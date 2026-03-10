Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Preso por estupro coletivo em Copacabana usa camiseta com frase 'não se arrependa de nada'

Victor Hugo Simonin, de 18 anos, tesemunhou às autoridades acompanhado do advogado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:04)
País
Homem jovem com roupa casual ao lado de homem mais velho com terno em rua movimentada Interracial no centro da cidade.
Legenda: Apartamento onde aconteceu o crime é da família do suspeito.
Foto: Reprodução/TV Bandeirantes.

Um dos suspeitos de participar do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, no Rio de Janeiro, chamou a atenção ao se entregar à Polícia vestindo uma camiseta que diz, em inglês, "não se arrependa de nada".

Victor Hugo Simonin, de 18 anos, testemunhou às autoridades na última quarta-feira (4). Contudo, a imagem só ganhou repercussão no início dessa semana.

O jovem estava acompanhado do advogado, que na ocasião afirmou que seu cliente não tem envolvimento no crime. "Ele não tem o que temer e vai provar sua inocência. Ele se apresentou de cabeça erguida”, disse Ângelo Máximo à imprensa.

Conforme apuração da GloboNews, a frase em questão é comumente utilizada em grupos machistas virtuais, cujo objetivo é disseminar o ódio à mulheres na Internet. Procurada pela emissora, a defesa de Victor Hugo não se manifestou sobre o assunto.

Legenda: Vitor se apresentou no 12ª DP (Copacabana).
Foto: Reprodução.

Veja também

teaser image
País

Jovens que estupraram adolescente no RJ debocharam do crime: 'A mãe de alguém teve que chorar'

teaser image
País

Polícia resgata mãe e filho em cárcere privado no interior de SP; homem é preso

Entenda o significado da frase

O termo estampado na camiseta do suspeito aparece com frequência em comunidades online, principalmente entre os chamados de "incels" e "redpills".

Esses últimos são os mais populares no ambiente virtual. O nome faz referência ao filme "Matrix" (199), em um contexto de que as ideologias machistas são um convite para "despertar da realidade" e abraçar a superioridade masculina sobre as mulheres.

A frase também é associada aos discursos do influenciador britânico Andrew Tate, que virou réu por acusações de estupro, tráfico humano e exploração sexual.

Já os "incels", sigla em inglês que significa "celibatários involuntários", referem-se a pessoas que se dizem incapazes de conseguir ter um relacionamento sexual, apesar do desejo.

Ambos os grupos são citados na série "Adolescência" (2025), da Netflix, que alcançou um grande público ao apresentar uma narrativa intensa sobre os desafios das famílias na era digital, abordando temas como masculinidade tóxica e a violência online.

Quem é o suspeito?

Segundo as investigações, Vitor Hugo de Oliveira Simonin teria participado do estupro da adolescente em apartamento na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O imóvel, inclusive, pertence à família de Vitor, embora não fosse utilizado para moradia.

Ele foi reconhecido formalmente pela vítima por meio das imagens das câmeras de monitoramento. Após a repercussão do caso, o Colégio Pedro II, um dos mais conceituados da capital fluminense, onde Vitor estudava, iniciou os procedimentos para o seu desligamento.

 O suspeito também é filho de José Carlos Costa Simonin, ex-subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa, já exonerado do cargo.

Relembre o caso 

O caso foi denunciado à Polícia pela vítima e revelado no dia 28 de fevereiro, com o indiciamento dos quatro envolvidos no crime: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18; Victor Hugo Oliveira Simonin, 18; João Gabriel Bertho Xavier, 19, e Matheus Veríssimo Zoel Martins, 19.

crime aconteceu quase um mês antes, no dia 31 de janeiro, em um apartamento em Copacabana. A jovem foi atraída para o local por um ex-namorado, também de 17 anos. Segundo o relato dela à Polícia, o grupo a estuprou e agrediu com socos, chutes e tapas.

O exame de corpo de delito identificou lesões compatíveis com violência física, incluindo infiltrado hemorrágico, escoriação na região genital e sangramento vaginal. Também foram localizadas manchas nas regiões dorsal e glútea.

Assuntos Relacionados
Ministro alegou suspeito para analisar solicitação apresentada pelo deputado Rodrigo Rollemberg sobre o caso do Banco Master.
País

Toffoli se declara suspeito para relatar pedido de CPI sobre Banco Master no STF

Ministro alegou 'motivo de foro íntimo' para não analisar solicitação apresentada pelo deputado Rodrigo Rollemberg.

Redação
11 de Março de 2026
Márcia Gama, mãe do rapper Oruam, e o artista posam abraçados em um evento festivo decorado com tendas coloridas e luzes. Eles posam sorridentes em um ambiente com chão de grama sintética, onde se nota a presença de uma escultura de boi ao lado e mesas de petiscos ao fundo.
País

Mãe do rapper Oruam é considerada foragida em operação contra Comando Vermelho

Márcia Gama é esposa do traficante Marcinho VP.

Redação
11 de Março de 2026
O jogador TitaN está sentado em uma poltrona de couro cercado por diversos troféus de eSports, vestindo um casaco preto da paiN Gaming e calças claras. A cena possui uma iluminação dramática vinda de uma luminária de chão, destacando o atleta em uma composição de tons terrosos e fundo de madeira.
País

Jogador profissional de LoL, TitaN é investigado por série de crimes sexuais

Denúncias contra Alexandre “TitaN” Lima dos Santos incluem divulgação de pornografia, estupro de vulnerável e importunação.

Redação
11 de Março de 2026
Grande gramado verde com vários aspersores de irrigação em funcionamento. Ao fundo, há um edifício moderno com fachada de vidro e colunas brancas em formato curvo. O céu está parcialmente nublado com nuvens brancas e azul intenso.
País

Militar do GSI morre na entrada do Palácio da Alvorada, em Brasília

Um inquérito para apurar as circunstâncias do caso será aberto pelo órgão.

Redação
10 de Março de 2026
Imagem de produtos falsificados para matéria sobre homem preso suspeito de vender falsa cura para o câncer no Paraná.
País

Homem é preso por vender falsa 'cura' para o câncer no Paraná

Suspeito foi autuado pelos crimes de curandeirismo e indução do consumidor ao erro.

Redação
10 de Março de 2026
PM morta no apartamento com tiro na cabeça vestindo uniforme aparece em primeiro plano dentro de um ambiente interno. Ao fundo, há um grande painel com a imagem de uma cidade iluminada à noite e a foto ampliada de uma pessoa também usando uniforme policial. Imagem usada em matéria sobre policiais femininas supostamente ido ao imóvel para limpar.
País

Policiais teriam limpado apartamento em que PM morreu com tiro na cabeça, diz testemunha

Imagens das câmeras de segurança do prédio mostraram mulheres chegando ao local horas após a morte.

Redação
10 de Março de 2026
Homem jovem com roupa casual ao lado de homem mais velho com terno em rua movimentada Interracial no centro da cidade.
País

Preso por estupro coletivo em Copacabana usa camiseta com frase 'não se arrependa de nada'

Victor Hugo Simonin, de 18 anos, tesemunhou às autoridades acompanhado do advogado.

Redação
10 de Março de 2026
Vídeos da trend 'treinando caso ela diga não' mostram criadores simulando reações agressivas diante da rejeição em pedidos de relacionamento.
País

PF derruba perfis e investiga 'trend' que simula violência contra mulheres nas redes sociais

Câmara dos Deputados vota um requerimento para que a Procuradoria-Geral da República investigue publicações.

Redação
10 de Março de 2026
Jordana e Ana Paula conversando no BBB 26.
País

Trégua no BBB 26? Com a casa dividida em três grupos, jogadores propõem mirar apenas um

Jordana e Marciele trocaram informações importantes com Ana Paula e Samira na tarde desta segunda-feira (9).

Luana Severo
09 de Março de 2026
Grupo de jovens que cometeram estupro coletivo contra adolescente em elevador de prédio residencial no Rio de Janeiro.
País

Jovens que estupraram adolescente no RJ debocharam do crime: 'A mãe de alguém teve que chorar'

O momento em que o grupo comemorou o estupro coletivo aconteceu no elevador do prédio residencial em Copacabana.

Redação
09 de Março de 2026
Ciclistas participam de uma prova em via urbana delimitada por cones laranjas, enquanto carros seguem na faixa ao lado e pedestres observam ao fundo.
País

Atleta morre após passar mal em prova do Ironman em Curitiba

Homem participava da edição de estreia neste domingo (8)

Redação
08 de Março de 2026
Foto de mulher agredida por marido em Araras, no interior de São Paulo.
País

Polícia resgata mãe e filho em cárcere privado no interior de SP; homem é preso

Vítimas viviam sob vigilância constante e janelas da residência eram bloqueadas com madeira para impedir pedidos de socorro.

Redação
08 de Março de 2026
Mulheres deitadas lado a lado no asfalto durante um protesto de rua, cercadas por pessoas e bandeiras. Ao fundo, manifestantes seguram uma grande faixa escrita “Mulheres Vivas!!! @Gigantes na Luta #juntassomosgigantes”, enquanto o grupo no chão realiza um ato simbólico em meio à multidão.
País

Mulheres se reúnem contra feminicídios no Brasil em ato na Praia de Copacabana, no RJ

Outras questões como auxílio para mulheres empreendedoras e repúdio à violência foram citadas.

Redação/Agência Brasil
08 de Março de 2026
O presidente Lula fala ao microfone enquanto veste um paletó azul sobre uma camisa social clara. Ele está posicionado à frente de uma folhagem verde densa que compõe o cenário ao fundo.
País

'Não podemos nos conformar com homens matando mulheres', diz Lula

Presidente fez pronunciamento na TV e no rádio nesse sábado (7).

Agência Brasil
08 de Março de 2026
Movimento feminista nas ruas.
País

Entenda por que o Dia da Mulher é celebrado em 8 de março

A data é celebrada internacionalmente e marca a luta das mulheres por direitos e condições equiparadas às dos homens.

Redação
08 de Março de 2026
Grupo de pessoas enfileiradas ao ar livre, com os braços entrelaçados nos ombros umas das outras, formando uma corrente de união em um ambiente arborizado.
País

Confira 20 mensagens para celebrar o Dia da Mulher

Data é celebrada neste domingo (8) e mensagens destacam luta e conquistas.

Redação
08 de Março de 2026
Retrato de Luiz Phillipi Machado de Morais Mourão, conhecido como
País

Corpo de 'Sicário' de Vorcaro passa por necrópsia e é liberado após morte em hospital de BH

Óbito de Luiz Phillipi Machado de Morais Mourão foi confirmado pela defesa dele.

Redação
07 de Março de 2026
Fotos mostram Daniel Vorcaro após ser preso pela Polícia Federal. Imagem utilizada em matéria sobre defesa do dono do Banco Master solicitar acesso à perícia de celulares apreendidos.
País

Defesa de Daniel Vorcaro solicita acesso à perícia de celulares apreendidos

Advogados mostram preocupação diante de vazamento de conversas, como a suposta troca de mensagens entre Moraes e o dono do Banco Master.

Redação e Agência Brasil
07 de Março de 2026
Na imagem Sicário esta em uma foto 3x4 usando uma camisa branca.
País

'Sicário' de Vorcaro morre no hospital, anuncia advogado

Luiz Phillipi anteriormente já teria sido dado como morto pela Polícia Federal (PF), mas o hospital desmentiu.

Redação
07 de Março de 2026
Imagem do goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio.
País

Ex-goleiro Bruno tem liberdade condicional revogada pelo Tribunal de Justiça do RJ

O condenado pelo assassinato de Eliza Samudio deve retornar à prisão.

Redação
06 de Março de 2026