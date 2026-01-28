Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Suspeito de atacar provedor de internet é morto em confronto com PMs no Ceará

Uma arma de fogo foi apreendida.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
dois pms com farda, bepi, segurando armas.
Legenda: A Polícia afirma que os PMs receberam informações da Sub Agência de Inteligência (SAI) do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM), em Baturité, indicando que os suspeitos de envolvimento em ataques e danos a provedores de internet estariam escondidos em uma área de mata.
Foto: Divulgação/PMCE.

Um homem de 30 anos suspeito de envolvimento em ataques e danos a provedores de internet no Interior do Ceará foi morto em um confronto com policiais militares. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), um revólver com quatro munições deflagradas foi apreendido e uma motocicleta recuperada.

A ação policial aconteceu nessa terça-feira (27), no distrito de Touro, zona rural do município de Itapiúna. O homem, de identidade não revelada, teria sido socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia afirma que os PMs receberam informações da Sub Agência de Inteligência (SAI) do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM), em Baturité, indicando que os suspeitos de envolvimento em ataques e danos a provedores de internet estariam escondidos em uma área de mata. 

"Diante das denúncias, foi montada uma operação integrada com equipes da Força Tática do 29º BPM, do 2º Pelotão da 3ª Companhia do 3º Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (2º Pel/ 3ª Cia/3º BPRaio), Comando Tático Motorizado (Cotar) e BEPI".
PMCE

Segundo a Polícia, o suspeito tinha antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. 

CONFRONTO

Quando os PMs chegaram na mata teriam se deparado com os homens armados, ocasião em que houve o confronto.

arma apreendida mao de pm segurando.
Legenda: O material apreendido foi recolhido para procedimentos legais e a ocorrência apresentada na Delegacia Regional de Polícia Civil de Baturité, onde foi instaurado Inquérito Policial para apuração dos fatos.
Foto: Divulgação/PMCE.

"Após cessada a injusta agressão, foi localizado um homem de 30 anos, ferido, em posse de um revólver calibre .38, com numeração suprimida. O suspeito recebeu socorro imediato e foi conduzido ao hospital de Itapiúna, porém não resistiu aos ferimentos e foi a óbito", disse a PMCE.

O material apreendido foi recolhido para procedimentos legais e a ocorrência apresentada na Delegacia Regional de Polícia Civil de Baturité, onde foi instaurado Inquérito Policial para apuração dos fatos.

O suspeito de 30 anos tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

ATAQUE

Os ataques aos provedores em diversas cidades do Ceará passaram a estampar as manchetes dos jornais com mais frequência ainda no início de 2025.

Na última quinta-feira (22), criminosos atacaram um provedor de internet em Itapiúna. Parte da população do local chegou a ficar sem internet.

A reportagem apurou que o ataque se tratou de 'um recado direto para o proprietário da empresa', que teria se recusado a 'fechar negócio com o crime'.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga uma ocorrência de dano registrada no município de Itapiúna por meio da Delegacia de Aracoiaba e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Região Norte (Draco Norte).

"A SSPDS ressalta ainda que a PCCE apura todos os casos que chegam ao conhecimento das autoridades policiais e reforça sobre a importância do registro de Boletim de Ocorrência (BO) para serem repassadas mais informações", disseram por nota.

