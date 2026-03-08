Polícia resgata mãe e filho em cárcere privado no interior de SP; homem é preso

Uma mulher de 42 anos e seu filho de 13 anos foram retirados de uma situação de cárcere privado no Centro de Araras, cidade do interior de São Paulo, nesse sábado (7). O marido da mulher, um homem de 56 anos, foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com o registro policial, o homem deverá responder por crimes de sequestro, cárcere privado, ameaça, abandono intelectual, injúria e violência psicológica.

Conforme noticiou o g1, a delegada da Delegacia da Mulher (DDM), Evelyn Kafa, informou que o casal mantinha um relacionamento há 26 anos e que a polícia investiga a duração exata do período de cárcere.

"Não há data específica do cárcere privado, mas de relacionamento foram 26 anos, ela começou a namorar ele com 13 e piorou com o nascimento do filho. Se antes do filho nascer já era mantida dessa forma, não sei dizer. A violência doméstica durou o tempo todo de relacionamento, mas o cárcere não sabemos ainda, e acredito que nem ela vai saber dizer", disse a delegada.

Veja também País Mulheres se reúnem contra feminicídios no Brasil em ato na Praia de Copacabana, no RJ Ceará Ceará tem alerta de chuvas intensas e raios até segunda-feira (9)

A investigação detalhou que a residência possuía restrições de acesso e janelas vedadas com madeira. Segundo a delegada, “a vítima relatou que nunca ia sozinha ao supermercado ou fazia ligações para a família sem que ele estivesse por perto".

"Ela era obrigada a andar de carro com a cabeça abaixada também para não ser vista por ninguém. Na casa, era fechado o acesso à rua, as janelas de casa, eram tapadas com madeira para ela não pudesse abrir essas janelas e pedir socorro”, contou.

O resgate ocorreu após um familiar abordar guardas municipais durante um patrulhamento. No local, os agentes constataram que o adolescente de 13 anos nunca frequentou a escola por proibição do pai e é analfabeto.

"Nós, a família, estamos muito aliviados de ver ela fora do cativeiro. Graças a Deus, ela decidiu pedir socorro. Vamos fazer de tudo para amparar ela e o filho", declarou um parente em relato às autoridades.

O suspeito foi detido em seu local de trabalho, próximo à casa da família. No interior de seu veículo, a Guarda Municipal encontrou uma réplica de arma de fogo.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e, posteriormente, à delegacia. A mulher relatou sofrer ameaças de morte recorrentes e expressou a intenção de registrar formalmente a ocorrência contra o marido.