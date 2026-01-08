Cabo da PM e quatro criminosos morrem em operação policial em Tianguá
Mateus de Sá Correia morreu aos 41 anos.
Um policial militar foi morto nesta quinta-feira (8), durante uma operação na cidade de Tianguá, Interior do Ceará. Outros quatro criminosos também morreram, segundo o governador Elmano de Freitas.
"Cabo Mateus estava na PM há dez anos e morreu combatendo o crime. Minha solidariedade aos familiares e amigos do Cabo Mateus, e a toda a tropa", escreveu Elmano nas redes sociais.
O agente integrava o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).
Os outros mortos durante a operação eram suspeitos e reagiram à abordagem dos militares. Dois teriam morrido no hospital, um no local da troca de tiros e outro durante fuga.
O Diário do Nordeste solicitou detalhes à Polícia Militar e aguarda retorno.