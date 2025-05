Estudantes de Medicina morrem em acidente de carro em Goiás

Duas estudantes de medicina morreram em um acidente na BR-060, no km 246, próximo à cidade de Indiara (GO), na manhã de segunda-feira (5). Conforme informações da delegada Luciana Fernandes ao G1, as jovens estavam como passageiras a caminho de Mineiros (GO), onde estudavam. O veículo em que elas estavam, com outras três pessoas, saiu da pista e capotou.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás foi acionado por volta das 7h36 para atender à ocorrência. Segundo a delegada da Polícia Civil de Indiara, Luciana Fernandes, a suspeita inicial é que a motorista perdeu o controle do veículo ao se aproximar de uma curva.

As vítimas foram identificadas sendo Camilla de Paula Lopes Cavalcante, que morreu no local, e Anna Luyza Carvalho, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. As outras três pessoas que estavam no carro ficaram feridas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e registrou a ocorrência. A perícia foi acionada, e o laudo com as causas do acidente deve ficar pronto nos próximos dias.

O Centro Universitário de Mineiros (Unifimes) divulgou uma nota de pesar, por meio das redes sociais, lamentando o falecimento das alunas. "Neste momento de dor, expressamos nossos mais profundos sentimentos aos familiares, amigos e colegas. Encontrem conforto e força para superar essa perda irreparável".

