tirou a própria vida, informou a Polícia Militar de Goiás.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
foto de Thales Machado, secretário de governo da prefeitura de Itumbiara (GO), que atirou contra os dois filhos, de 8 e 12 anos.
País

Secretário de prefeitura em Goiás atira contra os dois filhos e mata o mais velho

Após o ataque, Thales Machado tirou a própria vida, informou a Polícia Militar de Goiás.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos, morreu após problemas respiratórios ocasionados pelo uso da piscina da C4 Gym.
País

Polícia pede prisão de sócios de academia após morte de professora intoxicada em piscina em SP

Três vítimas continuam internadas.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Piloto foi preso antes de sair em voo.
País

Piloto preso por suspeita de chefiar rede de abuso infantil é demitido da Latam

A avó de três vítimas foi detida temporariamente.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Fotografia de plano médio da estudante de psicologia Vanessa Lara. Ela tem cabelos castanhos longos e lisos que caem sobre os ombros e veste uma blusa branca de gola redonda. Vanessa está com o rosto levemente inclinado para baixo, com uma expressão séria e concentrada. O fundo é composto por uma parede dividida horizontalmente nas cores branco e azul.
País

Quem era Vanessa Lara, estudante de psicologia de BH cuja morte gerou comoção

A jovem, de 23 anos, sonhava atuar em recursos humanos e foi descrita por professores como tranquila e comprometida.

Redação
11 de Fevereiro de 2026