Policial penal é preso por suspeita de facilitar entrada de celulares para o CV em presídio do Ceará

O policial penal Fabiano Fernandes Alves foi preso em flagrante na manhã desse domingo (1), na Unidade Prisional Itaitinga 2 (UP 2), Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), por suspeita de facilitar a entrada de telefones celulares para internos da facção criminosa Comando Vermelho (CV). O servidor e um preso foram levados para a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) e autuados em flagrante.

A defesa do policial não foi localizada para comentar a prisão. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

A reportagem apurou que o servidor estava de plantão na UP 2, responsável pelo acompanhamento de detentos. Durante a passagem pelo posto de controle interno, ele tentou burlar a fiscalização ao não passar pelo detector de metais, procedimento obrigatório para todos os policiais penais e visitantes.

Ao ser abordado por outros servidores da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP-CE), foi encontrado um aparelho celular da marca Realme, modelo C61, escondido no bornal (bolsa a tiracolo) do policial. A principal suspeita da Coordenadoria de Inteligência (Coint) da SAP era de que o telefone seria entregue para o interno Rafael Lima Beserra, integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

O policial e o interno foram levados para a Delegacia e autuados em flagrante. Após a prisão da dupla, os policiais penais da unidade fizeram uma varredura na cela do detento e encontraram mais 6 aparelhos celulares e 1 smartwatch.

Procurada pela reportagem, a SAP confirmou a prisão em flagrante do policial penal e disse que "está à disposição das autoridades para a completa investigação do caso." O policial penal passou por audiência de custódia e a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva e ele permanece preso.

Em 2025, o Diário do Nordeste noticiou outros casos de prisões de policiais envolvidos em facilitação de entrada de ilícitos em unidades prisionais.

Em fevereiro deste ano, publicamos reportagem sobre uso de drones pelo CV para entrega de celulares, smartwatches e drogas em presídios da Grande Fortaleza.