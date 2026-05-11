Grupo é resgatado após se perder em trilha de mata fechada em Pacatuba
Cinco pessoas, entre elas uma criança de quatro anos, foram localizadas próximo a uma ribanceira.
Cinco pessoas, entre elas uma criança de quatro anos, foram resgatadas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na Serra da Aratanha, em Pacatuba, na noite desse domingo (10). O grupo fazia uma trilha de motocicleta quando se perdeu em uma área de mata fechada.
Equipes da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) foram acionadas para o resgate, e os policiais militares se deslocaram para iniciar as buscas na região.
Grupo foi encontrado próximo a uma ribanceira
Moradores relataram aos PMs que ouviram gritos e avistaram um clarão na mata horas antes do ocorrido. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a Polícia conseguiu entrar na área de difícil acesso e localizou o grupo próximo a uma ribanceira.
Veja também
As vítimas informaram aos policiais que haviam saído da localidade de Jubaia, em Maranguape, para realizar a trilha e tomar banho em um ponto da serra. Como não conheciam a região, acabaram se perdendo ao retornar para a estrada.
O resgate foi realizado por equipes da Força Tática da 1ª Companhia do 24º Batalhão da Polícia Militar (1ª Cia/ 24º BPM).