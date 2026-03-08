Mulheres se reúnem contra feminicídios no Brasil em ato na Praia de Copacabana, no RJ
Outras questões como auxílio para mulheres empreendedoras e repúdio à violência foram citadas.
Milhares de mulheres participaram de uma marcha na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (8), e protestaram contra o feminicídio e outras formas de violência de gênero. A manifestação foi marcada por conta do Dia Internacional das Mulheres.
Representantes de coletivos feministas circularam em carros de som e leram manifesto do movimento.
Elas reivindicaram questões como a criminalização dos grupos que promovem o ódio às mulheres, o aumento das licenças-maternidade e paternidade, a criação de linhas de crédito para mulheres empreendedoras e de espaços inclusivos para crianças com deficiência ou neurodivergentes.
Veja também
Entre as demandas, elas também solicitaram mais orçamentos para as políticas públicas voltadas à igualdade e citaram o fim da escala 6x1 de trabalho.
Alguns crimes de feminicídio recentes foram citados na manifestação. A morte de Tainara Souza Santos, atropelada por um ex-companheiro, e o estupro coletivo cometido contra uma adolescente, ocorrido em Copacabana, foram o foco.
"Eu quero é andar sem medo nas ruas. Chega! Queremos viver! Eu quero é ficar sem medo em casa. Chega! Queremos viver!", entoaram as mulheres durante o protesto.
Além dos gritos e cânticos, as artistas também conduziram uma performance deitando no chão de olhos fechados, com o objetivo de lembrar as mulheres mortas nos crimes de violência de gênero.
Logo depois, elas se levantaram e se posicionaram em círculo gritando as palavras de ordem: "Todas vivas!".