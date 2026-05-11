Grupo é resgatado após se perder em trilha de mata fechada em Pacatuba

Cinco pessoas, entre elas uma criança de quatro anos, foram resgatadas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na Serra da Aratanha, em Pacatuba, na noite desse domingo (10). O grupo fazia uma trilha de motocicleta quando se perdeu em uma área de mata fechada.

Equipes da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) foram acionadas para o resgate, e os policiais militares se deslocaram para iniciar as buscas na região.

Grupo foi encontrado próximo a uma ribanceira

Moradores relataram aos PMs que ouviram gritos e avistaram um clarão na mata horas antes do ocorrido. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a Polícia conseguiu entrar na área de difícil acesso e localizou o grupo próximo a uma ribanceira.

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As vítimas informaram aos policiais que haviam saído da localidade de Jubaia, em Maranguape, para realizar a trilha e tomar banho em um ponto da serra. Como não conheciam a região, acabaram se perdendo ao retornar para a estrada.

O resgate foi realizado por equipes da Força Tática da 1ª Companhia do 24º Batalhão da Polícia Militar (1ª Cia/ 24º BPM).