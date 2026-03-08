Braço humano é encontrado na Praia do Baixo Grande, em Paracuru

Um braço humano foi encontrado na faixa de areia da Praia do Baixo Grande, no município de Paracuru, na Área Integrada de Segurança Pública 23 (AIS 23) do Ceará, nesse sábado (7). Equipes da Polícia Civil do Estado e da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência de achado de cadáver.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local e realizou os primeiros levantamentos.

Conforme vídeos e fotos divulgados em redes sociais por banhistas, o segmento estava separado do restante do corpo, com a mão voltada para baixo e apresentando sinais de decomposição. Até urubus foram vistos bicando o membro.

Investigações

Nas imagens é possível observar ainda que parte de tecido e fragmentos de roupa permaneciam presos na região superior do membro, que também apresentava alterações de coloração na pele e marcas visíveis ao longo do braço.

A identificação da vítima e as circunstâncias da morte só poderão ser determinadas após a conclusão do laudo pericial da Pefoce. O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Paracuru.