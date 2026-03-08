Mulheres se reúnem contra feminicídios no Brasil em ato na Praia de Copacabana, no RJ

Milhares de mulheres participaram de uma marcha na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (8), e protestaram contra o feminicídio e outras formas de violência de gênero. A manifestação foi marcada por conta do Dia Internacional das Mulheres.

Representantes de coletivos feministas circularam em carros de som e leram manifesto do movimento.

Elas reivindicaram questões como a criminalização dos grupos que promovem o ódio às mulheres, o aumento das licenças-maternidade e paternidade, a criação de linhas de crédito para mulheres empreendedoras e de espaços inclusivos para crianças com deficiência ou neurodivergentes.

Entre as demandas, elas também solicitaram mais orçamentos para as políticas públicas voltadas à igualdade e citaram o fim da escala 6x1 de trabalho.

Alguns crimes de feminicídio recentes foram citados na manifestação. A morte de Tainara Souza Santos, atropelada por um ex-companheiro, e o estupro coletivo cometido contra uma adolescente, ocorrido em Copacabana, foram o foco.

"Eu quero é andar sem medo nas ruas. Chega! Queremos viver! Eu quero é ficar sem medo em casa. Chega! Queremos viver!", entoaram as mulheres durante o protesto.

Além dos gritos e cânticos, as artistas também conduziram uma performance deitando no chão de olhos fechados, com o objetivo de lembrar as mulheres mortas nos crimes de violência de gênero.

Logo depois, elas se levantaram e se posicionaram em círculo gritando as palavras de ordem: "Todas vivas!".