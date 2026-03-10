Oito membros do Comando Vermelho são presos por expulsar moradores das próprias casas no Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu na manhã desta terça-feira (10) oito membros da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV). Os homens são suspeitos de expulsar moradores das próprias residências.

A operação foi deflagrada por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e resultou no cumprimento de 14 mandados de prisão preventiva e 33 mandados de busca e apreensão.

Dos 14 mandados de prisão, seis suspeitos já estavam no Sistema Penitenciário do Ceará. Os faccionados atuavam nos bairros de Fortaleza e Caucaia, Região Metropolitana.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que em Fortaleza as expulsões aconteceram nos bairros Bom Jardim, Genibaú, e Quintino Cunha.

"Os suspeitos são investigados por crimes de tráfico de drogas, comércio de armas e munições e constrangimento ilegal, no contexto de deslocamentos forçados".

DESLOCAMENTO FORÇADO

A 'Operação Impacto III' foi deflagrada nas primeiras horas desta terça-feira (10). A maior parte dos suspeitos tem extensa ficha criminal, conforme o delegado titular da Draco, Thiago Salgado.

"Estavam diretamente envolvidos no contexto do deslocamento forçado. Uma mulher não era alvo direto da nossa operação, mas era companheira de um dos alvos e com ela foi encontrado aproximadamente 1,5kg de drogas".

18 contas bancárias foram bloqueadas, totalizando cerca de R$ 4,5 milhões bloqueados. Aproximadamente R$ 25 mil em espécie foi apreendido, "visivelmente objeto da venda de drogas", segundo o delegado Ricardo Pinheiro, titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

"As diligências corroboram o envolvimento dos suspeitos em crimes de tráfico de drogas, comércio de armas e munições e constrangimento ilegal, no contexto do deslocamento forçado"

A PCCE destaca que com as prisões desta terça, são 91 detidos por expulsar moradores, desde julho do ano passado.