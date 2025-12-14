Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Casal de mulheres denuncia homofobia após ser expulso de bar no Ceará

Beijo teria motivado a revolta de dono do estabelecimento em Missão Velha, no Cariri.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança

Um casal de mulheres foi expulso de um bar em Missão Velha, no interior do Ceará, após se beijarem no estabelecimento, na última quarta-feira (10). Um vídeo do momento mostra o dono do Boteco VM mandando agressivamente as jovens pagarem a conta e se levantarem das cadeiras. 

O caso foi denunciado à Polícia Civil como crime de homofobia. Imagens da ocorrência mostram o dono do estabelecimento afirmando que "não aceita" e que o bar dele é "de família".

Em nota publicada nas redes sociais, o boteco informa que os fatos foram "manipulados" e diz que a expulsão foi "por comportamentos inadequados". 

Como o vídeo mostra, ao ser questionado sobre o que "tinha visto demais", o homem responde que viu "as duas se beijando". 

Segundo uma das vítimas, que terá a identidade preservada a pedidos, ela e a namorada apenas "trocaram afetos de cuidado e de amor, como todo casal faz". 

Veja também

teaser image
Segurança

Homem é condenado por homofobia após publicar mensagens ofensivas nas redes sociais no Ceará

teaser image
Segurança

Apresentadores que chamaram jornalista de 'sapatãozinha' são denunciados por homofobia no CE

Ainda conforme a mulher, no momento no qual ela e a parceira foram abordadas, o bar estava praticamente vazio, com somente outro casal heterossexual em uma mesa distante. "Ele já veio revoltado e levantou o tom de voz, muito agressivo", conta.

"Fico muito triste que, em pleno século 21, a gente ainda passe por esse tipo de situação, por mais que seja em uma cidade pequena. Somos pessoas normais, estamos aqui", desabafa a vítima. 

Casal lida com trauma 

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a jovem disse que o casal ainda lida com o trauma". "Quando caiu a ficha do que a gente sofreu, foi uma barbaridade que ainda estamos tentando entender", comenta.

"A agressividade foi assustadora, até porque vivemos em uma sociedade onde vemos muito essa questão de homicídio para pessoas como nós", afirma. 

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou em nota que "apura uma denúncia de conduta homofóbica"

"A Delegacia de Polícia Civil de Missão Velha é a unidade responsável por apurar casos na região", pontua texto.

'Infringiram normas de convivência", diz boteco 

Por nota de esclarecimento, o Boteco VM disse que as ações foram pautas "no direito de admissão, constitucionalmente e legalmente previsto, e motivada exclusivamente por comportamentos inadequados que infringiram as normas de convivência do estabelecimento".

"A ação não teve qualquer relação com a orientação sexual ou identidade de gênero de qualquer pessoa envolvida, mas sim com a manutenção de um ambiente seguro e respeitoso para todos. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a justiça", diz nota.

Leia nota na íntegra:

1. O Compromisso inegociável com a diversidade

O BOTECO sempre foi, e continuará sendo, uma casa de portas abertas. Nossa história é construída pela pluralidade de nossos clientes.

Repudiamos, com a máxima veemência, qualquer forma de preconceito ou discriminação, seja ela baseada em orientação sexual, identidade de gênero, raça ou credo. A acusação de homofobia lançada contra nós é não apenas falsa, mas profundamente ofensiva aos valores cristãos e cidadãos que regem nossa conduta e nossa equipe.

2. A Verdade dos Fatos: Conduta versus Identidade

A intervenção administrativa realizada foi estritamente pautada no direito de admissão, constitucionalmente e legalmente previsto, e motivada exclusivamente por comportamentos inadequados que infringiram as normas de convivência do estabelecimento, perturbando a ordem e o bem-estar dos demais clientes presentes.
A ação não teve qualquer relação com a orientação sexual ou identidade de gênero de qualquer pessoa envolvida, mas sim com a manutenção de um ambiente seguro e respeitoso para todos.

Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a justiça.

3. Sobre a Manipulação de Imagens e Fake News

Repudiamos a divulgação de vídeos editados, materiais manipulados e informações falsas que distorcem a realidade dos fatos com o objetivo de difamar nossa imagem e incitar o ódio. Tais práticas são crimes e serão tratadas com o devido rigor legal.
Já tomamos as medidas jurídicas cabíveis para identificar e responsabilizar os autores dessas fake news e da campanha difamatória em curso.

4. Das Medidas Judiciais

Informamos que serão adotadas todas as medidas cabíveis nas esferas cível e criminal para resguardar nossos direitos e a verdade dos fatos. Confiamos na justiça para esclarecer o ocorrido e punir os responsáveis pelas falsas acusações e pela propagação de informações caluniosas.

Seguimos firmes, trabalhando com honestidade e servindo à população de Missão Velha com a alegria e o respeito de sempre. Agradecemos as inúmeras mensagens de apoio recebidas. A verdade aparecerá. Missão Velha/CE.

Assuntos Relacionados
Casal de mulheres denuncia homofobia após ser expulso de bar no Ceará
Segurança

Casal de mulheres denuncia homofobia após ser expulso de bar no Ceará

Beijo teria motivado a revolta de dono do estabelecimento em Missão Velha, no Cariri.

Redação
Há 1 hora
Estrada asfaltada de pista simples atravessando uma área urbana, com faixas amarelas centrais e sinalização viária. Dois carros circulam em sentidos opostos. Ao redor da via há casas com telhados de cerâmica, vegetação seca e algumas palmeiras, além de morros ao fundo sob céu claro.
Segurança

Policial morre em acidente de carro na CE-257, em Santa Quitéria (CE)

Antônio Dionathan Eugênio Ávila integrava a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) há dez anos.

Redação
14 de Dezembro de 2025
viatura da policia interior sul.
Segurança

'Nova Okaida': quem são os membros da facção condenados a 40 anos de prisão no Ceará

Um terceiro acusado foi absolvido por todos os crimes.

Emanoela Campelo de Melo
14 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará, de cores preto e branco.
Segurança

Homem é preso por matar o próprio irmão com golpes de foice no Ceará

A arma utilizada no crime foi apreendida pela Polícia Militar.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Foto de um agente da polícia civil.
Segurança

Três homens são indiciados por produzir vídeos exaltando o crime no CE

Investigações iniciaram ainda em 2023.

Redação
14 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um perito forense, de costas, blusa azul, olhando para um computador, onde ele realiza uma análise balística.
Segurança

Fortaleza é a 3ª cidade do Brasil com mais inserções no banco nacional de análises balísticas

Os peritos encontraram 573 ligações de elementos balísticos apreendidos na capital cearense com outras ocorrências.

Messias Borges
14 de Dezembro de 2025
Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro
Segurança

Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro

Episódio ocorrido em Fortaleza (CE) fez com que vítima iniciasse uma vaquinha para pagar prejuízos.

Letícia do Vale
13 de Dezembro de 2025
Homem caminha com braços amarrados e pano na boca após pular de carro em movimento e escapar de sequestro.
Segurança

Homem pula de carro com braços amarrados e escapa de sequestro no Ceará

O caso foi enquadrado nos crimes de sequestro e cárcere privado, lesão corporal e ameaça.

Gabriela Custódio
13 de Dezembro de 2025
Três policiais militares ao lado de uma viatura.
Segurança

Adolescente é apreendido em Maranguape (CE), suspeito de matar homem em frente à criança

Ele já tinha dois atos infracionais análogos ao crime de homicídio.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem é uma colagem de três frames. No primeiro, um homem com uma faca, no segundo, outro homem arremessa um objeto e, no terceiro, um policial rende o agressor.
Segurança

Policial militar a caminho do serviço impede tentativa de homicídio a faca em Canindé (CE)

Dois homens trocavam agressões e um deles usou uma faca para atacar o desafeto.

Redação
13 de Dezembro de 2025
policial da draco, pcce.
Segurança

De ataques a provedores a ameaças em velórios: facções avançam no Interior do Ceará

Sede de provedor de internet na cidade de Graça foi incendiado.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Foto de home preso em flagrante por feminicídio em Missão Velha.
Segurança

Suspeito de matar ex-mulher foi do Exército e ameaçou 'descarregar revólver' em quem adoeceu filho

Diego Almeida Castro foi preso em flagrante suspeito de feminicídio da psicóloga Karine Gonçalves.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Foto de Diego Almeida Castro, preso em flagrante por suspeita de feminicídio em Missão Velha.
Segurança

Ex-marido suspeito de matar psicóloga brigava pela guarda do filho com a vítima

A polícia teve acesso ao celular de Karine, onde foram encontradas mensagens enviadas pelo homem.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem de um edifício moderno com arquitetura contemporânea, cercado por palmeiras e um céu parcialmente nublado, ideal para negócios e eventos.
Segurança

TJCE exonera servidora suspeita de aumentar em até 50% o próprio salário

Ela foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Ceará por crime de peculato.

Redação
13 de Dezembro de 2025
A foto mostra uma mulher branca, com cabelo preto e roupa vermelha. Ela morreu no Município de Monsenhor Tabosa, em maio de 2023.
Segurança

Polícia aguarda parecer da Pefoce há quase um ano para concluir inquérito por morte no CE

A Perícia Forense respondeu que todos os laudos periciais foram enviados à Polícia Civil.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Karine Gonçalves Luciano Barros.
Segurança

Homem é preso suspeito de feminicídio contra ex-companheira, no Interior do Ceará

Psicóloga e educadora deixa um filho.

Bergson Araujo Costa
12 de Dezembro de 2025
Guarita cinza com inscrição “Ceará contra o crime – Disque denúncia 181” e número de telefone, localizada em área urbana com prédios residenciais ao fundo, fios elétricos e veículo branco parcialmente visível na frente, cena delimitada por fita de isolamento policial.
Segurança

Homem é morto a tiros no Residencial Cidade Jardim, em Fortaleza

A vítima era investigada em um inquérito sobre atuação de grupos criminosos.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Motorista arrasta suspeito em carro, colide com veículos e atinge manobrista em Fortaleza
Segurança

Motorista arrasta suspeito em carro, colide com veículos e atinge manobrista em Fortaleza

Autoridades detalharam que vítima foi alvo de tentativa de assalto.

Carol Melo e Mylena Gadelha
12 de Dezembro de 2025
policial civil e viatura da pcce.
Segurança

O que está por trás de desaparecimento de casal há 7 meses e morte de comerciante no Cariri

A Polícia Civil afirma que as Investigações seguem em andamento.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Agente de segurança de costas com colete escrito SSPDS.
Segurança

Homens são presos suspeitos de incendiar provedora de internet em Graça

O crime foi cometido após a dupla ameaçar o proprietário da empresa.

Redação
11 de Dezembro de 2025