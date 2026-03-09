Trégua no BBB 26? Com a casa dividida em três grupos, jogadores propõem mirar apenas um
Jordana e Marciele trocaram informações importantes com Ana Paula e Samira na tarde desta segunda-feira (9).
Depois de uma tarde de conversas francas entre adversários e de revelações bombásticas, participantes do Big Brother Brasil 26 já começaram a se articular para uma nova semana no reality show — mesmo com o Paredão ainda em andamento — e cogitaram unir dois grupos para eliminar o terceiro.
Em conversa com Ana Paula Renault, Juliano Floss e Samira no quarto "Sonho da Eternidade", nesta segunda-feira (9), Jordana e Marciele descobriram que a turma liderada por Babu Santana pretendia traí-las na formação da última berlinda — que terminou com o próprio ator e sua aliada, Chaiany, emparedados.
O fato foi levado pelas duas pipocas para Alberto Cowboy, que topou se unir a um lado "inimigo" para "diminuir a força de um dos grupos". "Se saírem dois de um dos grupos, esses dois vão ter que buscar refúgio. E aí não tem três grupos mais. [...] Se vocês quiserem fazer uma trégua para diminuir a força de um determinado grupo, beleza. O grupo que se apresentar mais confiável, a gente vai com eles", concordou o veterano.
No entanto, ele ponderou: "Eu duvido que ela [Ana Paula] vá fazer [combinação de] voto para proteger eu e o Jonas". "Isso ela não vai fazer, não. Nem espere. É só quando tiver o delas na reta. Entre o delas na reta e proteger vocês, ela vai proteger vocês", tranquilizou Marciele. "Claro que vai ter que ser uma trégua mútua", acrescentou Jordana.
Como a nova estratégia começou a ser construída?
Tudo começou quando Samira revelou para as rivais, no quarto "Eternidade", que Chaiany foi contra a proposta de Babu de votar nela em conjunto com Jordana e Marciele. "Foi a Chaiany que foi contra [a estratégia], não foi nem por causa dele [Babu]", contou a atendente de bar. "É bem importante essa informação", observou a advogada, que foi a mais votada da Casa, mas conseguiu escapar na Prova Bate e Volta.
Pouco antes, Juliano se surpreendeu ao entrar no quarto e se deparar com as adversárias. "Olha, temos novos habitantes", brincou. "A gente não votou na Samira não, viu? [...] Samira nunca foi opção, só na hora de somar [votos com o grupo de Babu]", justificou Marciele.
"Aqui, a gente só junta [voto] com um sentido: proteger. Mais nada. Fora isso, cada um vota com a sua cabeça e seja o que Deus quiser", afirmou Ana Paula. "A gente também", concordou a Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso. "Eu tenho canal aberto com a Jordana", acrescentou a jornalista.
'Ninguém confia no Breno'
Mais tarde, compartilhando informações com Cowboy, Jordana revelou para o aliado que, como eles, do quarto "Sonho de Voar", Ana Paula e os outros moradores do quarto "Sonho da Eternidade" também não confiam em Breno. "Ana Paula não confia no Breno. É o que eu percebi, ninguém confia no Breno", disse a advogada.
"Mas todo mundo dá abertura para o Breno. Os dois [grupos] dão abertura. É conveniente para eles também", observou Marciele.