Justiça do Ceará condena a 27 anos de prisão homem acusado de matar esposa a facadas

A Justiça do Ceará condenou a 27 anos e nove meses de prisão um homem acusado de assassinar a esposa, em São Benedito, na Serra da Ibiapaba. O julgamento aconteceu na última quinta-feira (26).

Conforme informações do Ministério Público do Ceará (MPCE), em 25 de julho de 2024, Antônio Francisco Rocha dos Santos matou a companheira, Rubênia Marques Cardoso, a facadas dentro da residência onde viviam, no bairro Portal dos Buritis.

O crime teria sido motivado por uma discussão causada por ciúmes, razão pela qual Antônio foi denunciado pelo crime de feminicídio, agravado por "motivo fútil, meio cruel e impossibilitando a defesa da vítima".

Vítima pediu ajuda antes de morrer

Ainda segundo o MP, antes de ser morta, a vítima chegou a telefonar para o pai pedindo socorro e relatou ter sido ameaçada pelo marido. Vizinhos também relataram terem ouvido gritos e pedidos de ajuda vindos da casa do casal.

Diante dessa situação, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. Porém, ao se dirigirem ao endereço, encontraram Rubênia já sem vida.

Os agentes também foram informados de que Antônio teria fugido por um matagal próximo. Eles o localizaram e o prenderam momentos depois, no Bairro Mirandas.