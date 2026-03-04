Vereador do Crato e empresário são presos em operação contra fraude no serviço de coleta de lixo

O vereador Cícero Antônio Lobo foi preso de forma temporária, na manhã desta quarta-feira (4), durante uma operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) que apura suspeitas de fraude no serviço de coleta de lixo da cidade. A ação contou com apoio da Polícia Civil. Outras três pessoas, incluindo um ex-vereador e um empresário, também foram alvos da ação policial.

A reportagem apurou que o mandado de prisão temporária tem validade de cinco dias. Cícero Lobo, mais conhecido como Tota Lobo, é casado e pai de três filhos. Graduado em administração, já foi Conselheiro Tutelar e Secretário de Serviços Públicos do Município.

Presos em operação:

Vereador - Cícero Antônio Lobo Soares, 'Tota Lobo';

Ex-vereador - Francisco Xenofonte de Morais, conhecido como Antonio de Mano;

Empresário - Alfredo Alencar;

Homem sem identificação.

O vereador Cícero Antônio Lobo e os outros três investigados foram conduzidos à delegacia durante a ação. Equipes da Polícia Civil estiveram na sede da Prefeitura do Crato nas primeiras horas da manhã, onde cumpriram diligências relacionadas à investigação.

A reportagem procurou a defesa dos investigados, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Prefeitura do Crato colabora com investigações

Após a divulgação da operação, o prefeito do Crato, André Barreto Esmeraldo, divulgou uma nota pública afirmando que acompanha as apurações conduzidas pelo Ministério Público e que determinou ao secretariado municipal total colaboração com os agentes responsáveis pela investigação.

Na nota, o prefeito informou que não é alvo da investigação e que também não há qualquer citação contra membros de seu secretariado na decisão judicial. O gestor destacou ainda que a administração municipal mantém compromisso com a legalidade, a transparência e a responsabilidade na condução da gestão pública.

Por fim, o prefeito reiterou aos servidores municipais a orientação para que mantenham padrões de ética, compromisso e respeito à legalidade durante o andamento das apurações.