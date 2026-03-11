Fios de cobre em troca de crack: receptador é solto horas após flagrante em Fortaleza

Um homem de 43 anos suspeito de receber fios de cobre furtados e em troca fornecer drogas foi preso em flagrante por agentes da 1ª Companhia do 22º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o preso é Paulo Henrique Silva, dono de uma extensa ficha criminal.

Com passagens por porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, Paulo Henrique foi submetido a audiência de custódia nesta quarta-feira (11), horas após a captura, e solto por decisão da Justiça.

A prisão em flagrante foi homologada, mas o juiz decidiu não converter em prisão preventiva, afirmando que "não estão presentes, nesta oportunidade, elementos concretos tendentes a demonstrar a necessidade de segregação cautelar, sendo as medidas cautelares suficientes para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal".

O magistrado determinou que Paulo Henrique compareça mensalmente à sede da Coordenadoria de Alternativas Penais, fique proibido de frequentar locais conhecidos como "pontos de venda de drogas", não mantenha contato com pessoas que figurem como réu em ação penal por tráfico de drogas e se recolha em domicílio das 19h às 7h, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

As medidas ficam estabelecidas pelo prazo de seis meses. A defesa do suspeito não foi localizada pela reportagem.

"O autuado forneceu endereço onde pode ser encontrado e indicou profissão lícita (entregador). Ainda, no caso dos autos, está sendo imputado crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, sendo a prisão a última medida a ser adotada" Juiz da 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia da Comarca de Fortaleza

TRÁFICO DE DROGAS

Por volta das 21h dessa terça-feira, os policiais militares receberam informações de que um homem com camisa floral e bermuda jeans estaria vendendo drogas e trocando entorpecentes por fios de cobre, perto da via férrea no bairro Lagamar, em frente a uma sucata clandestina.

Os agentes foram ao local e avistaram o suspeito. No bolso dele havia trouxinhas de pedras de crack, cocaína, cigarros de maconha e dinheiro trocado.

Ao todo, foram apreendidas 95 gramas de maconha, três gramas de cocaína, uma grama de crack dividida em 10 porções, sete quilos de fios de cobre (que estavam dentro de uma bolsa), um iPhone e R$ 81.

De acordo com a PM, o suspeito teria resistido à prisão, sendo necessário o "uso progressivo da força e algemas". Ele foi levado ao 2º Distrito Policial.