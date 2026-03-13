Justiça do Ceará manda soltar mais 79 torcedores; veja lista com nomes
Apesar da soltura, o grupo fica impedido de comparecer a jogos em estádios no Ceará.
A Justiça do Ceará decidiu, nessa quinta-feira (12), mandar soltar mais 79 torcedores presos por confrontos entre torcidas organizadas durante o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza, no último dia 8 de fevereiro. Com esta decisão, já são 168 homens liberados para voltar às ruas.
Devido ao alto número de suspeitos detidos nas brigas no dia 8 de fevereiro de 2026, o processo foi desmembrado em duas varas criminais do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Esta é a primeira decisão proferida pela juíza da 11ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza referente ao caso.
Conforme a magistrada, ela analisou a ficha de 101 acusados, sendo que 79 são primários, "não possuindo anotações em suas certidões de antecedentes criminais/atos infracionais ou mesmo respondendo a inquéritos policiais ou ações penais em curso, fato esse que deve ser levado em consideração neste momento. Por óbvio, processo complexo como o presente demandará tempo e inúmeros expedientes, bem como datas diversas para realização de audiências, cenário esse que foge à normalidade de uma instrução criminal comum".
"Observo, inicialmente, que o chamado Campeonato Cearense chegou ao fim em 08/03/2026, após partida ocorrida naquela mesma data, cenário esse que favorece a possibilidade de restituição da liberdade de alguns denunciados, notadamente aqueles primários, diante da expectativa de que cenários como os quais originaram as prisões flagranciais em comento sejam menos comuns e frequentes"
PROIBIDOS DE IR AO ESTÁDIO
Apesar da soltura, a Justiça determinou que o grupo fique impedido de comparecer a jogos em estádios neste Estado, "a fim de afastar quaisquer possibilidades de que possam vir a praticar novas condutas ou se envolvam em situações semelhantes", pelo prazo mínimo de seis meses.
VEJA LISTA COM NOMES DOS 79 BENEFICIADOS COM A LIBERDADE:
- 1. ALEXANDRE ALVES OLIVEIRA
- 2. ALEXSON GABRIEL DE SOUSA PRUDÊNCIO
- 3. ANTONIO CAUÃ MOREIRA DE ALCANTARA
- 4. ANTONIO GABRIEL PEREIRA DO ESPIRITO SANTO
- 5. ANTONIO JHEMYSON ALVES MOURA
- 6. ANTÔNIO FILIPE RODRIGUES SILVA
- 7. BRENO SOUSA DE ASSIS
- 8. BRUNO GOMES DE ALMEIDA
- 9. CLEUCIANO BARBOSA DE SOUZA
- 10. DAVI CESÁRIO COSTA
- 11. DAVI DA SILVA TEIXEIRA
- 12. DAVID ALCANTARA DA SILVA
- 13. DIEGO SILVA SOARES
- 14. EDINILDO DE LIMA RODRIGUES
- 15. EMANUEL DE ALMEIDA
- 16. EVERTON SANTOS DOS ANJOS
- 17. FABRICIO NASCIMENTO DA SILVA
- 18. FELIPE MOREIRA MIRANDA
- 19. FERNANDO FREITAS DOS SANTOS FILHO
- 20. FILIPE DA SILVA ANDRADE
- 21. FRANCIMAGNO DOS SANTOS ALVES
- 22. FRANCISCO EVALDO LEITE DA SILVA JUNIOR
- 23. FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DE SANTIAGO
- 24. FRANCISCO GABRIEL BARBOSA FERREIRA
- 25. FRANCISCO GERLIANO SOUSA DE OLIVEIRA
- 26. FRANCISCO ITALO XAVIER FERREIRA PINTO
- 27. FRANCISCO LUAN CARVALHO ARAUJO
- 28. FRANCISCO MARLY BARROSO SANTOS
- 29. FRANCISCO RONALDO SILVA TAVARES
- 30. FRANCISCO SANTIAGO COSTA DE SOUZA
- 31. FRANCISCO VITOR PEREIRA DOS SANTOS
- 32. FÍLIP ANDREI FERREIRA LINO DA SILVA
- 33. GABRIEL GOMES DE ALMEIDA
- 34. GABRIEL LEMOS DA SILVA
- 35. GABRYEL BATISTA RODRIGUES
- 36. GIOVANNI LIMA
- 37. IGOR LOPES DE ABREU
- 38. ITALO CAVALCANTE BARBOSA
- 39. JEAN DOS ANJOS DA SILVA
- 40. JHONATAN QUEIROZ DE SOUSA
- 41. JOSE RUAN BARROSO DE FREITAS
- 42. JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA
- 43. JOÃO VITOR DE OLIVEIRA MARIANO
- 44. JUAN MAICON FERREIRA DOS SANTOS
- 45. LEONARDO SANTOS DOS ANJOS
- 46. LIANDRO FAUSTINO HOLANDA
- 47. LUAN ALVES DA COSTA
- 48. LUCAS CARVALHO ARAÚJO
- 49. LUCAS FAUSTINO DE MELO LOPES
- 50. LUIS CLAUDIO DE SOUZA
- 51. LUIS EDUARDO MARIANI
- 52. LUIS MIGUEL NASCIMENTO DE SOUZA
- 53. LUIZ HENRIQUE DE FREITAS NASCIMENTO
- 54. MAICH SOUZA CASSIMIRO DA SILVA
- 55. MARCOS ALBERTO POLICARPO DA SILVA FILHO
- 56. MARCOS EDUARDO DA SILVA TAVEIRA
- 57. MATEUS LIMA DE MIRANDA
- 58. MATHEUS DE MELO SOUSA
- 59. MURYLO SILVA DOS SANTOS
- 60. PAULO GUILHERME SANTOS DA SILVA
- 61. PAULO VICTOR DA SILVA MESQUITA
- 62. PAULO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA
- 63. PAULO VICTOR DE SOUSA MENDES
- 64. RAFAEL CLEIDSON SOUSADA SILVA
- 65. RAFAEL PINTO SANTANA
- 66. RAYANDERSON GABRIEL SOUSA DE LIMA
- 67. ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO
- 68. RODRIGO BORGES
- 69. RODRIGO CARVALHO DE SOUSA
- 70. RUAN BARBOSA CARVALHO DA ROCHA
- 71. RUBENS ALEXANDRE SILVA
- 72. RUY GALVÃO DA SILVA
- 73. SETH CARNEIRO DOS SANTOS
- 74. THIAGO FERREIRA DA SILVA
- 75. WENDERSON DOS SANTOS VIERA
- 76. WEYLLON LOPES PEREIRA
- 77. WILLIAM GABRIEL DOS SANTOS GOUVEIA
- 78. WLADSON COSTA LIMA
- 79. ÂNGELO ARAÚJO PINHEIRO DE ATAIDE
O advogado criminalista Roberto Castelo, que atua na defesa de cinco dos torcedores envolvidos no caso, destacou que a decisão reafirma princípios fundamentais do processo penal e do Estado Democrático de Direito.
“A prisão preventiva deve ser sempre medida excepcional. A decisão da Justiça reconhece exatamente isso: muitos dos acusados são primários, possuem trabalho, família, são estudantes e jovens que têm uma vida fora desse episódio. O processo continuará seu curso normal, mas essas pessoas agora poderão responder em liberdade, ao lado de suas famílias e retomando suas atividades. A Justiça reafirma que o processo penal existe para garantir direitos, e não para antecipar punições, liberdade é a regra, advocacia não para, sempre buscando decisões justas", disse Roberto Castelo.
Bruno Bertiny, advogado de outros acusados, diz que "a defesa recebe a decisão da 11ª vara criminal de Fortaleza com serenidade e respeito às instituições, entendendo que se trata de uma medida juridicamente correta e proporcional, diante da ausência de fundamentos concretos que justificassem a manutenção do cárcere de pessoas sem antecedentes".
"Para a defesa, esta decisão representa uma vitória importante, fruto de uma luta jurídica intensa em defesa das garantias constitucionais e do devido processo legal. Contudo, é importante destacar que esta é apenas uma etapa da batalha jurídica. O processo seguirá seu curso natural, e no decorrer da instrução criminal a defesa demonstrará, com base nas provas dos autos, a inocência de nosso constituinte. A defesa reafirma sua confiança na Justiça e continuará atuando com firmeza para que a verdade dos fatos seja plenamente reconhecida ao final do processo"
[ATUALIZAÇÃO às 12h22]
Após publicação da matéria, o advogado Filipe Pinto, que atua como assessoria jurídica da TUF, emitiu nota afirmando que "entende como juridicamente acertada a decisão proferida pela magistrada da 11ª Vara Criminal, onde expediu o alvará de soltura de 79 torcedores"
"A decisão reconhece que os acusados são primários e possuem plenas condições de responder ao processo em liberdade, o que reforça a adequação da medida adotada. Ressalta-se, ainda, que há torcedores que permanecem custodiados, cujos pedidos de liberdade seguem em andamento por meio de Habeas Corpus protocolados no Tribunal de Justiça do Ceará, atualmente aguardando o julgamento que ocorrerá no dia 26/03/26. Havendo grande expectativa de novas decisões favoráveis nesse dia", segundo Filipe Pinto.
Mais de 350 pessoas foram capturadas
A série de brigas de torcidas rivais durante o primeiro Clássico-Rei do ano, entre Fortaleza e Ceará, terminou com mais de 350 pessoas capturadas na Capital cearense no dia 8 de fevereiro. Entre os autuados estavam adolescentes e adultos.
A maioria dos detidos teve a prisão mantida, e o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) chegou a designar magistrados para reforçar os trabalhos. O Ministério Público do Ceará (MPCE) também reforçou a presença de promotores de Justiça nas audiências de custódia, realizadas nos dias 9 e 10 de fevereiro, a fim de absorver a alta demanda.
O episódio de violência resultou em feridos que precisaram de atendimento médico. No dia, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu artefatos explosivos, socos-ingleses e outros materiais usados nas agressões.