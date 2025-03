Pode 'quebrar' a Quaresma no domingo? Padre explica como funcionam as penitências neste período

A Quaresma é um período de reflexão para católicos, que acontece entre a Quarta-Feira de Cinzas e a Quinta-Feira Santa, e é marcado por três preceitos: oração, caridade e jejum. Nesta época, fiéis são convidados a avaliar as próprias fraquezas e buscar superá-la através da penitência.

Mas o que é, como funciona e quanto dura a penitência na Quaresma? O Diário do Nordeste conversou com um padre da Igreja Católica para saber as respostas para os questionamentos. (Confira abaixo)

O que é uma penitência?

O padre Rafhael Maciel explica que, para a Igreja Católica, penitência é o sentimento de arrependimento por uma falha, uma ofensa ou pelos pecados cometidos. "É uma virtude que começa no interior da pessoa, que reconhece a sua fragilidade e faz crescer uma disposição no coração para lutar e reparar os pecados cometidos", detalha.

O principal objetivo do ato é gerar na vida do fiel um "espírito de conversão, de mudança de vida, e crescer na vida espiritual", acrescenta o pároco da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Montese, em Fortaleza.

Como fazer?

O religioso esclarece que é possível realizar penitências em qualquer momento do ano. No entanto, é mais comum que elas aconteçam após a confissão — sacramento da Igreja no qual o indivíduo reconhece seus pecados perante um sacerdote. Nesse tipo de situação, após relatar suas falhas, o religioso recebe a absolvição do presbítero, que determina qual será a penitência a ser paga pelo fiel.

O que muda na Quaresma?

Ao Diário do Nordeste, o padre destaca que durante a Quaresma muitas pessoas buscam fazer uma penitência para auxiliar os ritos de reflexão deste período. "Geralmente os sacerdotes passam a penitência adequada após a confissão do penitente. Ou, o próprio fiel busca fazer uma penitência que lhe ajude nesse caminho de crescimento espiritual e humano."

Caso o indivíduo escolha realizar uma penitência na Quaresma, o pároco explica que ela deve começar no primeiro dia (Quarta-Feira de Cinzas) e seguir até o Sábado de Aleluia, na Semana Santa.

Pode 'quebrar' a penitência no domingo?

Padre Rafhael Maciel afirma que sim, aos domingos é possível omitir a penitência escolhida para a Quaresma.

O Domingo para os católicos é dia da Ressurreição do Senhor, por isso, as penitências podem e devem ser omitidas. Mas não se deve abusar só pelo fato de estar dispensada." Padre Rafhael Maciel Pároco da paróquia de N. Sra. Aparecida

Neste ano, o papa Francisco frisou que a penitência não é um castigo, mas um caminho de amor. O religioso convidou os católicos a viver a Quaresma com generosidade, abrindo seus corações a Deus e aos necessitados, conforme informações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

