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Grupo é resgatado após se perder em trilha de mata fechada em Pacatuba

Cinco pessoas, entre elas uma criança de quatro anos, foram localizadas próximo a uma ribanceira.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
foto de grupo resgatado em trilha de mata fechada em Pacatuba. Na imagem, as vítimas aparecem ao lado dos policiais que realizaram o resgate.
Legenda: Grupo entrou na trilha para tomar banho em um ponto da serra.
Foto: Divulgação/SSPDS.

Cinco pessoas, entre elas uma criança de quatro anos, foram resgatadas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na Serra da Aratanha, em Pacatuba, na noite desse domingo (10). O grupo fazia uma trilha de motocicleta quando se perdeu em uma área de mata fechada.

Equipes da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) foram acionadas para o resgate, e os policiais militares se deslocaram para iniciar as buscas na região.

Grupo foi encontrado próximo a uma ribanceira

Moradores relataram aos PMs que ouviram gritos e avistaram um clarão na mata horas antes do ocorrido. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a Polícia conseguiu entrar na área de difícil acesso e localizou o grupo próximo a uma ribanceira.

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O resgate foi realizado por equipes da Força Tática da 1ª Companhia do 24º Batalhão da Polícia Militar (1ª Cia/ 24º BPM).

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