Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mulheres se reúnem contra feminicídios no Brasil em ato na Praia de Copacabana, no RJ

Outras questões como auxílio para mulheres empreendedoras e repúdio à violência foram citadas.

Escrito por
Redação/Agência Brasil producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:52)
País
Mulheres deitadas lado a lado no asfalto durante um protesto de rua, cercadas por pessoas e bandeiras. Ao fundo, manifestantes seguram uma grande faixa escrita “Mulheres Vivas!!! @Gigantes na Luta #juntassomosgigantes”, enquanto o grupo no chão realiza um ato simbólico em meio à multidão.
Legenda: Mulheres circularam pela praia e fizeram representação para repudiar últimos crimes registrados no Brasil.
Foto: Tomaz SIlva/Agência Brasil.

Milhares de mulheres participaram de uma marcha na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (8), e protestaram contra o feminicídio e outras formas de violência de gênero. A manifestação foi marcada por conta do Dia Internacional das Mulheres.

Representantes de coletivos feministas circularam em carros de som e leram manifesto do movimento.

Elas reivindicaram questões como a criminalização dos grupos que promovem o ódio às mulheres, o aumento das licenças-maternidade e paternidade, a criação de linhas de crédito para mulheres empreendedoras e de espaços inclusivos para crianças com deficiência ou neurodivergentes. 

Veja também

teaser image
País

'Não podemos nos conformar com homens matando mulheres', diz Lula

teaser image
País

Homem é preso após matar filho de ex-namorada e estuprá-la no RJ

Entre as demandas, elas também solicitaram mais orçamentos para as políticas públicas voltadas à igualdade e citaram o fim da escala 6x1 de trabalho.

Alguns crimes de feminicídio recentes foram citados na manifestação. A morte de Tainara Souza Santos, atropelada por um ex-companheiro, e o estupro coletivo cometido contra uma adolescente, ocorrido em Copacabana, foram o foco.

"Eu quero é andar sem medo nas ruas. Chega! Queremos viver! Eu quero é ficar sem medo em casa. Chega! Queremos viver!", entoaram as mulheres durante o protesto.

Além dos gritos e cânticos, as artistas também conduziram uma performance deitando no chão de olhos fechados, com o objetivo de lembrar as mulheres mortas nos crimes de violência de gênero. 

Logo depois, elas se levantaram e se posicionaram em círculo gritando as palavras de ordem: "Todas vivas!".

Assuntos Relacionados
Mulheres deitadas lado a lado no asfalto durante um protesto de rua, cercadas por pessoas e bandeiras. Ao fundo, manifestantes seguram uma grande faixa escrita “Mulheres Vivas!!! @Gigantes na Luta #juntassomosgigantes”, enquanto o grupo no chão realiza um ato simbólico em meio à multidão.
País

Mulheres se reúnem contra feminicídios no Brasil em ato na Praia de Copacabana, no RJ

Outras questões como auxílio para mulheres empreendedoras e repúdio à violência foram citadas.

Redação/Agência Brasil
Há 34 minutos
O presidente Lula fala ao microfone enquanto veste um paletó azul sobre uma camisa social clara. Ele está posicionado à frente de uma folhagem verde densa que compõe o cenário ao fundo.
País

'Não podemos nos conformar com homens matando mulheres', diz Lula

Presidente fez pronunciamento na TV e no rádio nesse sábado (7).

Agência Brasil
08 de Março de 2026
Movimento feminista nas ruas.
País

Entenda por que o Dia da Mulher é celebrado em 8 de março

A data é celebrada internacionalmente e marca a luta das mulheres por direitos e condições equiparadas às dos homens.

Redação
08 de Março de 2026
Grupo de pessoas enfileiradas ao ar livre, com os braços entrelaçados nos ombros umas das outras, formando uma corrente de união em um ambiente arborizado.
País

Confira 20 mensagens para celebrar o Dia da Mulher

Data é celebrada neste domingo (8) e mensagens destacam luta e conquistas.

Redação
08 de Março de 2026
Retrato de Luiz Phillipi Machado de Morais Mourão, conhecido como
País

Corpo de 'Sicário' de Vorcaro passa por necrópsia e é liberado após morte em hospital de BH

Óbito de Luiz Phillipi Machado de Morais Mourão foi confirmado pela defesa dele.

Redação
07 de Março de 2026
Fotos mostram Daniel Vorcaro após ser preso pela Polícia Federal. Imagem utilizada em matéria sobre defesa do dono do Banco Master solicitar acesso à perícia de celulares apreendidos.
País

Defesa de Daniel Vorcaro solicita acesso à perícia de celulares apreendidos

Advogados mostram preocupação diante de vazamento de conversas, como a suposta troca de mensagens entre Moraes e o dono do Banco Master.

Redação e Agência Brasil
07 de Março de 2026
Na imagem Sicário esta em uma foto 3x4 usando uma camisa branca.
País

'Sicário' de Vorcaro morre no hospital, anuncia advogado

Luiz Phillipi anteriormente já teria sido dado como morto pela Polícia Federal (PF), mas o hospital desmentiu.

Redação
07 de Março de 2026
Imagem do goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio.
País

Ex-goleiro Bruno tem liberdade condicional revogada pelo Tribunal de Justiça do RJ

O condenado pelo assassinato de Eliza Samudio deve retornar à prisão.

Redação
06 de Março de 2026
montagem de fotos de Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes.
País

STF diz que mensagens encontradas no celular de Vorcaro não foram para Moraes

A Suprema Corte se manifestou a pedido do gabinete do próprio ministro.

Redação
06 de Março de 2026
Imagem de homem preso após matar filho de ex-namorada e estuprá-la no RJ.
País

Homem é preso após matar filho de ex-namorada e estuprá-la no RJ

Suspeito foi autuado por homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

Redação
06 de Março de 2026
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, uma pessoa sentada em uma cadeira estofada, usando traje formal com toga e gravata, posicionada atrás de uma mesa com microfone e alguns objetos como uma garrafa de álcool em gel. À direita, outra pessoa em traje formal de paletó e gravata aparece diante de um fundo azul com texto parcialmente visível.
País

Ministro do STF Dias Toffoli nega ter acessado dados do celular de Vorcaro

Toffoli comandou a relatoria do caso Master até o dia 12 de fevereiro de 2026.

Redação
06 de Março de 2026
Casal de idosos comemora 73 anos de união internados em hospital; veja de vídeo
País

Casal de idosos comemora 73 anos de união internados em hospital; veja de vídeo

Casados há 73 anos, eles completaram Bodas de Manjerona enquanto estavam internados

Redação
06 de Março de 2026
Fieis aparecem de costas com as mãos erguidas em oração durante uma celebração religiosa em uma igreja. Ao fundo, de forma desfocada, um padre conduz a cerimônia no altar, compondo uma cena de espiritualidade e devoção silenciosa.
País

O que não pode ser feito durante a Quaresma?

Igreja Católica não traz proibições, mas faz recomendações de comportamentos a serem evitados no período.

Redação
06 de Março de 2026
Reproduções de publicações nas redes sociais do canto Latino mostram um ônibus preto com danos severos na parte frontal e para-brisa trincado, com o texto 'Livramento' sobreposto à imagem sob um céu nublado. Ao lado, um grupo de pessoas aguarda no acostamento de uma rodovia próximo a uma ambulância, acompanhado pela frase 'Gratidão por estarmos vivos Jesus'.
País

Cantor Latino e equipe sofrem acidente de ônibus no interior de SP

Dois membros da equipe de Latino sofreram ferimentos leves.

Redação
06 de Março de 2026
Equipes de resgate em ação após desabamento de estrutura, com profissionais usando equipamentos de segurança e colocando placa de contenção em uma área de risco.
País

Sobe para 12 o número de mortos em desabamento de lar de idosos em MG

A última vítima foi encontrada na manhã desta sexta-feira (6).

Redação
06 de Março de 2026
Luiz Phillipi continua vivo e internado na unidade hospitalar.
País

Sicário apontado como morto pela PF continua vivo e segue em estado gravíssimo em hospital

A nova informação foi dada pela Secretaria de Estado de Saúde de MG.

Redação
06 de Março de 2026
Imagem de presos por estupro coletivo em Copacabana, no Rio de Janeiro.
País

Presos por estupro coletivo em Copacabana estão detidos em celas separadas

Os quatro acusados estão na Cadeia José Frederico Marques.

Redação
05 de Março de 2026
montagem de fotos de Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes.
País

Vorcaro mandou mensagem para Moraes horas antes de ser preso, diz jornalista

Ministro teria respondido o cantora com mensagens de visualização única, conforme a publicação.

Redação
05 de Março de 2026
Daniel Vorcaro sorri de braços cruzados vestindo um paletó escuro sobre uma camisa azul clara desabotoada no colarinho. A imagem é de cunho profissional.
País

Daniel Vorcaro é transferido para presídio no Interior de SP

Banqueiro é dono do Banco Master e foi preso na quarta-feira (4) na terceira fase da Operação Compliance Zero.

Redação
05 de Março de 2026
O brasão da Polícia Federal do Brasil está estampado na fachada de um edifício moderno com listras horizontais em tons de cinza, preto e branco. A imagem destaca a estrutura arquitetônica contemporânea sob um céu azul limpo, transmitindo uma sensação de sobriedade e oficialidade.
País

PF faz operação contra vazamento de dados de ministros do STF

Ofensiva cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária.

Redação
05 de Março de 2026