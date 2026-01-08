Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cabo da PM e quatro criminosos morrem em operação policial em Tianguá

Mateus de Sá Correia morreu aos 41 anos.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 20:57)
Segurança
Policial militar.
Legenda: Além do policial, quatro suspeitos foram mortos na intervenção.
Foto: Reprodução/redes sociais.

Um policial militar foi morto nesta quinta-feira (8), durante uma operação na cidade de Tianguá, Interior do Ceará. Outros quatro criminosos também morreram, segundo o governador Elmano de Freitas. 

"Cabo Mateus estava na PM há dez anos e morreu combatendo o crime. Minha solidariedade aos familiares e amigos do Cabo Mateus, e a toda a tropa", escreveu Elmano nas redes sociais. 

O agente integrava o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Os outros mortos durante a operação eram suspeitos e reagiram à abordagem dos militares. Dois teriam morrido no hospital, um no local da troca de tiros e outro durante fuga. 

Veja também

teaser image
Segurança

Com foco em tecnologia, Ceará atinge redução histórica em roubos

teaser image
Segurança

Colombianos e brasileiro são presos no Ceará por ligação com plantação de maconha

teaser image
Segurança

Estado termina o ano de 2025 com mais de 3 mil homicídios e redução de 7,7% no índice

teaser image
Segurança

Número de prisões de integrantes de facção na Região Metropolitana supera o de Fortaleza

O Diário do Nordeste solicitou detalhes à Polícia Militar e aguarda retorno. 

Assuntos Relacionados
Policial militar.
Segurança

Cabo da PM e quatro criminosos morrem em operação policial em Tianguá

Mateus de Sá Correia morreu aos 41 anos.

Bergson Araujo Costa
Há 1 hora
motociclistas de maos para cima em um assalto em itapipoca.
Segurança

Com foco em tecnologia, Ceará atinge redução histórica em roubos

SSPDS divulga balanço 2025.

Redação
08 de Janeiro de 2026
foto homem preso draco, organizacao criminosa, policiais acompanhando o suspeito.
Segurança

Número de prisões de integrantes de facção na Região Metropolitana supera o de Fortaleza

Em 2025, 942 suspeitos foram presos na RMF, enquanto 836 foram na capital cearense.

*Geovana Almeida
08 de Janeiro de 2026
Agentes da PF em atuação no Aeroporto de Fortaleza.
Segurança

Colombianos e brasileiro são presos no Ceará por ligação com plantação de maconha

Cerca de 10 mil pés de maconha foram encontrados em dois municípios cearenses.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Fachada da Delegacia de Tauá.
Segurança

Suspeito de tentativa de chacina em Tauá é preso em Fortaleza

Homem teria fugido para a Capital logo após o crime, que matou uma mulher e feriu outras três pessoas.

Redação
08 de Janeiro de 2026
A foto mostra um homem armado, com roupa escura, atirando contra ocupantes de um carro Volkswagen, de cor prata, em uma rua, no Ceará.
Segurança

Estado termina o ano de 2025 com mais de 3 mil homicídios e redução de 7,7% no índice

Fortaleza apresentou uma queda de 11% no número de mortes violentas.

Messias Borges, Emanoela Campelo de Melo e Geovana Almeida*
08 de Janeiro de 2026
Silhueta preta de mulher se defendendo de uma mão erguida na frente de seu rosto.
Segurança

Cearense é preso por crimes brutais contra mulher e enteada

O homem estava foragido na Paraíba e tinha mandado de prisão preventiva em aberto.

Redação
08 de Janeiro de 2026
alvaro, conhecido como 2m ou paizao, segurando arma de grosso calibre.
Segurança

Quem é '2M', o chefe do CV foragido no RJ que ordena ataques a provedores de internet no Ceará

O homem responde a múltiplos processos na Justiça do Ceará.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Horta caseira com mudas de plantas sob proteção de uma estrutura de sombra, na zona rural, com diversas fileiras de mudas em vasos e ambiente natural ao redor.
Segurança

Plantação ilegal com 20 mil mudas de maconha é encontrada no Ceará

Documentos de possíveis envolvidos também foram achados no local.

Geovana Almeida*
07 de Janeiro de 2026
Calanguinho homem criminoso preso
Segurança

Quem é líder do CV que movimentou milhões com furtos de veículos de luxo no Ceará, DF e Goiás

A reportagem teve acesso a documentos que revelam detalhes das ações da quadrilha que ele liderava.

Geovana Almeida
07 de Janeiro de 2026
montagens dois prints, de um lado poste de telefonia com cto atacado, provedor de internet, no outro mapa com localidades e horarios dos ataques.
Segurança

Ataque do CV deixa 100 equipamentos destruídos e 3 mil clientes sem internet no CE

A Polícia Civil diz que investiga o caso.

Emanoela Campelo de Melo
07 de Janeiro de 2026
Imagem do batalhão da polícia militar do ceará.
Segurança

Bope recebe alerta de bomba em quartel da PMCE e descobre se tratar de fogos de artifício

Artefato foi encontrado em um batalhão da Polícia Militar no bairro Bom Jardim, em Fortaleza.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Um sedã prata com a frente danificada em um acidente de carro na estrada, com um caminhão branco Lumardi e pessoas próximas a um edifício ao fundo.
Segurança

Policial militar morre após carro colidir com carreta na BR-222, em Caucaia

Agente de segurança estava na PMCE há mais de 40 anos.

Redação
06 de Janeiro de 2026
A foto mostra um homem branco, calvo e barba rasa, vestido com uma blusa preta, à frente de uma parede marrom.
Segurança

Ex-CEO da Hurb, preso em Aeroporto de Jericoacoara, é solto em audiêndia de custódia no CE

O empresário foi detido em flagrante no Ceará por uso de documento falso.

Redação
06 de Janeiro de 2026
João Ricardo Rangel Mendes.
Segurança

Ex-CEO da Hurb, João Ricardo Rangel é preso com documento falso no aeroporto de Jeri

O empresário ainda estava com tornozeleira eletrônica desligada ao tentar embarcar para São Paulo.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Duas imagens lado a lado. À esquerda, foto de filhote de Rottweiler preto com focinho amarronzado dentro de um carro, com o fundo sendo um portão branco de uma casa. À direita, tela preta com os dizeres
Segurança

Filhote de Rottweiler é levado durante furto a casa na Grande Fortaleza

Além do cachorro, a vítima perdeu eletrodomésticos, eletrônicos e cosméticos.

Milenna Murta* e Bergson Araujo Costa
06 de Janeiro de 2026
A foto mostra quatro pilhas de R$ 40 e, atrás, outras pilhas de R$ 100, que totalizam R$ 400 mil, em cima de uma mesa de madeira.
Segurança

Empresa suspeita de desviar verba de merenda escolar no CE movimentou mais de R$ 19 milhões

Dupla foi presa em flagrante após sacar R$ 400 mil em espécie, no Interior do Estado.

Redação
06 de Janeiro de 2026
print de ficha de um cearense procurado pela interpol, costa lacerda na red notice.
Segurança

Quem é o único cearense que está na 'Lista Vermelha' da Interpol

O homem tem 32 anos e é de Iguatu.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Dupla de suspeitos e arma apreendida em operação policial, com fundo de banner da Polícia Civil do estado do Ceará.
Segurança

Polícia Civil investiga atuação de quadrilhas de roubos de joias e relógios de luxo em Fortaleza

O último caso foi registrado no bairro Guararapes. Dois homens foram presos.

Geovana Almeida*
05 de Janeiro de 2026
carro usado no duplo homicidio quintino cunha.
Segurança

Ataque em comunidade: Justiça mantém prisão de 7 membros de facção acusados de duplo homicídio

Os réus disseram acreditar que estavam indo a um terreiro de umbanda.

Redação
03 de Janeiro de 2026