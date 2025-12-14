Casal de mulheres denuncia homofobia após ser expulso de bar no Ceará

Um casal de mulheres foi expulso de um bar em Missão Velha, no interior do Ceará, após se beijarem no estabelecimento, na última quarta-feira (10). Um vídeo do momento mostra o dono do Boteco VM mandando agressivamente as jovens pagarem a conta e se levantarem das cadeiras.

O caso foi denunciado à Polícia Civil como crime de homofobia. Imagens da ocorrência mostram o dono do estabelecimento afirmando que "não aceita" e que o bar dele é "de família".

Em nota publicada nas redes sociais, o boteco informa que os fatos foram "manipulados" e diz que a expulsão foi "por comportamentos inadequados".

Como o vídeo mostra, ao ser questionado sobre o que "tinha visto demais", o homem responde que viu "as duas se beijando".

Segundo uma das vítimas, que terá a identidade preservada a pedidos, ela e a namorada apenas "trocaram afetos de cuidado e de amor, como todo casal faz".

Veja também Segurança Homem é condenado por homofobia após publicar mensagens ofensivas nas redes sociais no Ceará Segurança Apresentadores que chamaram jornalista de 'sapatãozinha' são denunciados por homofobia no CE

Ainda conforme a mulher, no momento no qual ela e a parceira foram abordadas, o bar estava praticamente vazio, com somente outro casal heterossexual em uma mesa distante. "Ele já veio revoltado e levantou o tom de voz, muito agressivo", conta.

"Fico muito triste que, em pleno século 21, a gente ainda passe por esse tipo de situação, por mais que seja em uma cidade pequena. Somos pessoas normais, estamos aqui", desabafa a vítima.

Casal lida com trauma

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a jovem disse que o casal ainda lida com o trauma". "Quando caiu a ficha do que a gente sofreu, foi uma barbaridade que ainda estamos tentando entender", comenta.

"A agressividade foi assustadora, até porque vivemos em uma sociedade onde vemos muito essa questão de homicídio para pessoas como nós", afirma.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou em nota que "apura uma denúncia de conduta homofóbica"

"A Delegacia de Polícia Civil de Missão Velha é a unidade responsável por apurar casos na região", pontua texto.

'Infringiram normas de convivência", diz boteco

Por nota de esclarecimento, o Boteco VM disse que as ações foram pautas "no direito de admissão, constitucionalmente e legalmente previsto, e motivada exclusivamente por comportamentos inadequados que infringiram as normas de convivência do estabelecimento".

"A ação não teve qualquer relação com a orientação sexual ou identidade de gênero de qualquer pessoa envolvida, mas sim com a manutenção de um ambiente seguro e respeitoso para todos. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a justiça", diz nota.

Leia nota na íntegra:

1. O Compromisso inegociável com a diversidade

O BOTECO sempre foi, e continuará sendo, uma casa de portas abertas. Nossa história é construída pela pluralidade de nossos clientes.

Repudiamos, com a máxima veemência, qualquer forma de preconceito ou discriminação, seja ela baseada em orientação sexual, identidade de gênero, raça ou credo. A acusação de homofobia lançada contra nós é não apenas falsa, mas profundamente ofensiva aos valores cristãos e cidadãos que regem nossa conduta e nossa equipe.

2. A Verdade dos Fatos: Conduta versus Identidade

A intervenção administrativa realizada foi estritamente pautada no direito de admissão, constitucionalmente e legalmente previsto, e motivada exclusivamente por comportamentos inadequados que infringiram as normas de convivência do estabelecimento, perturbando a ordem e o bem-estar dos demais clientes presentes.

A ação não teve qualquer relação com a orientação sexual ou identidade de gênero de qualquer pessoa envolvida, mas sim com a manutenção de um ambiente seguro e respeitoso para todos.

Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a justiça.

3. Sobre a Manipulação de Imagens e Fake News

Repudiamos a divulgação de vídeos editados, materiais manipulados e informações falsas que distorcem a realidade dos fatos com o objetivo de difamar nossa imagem e incitar o ódio. Tais práticas são crimes e serão tratadas com o devido rigor legal.

Já tomamos as medidas jurídicas cabíveis para identificar e responsabilizar os autores dessas fake news e da campanha difamatória em curso.

4. Das Medidas Judiciais

Informamos que serão adotadas todas as medidas cabíveis nas esferas cível e criminal para resguardar nossos direitos e a verdade dos fatos. Confiamos na justiça para esclarecer o ocorrido e punir os responsáveis pelas falsas acusações e pela propagação de informações caluniosas.

Seguimos firmes, trabalhando com honestidade e servindo à população de Missão Velha com a alegria e o respeito de sempre. Agradecemos as inúmeras mensagens de apoio recebidas. A verdade aparecerá. Missão Velha/CE.