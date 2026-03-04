Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vereador do Crato e empresário são presos em operação contra fraude no serviço de coleta de lixo

Um ex-vereador e um quarta pessoa ainda não identificada também foram alvos de mandados nesta quarta-feira (4).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:40)
Segurança
Equipes da Polícia Civil estiveram na sede da Prefeitura do Crato nas primeiras horas da manhã.
Legenda: Equipes da Polícia Civil estiveram na sede da Prefeitura do Crato nas primeiras horas da manhã.
Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

O vereador Cícero Antônio Lobo foi preso de forma temporária, na manhã desta quarta-feira (4), durante uma operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) que apura suspeitas de fraude no serviço de coleta de lixo da cidade. A ação contou com apoio da Polícia Civil. Outras três pessoas, incluindo um ex-vereador e um empresário, também foram alvos da ação policial. 

A reportagem apurou que o mandado de prisão temporária tem validade de cinco dias. Cícero Lobo, mais conhecido como Tota Lobo, é casado e pai de três filhos. Graduado em administração, já foi Conselheiro Tutelar e Secretário de Serviços Públicos do Município.

Presos em operação:

  • Vereador - Cícero Antônio Lobo Soares, 'Tota Lobo';
  • Ex-vereador - Francisco Xenofonte de Morais, conhecido como Antonio de Mano;
  • Empresário  - Alfredo Alencar; 
  • Homem sem identificação.

O vereador Cícero Antônio Lobo e os outros três investigados foram conduzidos à delegacia durante a ação. Equipes da Polícia Civil estiveram na sede da Prefeitura do Crato nas primeiras horas da manhã, onde cumpriram diligências relacionadas à investigação.

A reportagem procurou a defesa dos investigados, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações. 

Prefeitura do Crato colabora com investigações

Após a divulgação da operação, o prefeito do Crato, André Barreto Esmeraldo, divulgou uma nota pública afirmando que acompanha as apurações conduzidas pelo Ministério Público e que determinou ao secretariado municipal total colaboração com os agentes responsáveis pela investigação.

Na nota, o prefeito informou que não é alvo da investigação e que também não há qualquer citação contra membros de seu secretariado na decisão judicial. O gestor destacou ainda que a administração municipal mantém compromisso com a legalidade, a transparência e a responsabilidade na condução da gestão pública.

Por fim, o prefeito reiterou aos servidores municipais a orientação para que mantenham padrões de ética, compromisso e respeito à legalidade durante o andamento das apurações.

Equipes da Polícia Civil estiveram na sede da Prefeitura do Crato nas primeiras horas da manhã.
Segurança

Vereador do Crato e empresário são presos em operação contra fraude no serviço de coleta de lixo

Um ex-vereador e um quarta pessoa ainda não identificada também foram alvos de mandados nesta quarta-feira (4).

Redação
Há 1 hora
suspeitos presos foto preto e branco pedaço de ripa.
Segurança

Facção usava ripas para trancar janelas e cobrar 'pedágio' de moradores em Fortaleza

Moradores denunciaram as extorsões e dois homens foram presos.

Redação
Há 2 horas
pessoas entrando no forum faixa do poder judiciario vermelha.
Segurança

Justiça do CE condena PM e empresário por extorsão; vítima foi rendida sob tiros para pagar dívida

A acusação envolve um esquema de agiotagem.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Março de 2026
Foto do homem sendo preso suspeito de invadir e vandalizar a Catedral de Fortaleza.
Segurança

Homem é preso suspeito de invadir e vandalizar Catedral de Fortaleza

Homem possui antecedentes por duas ocorrências de furto.

Bergson Araujo Costa
03 de Março de 2026
adepol fachada.
Segurança

Criminosos furtam objetos da sede da Associação dos Delegados da PCCE pela 9ª vez em 2026

A fachada do prédio voltou a ter grades devido à insegurança.

Emanoela Campelo de Melo
03 de Março de 2026
viatura policia civil homem policial encapuzado.
Segurança

R$ 200 em troca de não divulgar vídeo íntimo: como agia o suspeito de extorquir mulheres no Ceará

A Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Redação
03 de Março de 2026
Foto do suspeito de 19 anos preso em Fortaleza por matar e maltratar mais de 100 animais em lives.
Segurança

Suspeito de 19 anos é preso em Fortaleza por matar e maltratar mais de 100 animais em lives

Investigação também apura se o investigado teria induzido a automutilação e ao suicídio de adolescentes.

Bergson Araujo Costa
02 de Março de 2026
dhpp fachada viatura pericia forense, predio, carro.
Segurança

Ceará tem mês menos violento da série histórica; homicídios reduziram 31,6%

Cidades como Maracanaú e Maranguape não registraram CVLIs em fevereiro deste ano de 2026.

Redação
02 de Março de 2026
Imagem com montagem de duas fotos. Na primeira, um policial segura um bornal e um celular na mão. Na outra, um patch com nome policial penal e mais sete celulares.
Segurança

Policial penal é preso por suspeita de facilitar entrada de celulares para o CV em presídio do Ceará

O servidor foi detido com um aparelho na bolsa. Na cela de um preso foram achados outros telefones e um smartwatch.

Emerson Rodrigues
02 de Março de 2026
tap aviao decolagem aeroporto.
Segurança

Área restrita: como a PF identificou um esquema de narcotráfico partindo do Aeroporto de Fortaleza

85 quilos de cocaína de 'alta pureza' chegaram na Europa.

Emanoela Campelo de Melo
02 de Março de 2026
Imagem de um homem e uma mulher, ambos com aparência moderna, posando para a câmera; a foto transmite uma vibe casual e descontraída.
Segurança

Justiça do Ceará condena a 27 anos de prisão homem acusado de matar esposa a facadas

Crime aconteceu no município de São Benedito, em julho de 2024.

Redação
02 de Março de 2026
Imagem de um policial civil de costas com uma camisa preta com a inscrição nas costas da camisa Polícia Civil - DHPP, na frente de uma viatura preta também com a inscrição Polícia Civil.
Segurança

Dois homens são baleados na Grande Messejana em disputa entre facções CV e Massa

Os crimes ocorreram na tarde desse sábado (28) em comunidades vizinhas nos bairros Curió e Lagoa Redonda.

Redação
01 de Março de 2026
fachada tjce novo predio cambeba.
Segurança

TJ mantém absolvição de advogados e outros acusados de tentar burlar o Sistema de Justiça no Ceará

Segundo o MPCE, o esquema, investigado durante a 'Operação Rábula', beneficiava também membros de facções como o CV e o PCC.

Redação
01 de Março de 2026
policial militar de costas fardado.
Segurança

Acusados de integrar milícia: Justiça autoriza volta de policiais militares às funções em Fortaleza

O Poder Judiciário também determinou a retirada das tornozeleiras eletrônicas dos PMs.

Redação
01 de Março de 2026
Prisão foi efetuada em Cascavel. Foto de apoio ilustrativo.
Segurança

Mulher é presa por suspeita de explorar sexualmente as filhas de 10 e 12 anos

Além da mãe, um homem que abusava de uma das crianças no momento da prisão também foi detido.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
À esquerda, o suspeito é encaminhado algemado; à direita, ele aparece algemado, deitado, com uma faca apreendida ao lado.
Segurança

Dois homens são presos por tentativa de feminicídio em Fortaleza

Em uma das ocorrências, o suspeito tentou matar a mulher com uma faca.

Nathália Paula Baga*
28 de Fevereiro de 2026
Três imagens mostram um medidor de energia quebrado, uma parede suja de urina e um saco de lixo em uma rua.
Segurança

Policial civil é investigado por ameaça, agressão e dano ao patrimônio contra vizinhos em Fortaleza

A Controladoria Geral de Disciplina apura as denúncias contra o servidor.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Rua de terra isolada por fita policial com viaturas da Polícia Militar e da Perícia Forense estacionadas próximo a uma residência, em área residencial com árvores e casas simples, durante atendimento a ocorrência criminal.
Segurança

Justiça nega liberdade a PM acusado de matar companheira a tiros em Fortaleza

A defesa alegou incapacidade mental do policial militar, que sofre com esquizofrenia, mas o Poder Judiciário afirmou que ele segue apto a julgamento.

Matheus Facundo
28 de Fevereiro de 2026
População em frente ao restaurante onde mulher morreu em Caucaia.
Segurança

Mulher é morta a tiros em lanchonete de Caucaia

A vítima tinha 33 anos. Segundo relato da PM, ela estaria sendo ameaçada por dívidas.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
feminicidio supeito foto 3x4 viaturas policiais
Segurança

Homem que dopou, matou e escondeu corpo da esposa em matagal é condenado a 25 anos de prisão no CE

Na manhã do dia 25 de outubro de 2023, o corpo da professora foi encontrado.

Redação
27 de Fevereiro de 2026