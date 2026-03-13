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Justiça do Ceará manda soltar mais 79 torcedores; veja lista com nomes

Apesar da soltura, o grupo fica impedido de comparecer a jogos em estádios no Ceará.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
(Atualizado às 12:21)
Segurança
Montagem de fotos que mostra torcedores brigando nas ruas de Fortaleza antes do jogo entre Ceará e Fortaleza.
Legenda: Confrontos entre torcidas organizadas foram registrados em diversos bairros no 1º Clássico-Rei.
Foto: Reprodução/VC Repórter.

A Justiça do Ceará decidiu, nessa quinta-feira (12), mandar soltar mais 79 torcedores presos por confrontos entre torcidas organizadas durante o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza, no último dia 8 de fevereiro. Com esta decisão, já são 168 homens liberados para voltar às ruas.

Devido ao alto número de suspeitos detidos nas brigas no dia 8 de fevereiro de 2026, o processo foi desmembrado em duas varas criminais do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Esta é a primeira decisão proferida pela juíza da 11ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza referente ao caso.

Conforme a magistrada, ela analisou a ficha de 101 acusados, sendo que 79 são primários, "não possuindo anotações em suas certidões de antecedentes criminais/atos infracionais ou mesmo respondendo a inquéritos policiais ou ações penais em curso, fato esse que deve ser levado em consideração neste momento. Por óbvio, processo complexo como o presente demandará tempo e inúmeros expedientes, bem como datas diversas para realização de audiências, cenário esse que foge à normalidade de uma instrução criminal comum".

"Observo, inicialmente, que o chamado Campeonato Cearense chegou ao fim em 08/03/2026, após partida ocorrida naquela mesma data, cenário esse que favorece a possibilidade de restituição da liberdade de alguns denunciados, notadamente aqueles primários, diante da expectativa de que cenários como os quais originaram as prisões flagranciais em comento sejam menos comuns e frequentes"
Juíza da 11ª Vara Criminal.

PROIBIDOS DE IR AO ESTÁDIO

Apesar da soltura, a Justiça determinou que o grupo fique impedido de comparecer a jogos em estádios neste Estado, "a fim de afastar quaisquer possibilidades de que possam vir a praticar novas condutas ou se envolvam em situações semelhantes", pelo prazo mínimo de seis meses.

VEJA LISTA COM NOMES DOS 79 BENEFICIADOS COM A LIBERDADE:

  • 1. ALEXANDRE ALVES OLIVEIRA
  • 2. ALEXSON GABRIEL DE SOUSA PRUDÊNCIO
  • 3. ANTONIO CAUÃ MOREIRA DE ALCANTARA
  • 4. ANTONIO GABRIEL PEREIRA DO ESPIRITO SANTO
  • 5. ANTONIO JHEMYSON ALVES MOURA
  • 6. ANTÔNIO FILIPE RODRIGUES SILVA
  • 7. BRENO SOUSA DE ASSIS
  • 8. BRUNO GOMES DE ALMEIDA
  • 9. CLEUCIANO BARBOSA DE SOUZA
  • 10. DAVI CESÁRIO COSTA
  • 11. DAVI DA SILVA TEIXEIRA
  • 12. DAVID ALCANTARA DA SILVA
  • 13. DIEGO SILVA SOARES
  • 14. EDINILDO DE LIMA RODRIGUES
  • 15. EMANUEL DE ALMEIDA
  • 16. EVERTON SANTOS DOS ANJOS
  • 17. FABRICIO NASCIMENTO DA SILVA
  • 18. FELIPE MOREIRA MIRANDA
  • 19. FERNANDO FREITAS DOS SANTOS FILHO
  • 20. FILIPE DA SILVA ANDRADE
  • 21. FRANCIMAGNO DOS SANTOS ALVES
  • 22. FRANCISCO EVALDO LEITE DA SILVA JUNIOR
  • 23. FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DE SANTIAGO
  • 24. FRANCISCO GABRIEL BARBOSA FERREIRA
  • 25. FRANCISCO GERLIANO SOUSA DE OLIVEIRA
  • 26. FRANCISCO ITALO XAVIER FERREIRA PINTO
  • 27. FRANCISCO LUAN CARVALHO ARAUJO
  • 28. FRANCISCO MARLY BARROSO SANTOS
  • 29. FRANCISCO RONALDO SILVA TAVARES
  • 30. FRANCISCO SANTIAGO COSTA DE SOUZA
  • 31. FRANCISCO VITOR PEREIRA DOS SANTOS
  • 32. FÍLIP ANDREI FERREIRA LINO DA SILVA
  • 33. GABRIEL GOMES DE ALMEIDA
  • 34. GABRIEL LEMOS DA SILVA
  • 35. GABRYEL BATISTA RODRIGUES
  • 36. GIOVANNI LIMA
  • 37. IGOR LOPES DE ABREU
  • 38. ITALO CAVALCANTE BARBOSA
  • 39. JEAN DOS ANJOS DA SILVA
  • 40. JHONATAN QUEIROZ DE SOUSA
  • 41. JOSE RUAN BARROSO DE FREITAS
  • 42. JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA
  • 43. JOÃO VITOR DE OLIVEIRA MARIANO
  • 44. JUAN MAICON FERREIRA DOS SANTOS
  • 45. LEONARDO SANTOS DOS ANJOS
  • 46. LIANDRO FAUSTINO HOLANDA
  • 47. LUAN ALVES DA COSTA
  • 48. LUCAS CARVALHO ARAÚJO
  • 49. LUCAS FAUSTINO DE MELO LOPES
  • 50. LUIS CLAUDIO DE SOUZA
  • 51. LUIS EDUARDO MARIANI 
  • 52. LUIS MIGUEL NASCIMENTO DE SOUZA
  • 53. LUIZ HENRIQUE DE FREITAS NASCIMENTO
  • 54. MAICH SOUZA CASSIMIRO DA SILVA
  • 55. MARCOS ALBERTO POLICARPO DA SILVA FILHO
  • 56. MARCOS EDUARDO DA SILVA TAVEIRA
  • 57. MATEUS LIMA DE MIRANDA
  • 58. MATHEUS DE MELO SOUSA
  • 59. MURYLO SILVA DOS SANTOS
  • 60. PAULO GUILHERME SANTOS DA SILVA
  • 61. PAULO VICTOR DA SILVA MESQUITA
  • 62. PAULO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA
  • 63. PAULO VICTOR DE SOUSA MENDES
  • 64. RAFAEL CLEIDSON SOUSADA SILVA
  • 65. RAFAEL PINTO SANTANA
  • 66. RAYANDERSON GABRIEL SOUSA DE LIMA
  • 67. ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO
  • 68. RODRIGO BORGES
  • 69. RODRIGO CARVALHO DE SOUSA
  • 70. RUAN BARBOSA CARVALHO DA ROCHA
  • 71. RUBENS ALEXANDRE SILVA
  • 72. RUY GALVÃO DA SILVA
  • 73. SETH CARNEIRO DOS SANTOS
  • 74. THIAGO FERREIRA DA SILVA
  • 75. WENDERSON DOS SANTOS VIERA
  • 76. WEYLLON LOPES PEREIRA
  • 77. WILLIAM GABRIEL DOS SANTOS GOUVEIA
  • 78. WLADSON COSTA LIMA
  • 79. ÂNGELO ARAÚJO PINHEIRO DE ATAIDE

O advogado criminalista Roberto Castelo, que atua na defesa de cinco dos torcedores envolvidos no caso, destacou que a decisão reafirma princípios fundamentais do processo penal e do Estado Democrático de Direito.

“A prisão preventiva deve ser sempre medida excepcional. A decisão da Justiça reconhece exatamente isso: muitos dos acusados são primários, possuem trabalho, família, são estudantes e jovens que têm uma vida fora desse episódio. O processo continuará seu curso normal, mas essas pessoas agora poderão responder em liberdade, ao lado de suas famílias e retomando suas atividades. A Justiça reafirma que o processo penal existe para garantir direitos, e não para antecipar punições, liberdade é a regra, advocacia não para, sempre buscando decisões justas", disse Roberto Castelo.

Bruno Bertiny, advogado de outros acusados, diz que "a defesa recebe a decisão da 11ª vara criminal de Fortaleza com serenidade e respeito às instituições, entendendo que se trata de uma medida juridicamente correta e proporcional, diante da ausência de fundamentos concretos que justificassem a manutenção do cárcere de pessoas sem antecedentes".

"Para a defesa, esta decisão representa uma vitória importante, fruto de uma luta jurídica intensa em defesa das garantias constitucionais e do devido processo legal. Contudo, é importante destacar que esta é apenas uma etapa da batalha jurídica. O processo seguirá seu curso natural, e no decorrer da instrução criminal a defesa demonstrará, com base nas provas dos autos, a inocência de nosso constituinte. A defesa reafirma sua confiança na Justiça e continuará atuando com firmeza para que a verdade dos fatos seja plenamente reconhecida ao final do processo"
Bruno Bertiny, advogado

[ATUALIZAÇÃO às 12h22]

Após publicação da matéria, o advogado Filipe Pinto, que atua como assessoria jurídica da TUF, emitiu nota afirmando que "entende como juridicamente acertada a decisão proferida pela magistrada da 11ª Vara Criminal, onde expediu o alvará de soltura de 79 torcedores"

"A decisão reconhece que os acusados são primários e possuem plenas condições de responder ao processo em liberdade, o que reforça a adequação da medida adotada. Ressalta-se, ainda, que há torcedores que permanecem custodiados, cujos pedidos de liberdade seguem em andamento por meio de Habeas Corpus protocolados no Tribunal de Justiça do Ceará, atualmente aguardando o julgamento que ocorrerá no dia 26/03/26. Havendo grande expectativa de novas decisões favoráveis nesse dia", segundo Filipe Pinto.

Mais de 350 pessoas foram capturadas 

série de brigas de torcidas rivais durante o primeiro Clássico-Rei do ano, entre Fortaleza e Ceará, terminou com mais de 350 pessoas capturadas na Capital cearense no dia 8 de fevereiro. Entre os autuados estavam adolescentes e adultos. 

A maioria dos detidos teve a prisão mantida, e o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) chegou a designar magistrados para reforçar os trabalhos. O Ministério Público do Ceará (MPCE) também reforçou a presença de promotores de Justiça nas audiências de custódia, realizadas nos dias 9 e 10 de fevereiro, a fim de absorver a alta demanda.

O episódio de violência resultou em feridos que precisaram de atendimento médico. No dia, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu artefatos explosivos, socos-ingleses e outros materiais usados nas agressões. 

 

 

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