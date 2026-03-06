Justiça autoriza busca e apreensão de filho de jogador do Ceará, após mãe não devolver a criança

A Justiça do Ceará autorizou a "busca e apreensão" do filho de 7 anos do jogador do Ceará Sporting Club, Fernando José Marques Maciel, o Fernandinho, após a mãe do menino, a influenciadora e empresária Bruna Miller, se recusar a devolver a criança após uma visita no fim de semana passado. O atleta não via o filho desde o último dia 28 de fevereiro, e o menino retornou para o pai neste sábado (7), depois de uma semana. Um oficial de Justiça foi ao endereço onde o menor de idade estava com a mãe e deu cumprimento à ordem judicial.

Durante essa última semana, um Boletim de Ocorrência (B.O) chegou a ser aberto por Fernando para noticiar que o garoto estava desaparecido. Ele chegou a temer que a mãe "sumisse" com o garoto, pois ela tinha uma viagem para o exterior marcada para a última quarta-feira (4), mas acabou desistindo de viajar.

Nas redes sociais, Bruna fez diversas publicações contra o ex-marido, inclusive expôs a imagem da criança. Para os advogados de Fernandinho, ela utilizou as redes sociais "para fazer um verdadeiro linchamento virtual do pai da criança e de sua atual companheira".

O atacante afirma que tem a guarda unilateral do menino, mas a mãe diz que o processo de guarda ainda está em curso. Nesse caso, a última decisão sobre a guarda atribuída ao pai é de 2021 e ainda estaria em vigor.

O jogador, sua esposa e uma pessoa de confiança da família tentaram buscar a criança duas vezes durante a semana, mas informaram que Bruna não apareceu para entregar a criança. A defesa de Bruna negou as declarações, e disse que ela esteve disposta a devolver a criança nessa quarta-feira, mas que "ninguém apareceu".

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) informou na última terça-feira (3) que acompanhava o caso. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para "atender a uma ocorrência relacionada a um conflito entre um ex-casal, no bairro Praia do Futuro"

"As partes foram orientadas a comparecer presencialmente a uma unidade da PCCE para prestar depoimento sobre a situação. Um Boletim de Ocorrência, relacionado à guarda de uma criança, foi registrado", informou a pasta.

Criança estaria em risco, segundo advogada de Jogador

Em nota, a advogada do atacante do Ceará pontuou que a tutela de emergência foi solicitada no domingo (1º) ao Poder Judiciário por "a criança estar em risco".

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) informou que "o processo está em tramitação na 12ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza e encontra-se sob sigilo".

A criança estava em um apartamento na Praia do Futuro, em Fortaleza, com a mãe, e quando o jogador e sua companheira tentaram buscá-la pela primeira vez, Bruna teria se negado a deixar a criança ir embora. Ambas as partes chegaram a acionar a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Segundo uma decisão judicial de 2021, a qual o Diário do Nordeste teve acesso, a mãe só pode ver o filho aos fins de semana, das 13h às 18h, e sem pernoite para dormir, e com a presença ou de Fernando ou de uma pessoa designada por ele. Bruna mora no Rio Grande do Sul, estado de onde é natural, enquanto a criança morava no Ceará com o jogador.

Atualmente, conforme a mãe, a guarda está em discussão, e a "permanência do Fernando Júnior no Ceará não possui autorização judicial nem consentimento".

A mulher chegou a Fortaleza na última quinta-feira (27), e estava com o filho desde o dia 28. Bruna reclamou da presença de um segurança enviado com o menino, alegando que ele estaria armado, mas essa informação foi negada pela defesa do jogador.

"Eu nunca ofereci risco ao meu filho. Se existisse qualquer preocupação real, poderiam ter contratado uma babá, uma assistente social, uma psicóloga", comentou a influencer.

A representante de Fernandinho pontuou que Bruna estaria "distorcendo os fatos", mas a mulher rebate e diz que só está em busca de seus direitos.

Mãe disse estar sendo coagida

Bruna publicou nas redes sociais que Fernandinho e a atual esposa tentaram coagi-la a entregar o menino, e os acusou de perseguição por chegarem na portaria do condomínio onde ela está hospedada para buscar o menino, que mora com o pai na Grande Fortaleza.

Em uma publicação, a mulher fala que o filho só mora com o pai "porque ela permitiu", e ainda diz que chegou a ser "internada à força porque esconderam as crianças" dela.

Segundo a influencer informou ao Diário do Nordeste, ela possui uma medida protetiva contra o casal, que estaria sendo quebrada. A defesa de Fernandinho informou que tanto o jogador quanto sua atual esposa também têm medida contra Bruna.

"Estou buscando o direito de exercer a minha maternidade com respeito, segurança e dignidade. Existem três medidas protetivas vigentes contra o pai do meu filho e contra a atual companheira dele. Ambos estão cientes de que não podem se aproximar de mim. Mesmo assim, sigo enfrentando situações que me colocam em constrangimento e pressão psicológica", comentou Bruna, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Ela relatou também que fez um Boletim de Ocorrência (B.O) contra o ex-marido, por descumprimento da medida protetiva.

Jogador fala sobre guarda

O atacante do Ceará, disse ao Diário do Nordeste na última segunda-feira (2) que chegou a ficar sem notícias do filho e disse que só queria o cumprimento da decisão judicial que o deu a guarda. "A visitação da mãe foi regulamentada pela Justiça, e ela pode pegar o Fernando Júnior em finais de semana alternados das 13 horas às 18 sem pernoite, devendo estar supervisionada por pessoas da da minha confiança", comenta.

Ele relatou que tentou buscar o filho no último domingo, após sair da partida que o Ceará fez contra o time do Fortaleza Esporte Clube, mas não conseguiu, pois a ex-esposa disse que só devolveria o garoto nesta quarta — fato que não acobnteceu."Não era o combinado", declarou o atacante.

"A gente registrou um B.O, e eu tive que voltar para casa com minha esposa. Só peço que Deus possa guiar a cabeça da senhora Bruna", afirmou.