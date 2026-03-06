O que não pode ser feito durante a Quaresma?

Até o próximo dia 2 de abril, Quarta-Feira Santa, cristãos estarão vivenciando o período da Quaresma, voltado à preparação para a Páscoa. A duração de 40 dias faz referência ao intervalo de tempo que Jesus Cristo passou em oração no deserto da Judeia, segundo a tradição cristã.

A Quaresma começou na Quarta-feira de Cinzas, que em 2026 foi em 18 de fevereiro. Desde a data, a Igreja Católica recomenda uma série de comportamentos a serem seguidos e também evitados no período.

O Papa Leão XIV, em falas alusivas à Quaresma, convidou os fieis a renunciarem palavras ofensivas, por exemplo.

Veja também País Pode 'quebrar' a Quaresma no domingo? Padre explica como funcionam as penitências neste período País Entenda qual o significado espiritual da Quaresma para os cristãos

“Comecemos por desarmar a linguagem, renunciando às palavras mordazes, ao juízo temerário, ao falar mal de quem está ausente e não se pode defender, às calúnias", aconselhou o pontífice.

O Vaticano define como elementos fundamentais da Quaresma a abstinência, a manutenção da fé e a solidariedade. Em documento publicado pela Santa Sé, Leão estimula o caminho de conversão.

"Entre as muitas vozes que passam pela nossa vida pessoal e social, as Sagradas Escrituras tornam-nos capazes de reconhecer aquela que surge do sofrimento e da injustiça, para que não fique sem resposta", afirmou o Papa.

Recomendações do que não fazer na quaresma

Práticas penitenciais como jejum, oração e esmola marcam atividades comuns a serem realizadas no período.

Por outro lado, as recomendações do que evitar passam por comportamentos que vão de encontro às práticas citadas.

Não comer carne vermelha, por exemplo, é uma das recomendações mais lembradas no senso comum. Conforme Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, a orientação da Igreja é para evitar o consumo às sextas-feiras.

Outras abstinências de alimentos também podem ser empreendidas pelos fieis, como não tomar refrigerante ou não ingerir açúcar em geral.

Além disso, a Igreja também indica que o fiel evite excessos em diferentes aspectos da vida, como alimentação e vida financeira. Práticas pecaminosas em geral também são desestimuladas.