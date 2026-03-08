Tentativa de chacina deixa dois mortos e três feridos em Fortaleza

Uma tentativa de chacina deixou dois mortos e três pessoas feridas no sábado (7), no bairro José de Alencar, em Fortaleza (CE). As vítimas lesionadas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência. A dinâmica dos fatos não foi informada pelas forças de segurança.

Veja também Segurança Homem é perseguido pela Polícia após sequestrar as enteadas em Itaitinga Segurança Homem é perseguido pela Polícia após sequestrar as enteadas em Itaitinga

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local para realizar os procedimentos periciais.

Investigações

As Forças de Segurança do Ceará realizam diligências ostensivas e investigativas para esclarecer as circunstâncias do crime. Após o ataque, o policiamento na região foi reforçado.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). As investigações seguem em andamento para identificar os autores e a motivação do ataque.