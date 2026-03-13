Justiça do Ceará manda soltar mais 79 torcedores; veja lista com nomes

A Justiça do Ceará decidiu, nessa quinta-feira (12), mandar soltar mais 79 torcedores presos por confrontos entre torcidas organizadas durante o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza, no último dia 8 de fevereiro. Com esta decisão, já são 168 homens liberados para voltar às ruas.

Devido ao alto número de suspeitos detidos nas brigas no dia 8 de fevereiro de 2026, o processo foi desmembrado em duas varas criminais do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Esta é a primeira decisão proferida pela juíza da 11ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza referente ao caso.

Conforme a magistrada, ela analisou a ficha de 101 acusados, sendo que 79 são primários, "não possuindo anotações em suas certidões de antecedentes criminais/atos infracionais ou mesmo respondendo a inquéritos policiais ou ações penais em curso, fato esse que deve ser levado em consideração neste momento. Por óbvio, processo complexo como o presente demandará tempo e inúmeros expedientes, bem como datas diversas para realização de audiências, cenário esse que foge à normalidade de uma instrução criminal comum".

"Observo, inicialmente, que o chamado Campeonato Cearense chegou ao fim em 08/03/2026, após partida ocorrida naquela mesma data, cenário esse que favorece a possibilidade de restituição da liberdade de alguns denunciados, notadamente aqueles primários, diante da expectativa de que cenários como os quais originaram as prisões flagranciais em comento sejam menos comuns e frequentes" Juíza da 11ª Vara Criminal.

PROIBIDOS DE IR AO ESTÁDIO

Apesar da soltura, a Justiça determinou que o grupo fique impedido de comparecer a jogos em estádios neste Estado, "a fim de afastar quaisquer possibilidades de que possam vir a praticar novas condutas ou se envolvam em situações semelhantes", pelo prazo mínimo de seis meses.

VEJA LISTA COM NOMES DOS 79 BENEFICIADOS COM A LIBERDADE:

1. ALEXANDRE ALVES OLIVEIRA

2. ALEXSON GABRIEL DE SOUSA PRUDÊNCIO

3. ANTONIO CAUÃ MOREIRA DE ALCANTARA

4. ANTONIO GABRIEL PEREIRA DO ESPIRITO SANTO

5. ANTONIO JHEMYSON ALVES MOURA

6. ANTÔNIO FILIPE RODRIGUES SILVA

7. BRENO SOUSA DE ASSIS

8. BRUNO GOMES DE ALMEIDA

9. CLEUCIANO BARBOSA DE SOUZA

10. DAVI CESÁRIO COSTA

11. DAVI DA SILVA TEIXEIRA

12. DAVID ALCANTARA DA SILVA

13. DIEGO SILVA SOARES

14. EDINILDO DE LIMA RODRIGUES

15. EMANUEL DE ALMEIDA

16. EVERTON SANTOS DOS ANJOS

17. FABRICIO NASCIMENTO DA SILVA

18. FELIPE MOREIRA MIRANDA

19. FERNANDO FREITAS DOS SANTOS FILHO

20. FILIPE DA SILVA ANDRADE

21. FRANCIMAGNO DOS SANTOS ALVES

22. FRANCISCO EVALDO LEITE DA SILVA JUNIOR

23. FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DE SANTIAGO

24. FRANCISCO GABRIEL BARBOSA FERREIRA

25. FRANCISCO GERLIANO SOUSA DE OLIVEIRA

26. FRANCISCO ITALO XAVIER FERREIRA PINTO

27. FRANCISCO LUAN CARVALHO ARAUJO

28. FRANCISCO MARLY BARROSO SANTOS

29. FRANCISCO RONALDO SILVA TAVARES

30. FRANCISCO SANTIAGO COSTA DE SOUZA

31. FRANCISCO VITOR PEREIRA DOS SANTOS

32. FÍLIP ANDREI FERREIRA LINO DA SILVA

33. GABRIEL GOMES DE ALMEIDA

34. GABRIEL LEMOS DA SILVA

35. GABRYEL BATISTA RODRIGUES

36. GIOVANNI LIMA

37. IGOR LOPES DE ABREU

38. ITALO CAVALCANTE BARBOSA

39. JEAN DOS ANJOS DA SILVA

40. JHONATAN QUEIROZ DE SOUSA

41. JOSE RUAN BARROSO DE FREITAS

42. JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA

43. JOÃO VITOR DE OLIVEIRA MARIANO

44. JUAN MAICON FERREIRA DOS SANTOS

45. LEONARDO SANTOS DOS ANJOS

46. LIANDRO FAUSTINO HOLANDA

47. LUAN ALVES DA COSTA

48. LUCAS CARVALHO ARAÚJO

49. LUCAS FAUSTINO DE MELO LOPES

50. LUIS CLAUDIO DE SOUZA

51. LUIS EDUARDO MARIANI

52. LUIS MIGUEL NASCIMENTO DE SOUZA

53. LUIZ HENRIQUE DE FREITAS NASCIMENTO

54. MAICH SOUZA CASSIMIRO DA SILVA

55. MARCOS ALBERTO POLICARPO DA SILVA FILHO

56. MARCOS EDUARDO DA SILVA TAVEIRA

57. MATEUS LIMA DE MIRANDA

58. MATHEUS DE MELO SOUSA

59. MURYLO SILVA DOS SANTOS

60. PAULO GUILHERME SANTOS DA SILVA

61. PAULO VICTOR DA SILVA MESQUITA

62. PAULO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA

63. PAULO VICTOR DE SOUSA MENDES

64. RAFAEL CLEIDSON SOUSADA SILVA

65. RAFAEL PINTO SANTANA

66. RAYANDERSON GABRIEL SOUSA DE LIMA

67. ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO

68. RODRIGO BORGES

69. RODRIGO CARVALHO DE SOUSA

70. RUAN BARBOSA CARVALHO DA ROCHA

71. RUBENS ALEXANDRE SILVA

72. RUY GALVÃO DA SILVA

73. SETH CARNEIRO DOS SANTOS

74. THIAGO FERREIRA DA SILVA

75. WENDERSON DOS SANTOS VIERA

76. WEYLLON LOPES PEREIRA

77. WILLIAM GABRIEL DOS SANTOS GOUVEIA

78. WLADSON COSTA LIMA

79. ÂNGELO ARAÚJO PINHEIRO DE ATAIDE

O advogado criminalista Roberto Castelo, que atua na defesa de cinco dos torcedores envolvidos no caso, destacou que a decisão reafirma princípios fundamentais do processo penal e do Estado Democrático de Direito.

“A prisão preventiva deve ser sempre medida excepcional. A decisão da Justiça reconhece exatamente isso: muitos dos acusados são primários, possuem trabalho, família, são estudantes e jovens que têm uma vida fora desse episódio. O processo continuará seu curso normal, mas essas pessoas agora poderão responder em liberdade, ao lado de suas famílias e retomando suas atividades. A Justiça reafirma que o processo penal existe para garantir direitos, e não para antecipar punições, liberdade é a regra, advocacia não para, sempre buscando decisões justas", disse Roberto Castelo.

Bruno Bertiny, advogado de outros acusados, diz que "a defesa recebe a decisão da 11ª vara criminal de Fortaleza com serenidade e respeito às instituições, entendendo que se trata de uma medida juridicamente correta e proporcional, diante da ausência de fundamentos concretos que justificassem a manutenção do cárcere de pessoas sem antecedentes".

"Para a defesa, esta decisão representa uma vitória importante, fruto de uma luta jurídica intensa em defesa das garantias constitucionais e do devido processo legal. Contudo, é importante destacar que esta é apenas uma etapa da batalha jurídica. O processo seguirá seu curso natural, e no decorrer da instrução criminal a defesa demonstrará, com base nas provas dos autos, a inocência de nosso constituinte. A defesa reafirma sua confiança na Justiça e continuará atuando com firmeza para que a verdade dos fatos seja plenamente reconhecida ao final do processo" Bruno Bertiny, advogado

[ATUALIZAÇÃO às 12h22]

Após publicação da matéria, o advogado Filipe Pinto, que atua como assessoria jurídica da TUF, emitiu nota afirmando que "entende como juridicamente acertada a decisão proferida pela magistrada da 11ª Vara Criminal, onde expediu o alvará de soltura de 79 torcedores"

"A decisão reconhece que os acusados são primários e possuem plenas condições de responder ao processo em liberdade, o que reforça a adequação da medida adotada. Ressalta-se, ainda, que há torcedores que permanecem custodiados, cujos pedidos de liberdade seguem em andamento por meio de Habeas Corpus protocolados no Tribunal de Justiça do Ceará, atualmente aguardando o julgamento que ocorrerá no dia 26/03/26. Havendo grande expectativa de novas decisões favoráveis nesse dia", segundo Filipe Pinto.

Mais de 350 pessoas foram capturadas

A série de brigas de torcidas rivais durante o primeiro Clássico-Rei do ano, entre Fortaleza e Ceará, terminou com mais de 350 pessoas capturadas na Capital cearense no dia 8 de fevereiro. Entre os autuados estavam adolescentes e adultos.

A maioria dos detidos teve a prisão mantida, e o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) chegou a designar magistrados para reforçar os trabalhos. O Ministério Público do Ceará (MPCE) também reforçou a presença de promotores de Justiça nas audiências de custódia, realizadas nos dias 9 e 10 de fevereiro, a fim de absorver a alta demanda.

O episódio de violência resultou em feridos que precisaram de atendimento médico. No dia, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu artefatos explosivos, socos-ingleses e outros materiais usados nas agressões.