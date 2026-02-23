Pai é condenado a 36 anos de prisão por estuprar e engravidar a filha em Maracanaú
Abusos sistemáticos se estenderam por toda a adolescência.
A Justiça do Ceará condenou um homem a 36 anos, seis meses e 22 dias de prisão por estuprar a própria filha no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime resultou em uma gestação da vítima causada pelo próprio genitor.
A sentença, proferida no último dia 13 de fevereiro, atende a uma denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 14ª Promotoria de Justiça de Maracanaú.
De acordo com os autos do processo, o ciclo de violência teve início quando a vítima era apenas uma criança de 7 anos de idade.
Os abusos sistemáticos se estenderam por toda a adolescência, cessando apenas por volta dos 16 anos — embora tentativas de violência tenham sido registradas mesmo após esse período.
O Ministério Público protocolou a ação em 22 de agosto de 2024, culminando agora na condenação em regime fechado.