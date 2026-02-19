Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Efetivo de rua da Guarda Municipal de Fortaleza passa a ser completamente armado

A entrega do armamento aconteceu em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (19).

Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
guardas municipais fardados em pe e sentados, cerimonia.
Legenda: O Diário do Nordeste acompanhou a cerimônia de entrega.
Foto: Matheus Facundo

O efetivo de rua da Guarda Municipal de Fortaleza passará a ser 100% armado. Nesta quinta-feira (19) o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e o governador do Ceará, Elmano de Freitas, realizaram entrega de 400 novas pistolas Glock calibre .40.

Atualmente, o contingente do órgão é formado por cerca de 3.100 agentes, ficando cerca de 48% nas ruas. O investimento nas 400 armas foi de quase R$ 1 milhão. 

Conforme a Prefeitura,"com os novos armamentos, somados a 429 entregues em 2025, todo o efetivo de rua da Guarda passará a atuar armado em Fortaleza". A Pasta disse ainda que o ato é um investimento na modernização da Guarda. 

O prefeito Evandro Leitão acrescentou que "todos os profissionais estão qualificados para utilização do armamento". 

De acordo com o governador Elmano de Freitas, "o prefeito comprou a melhor arma do mundo. Os senhores têm a melhor porque merecem a melhor para sua segurança e da população... Muito em breve o Governo do Ceará vai assinar convênio com todos os municípios do Ceará para integrar às forças de segurança com todas as guardas do estado". 

O secretário da Guarda Municipal de Fortaleza, coronel PM Márcio Oliveira afirmou que o foco em 'armar a Guarda' é nas "atividades ostensivas e fortalecer presença em territórios. Estamos usando o mesmo sistema de despachos e comunicação que as viaturas do estado utilizam e isso se traduz em mais tranquilidade para as pessoas".

A diretora-geral da Guarda Municipal de Fortaleza, Cristiane Fernandes Correia, destaca que a "a entrega é mais um feito do programa 'Fortalece'. A instituição se fortalece e amplia a capacidade de servir o povo".

PLANO DE CARGOS E CARREIRAS

Evandro Leitão se comprometeu que até o fim de 2026 deve implementar na Guarda Municipal de Fortaleza um novo plano de cargos e carreiras. 

"Firmamos um compromisso com os fortalezenses. Segurança se faz inicialmente humanizando o serviço... Vamos sentar, dialogar. Se Deus quiser vamos chegar no aniversário da Guarda e anunciar isso", pontuou o prefeito. 

