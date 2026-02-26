Homem é preso por vender 'vapes' no Interior do Ceará

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) em Limoeiro do Norte, no Interior do Estado, na terça-feira (24), suspeito de comercializar cigarros eletrônicos, conhecidos como "vapes" e "pods".

Segundo as investigações, o homem vendia os dispositivos eletrônicos de forma ilegal e tinha como público-alvo menores de idade.

Apreensão

A prisão ocorreu durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em imóveis vinculados ao suspeito. Em um deles, onde o homem foi localizado, os policiais apreenderam 49 cigarros eletrônicos, além de uma maquineta de cartão usada para as transações comerciais.

O homem foi conduzido à Delegacia de Limoeiro do Norte e autuado em flagrante por crime contra a incolumidade pública, que abrange condutas que colocam em risco a saúde e a segurança de pessoas ou o patrimônio.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos na prática criminosa.