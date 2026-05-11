O jornalista Chico Pinheiro, de 72 anos, revelou diagnóstico de câncer no intestino durante entrevista com o cantor Zeca Baleiro. Ao músico, compartilhou detalhes sobre a descoberta e o tratamento contra a doença.

O que aconteceu

Um trecho da entrevista foi publicado nas redes sociais do jornalista, no último sábado (9), mas a conversa completa poderá ser vista no programa do Chico Pinheiro Entrevista, no YouTube. O episódio especial vai ao ar nesta segunda-feira (11), às 19h.

"Eu passei um mês e pouco internado. Fui fazer uma cirurgia. Descobri um câncer no intestino. A princípio era relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita e, um dia ou três dias depois, eu ia para casa", detalhou.

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O ex-âncora do "Bom Dia Brasil" passou por uma cirurgia robótica, mas teve complicações posteriormente. Ele relata ter ficado uns "belos dias" na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). "Eu ouvia você cantar uma música todo o tempo. Ouvia e chorava", disse. A música era "Flor da Pele", de Zeca Baleiro.

Na canção, Zeca escreve que seu desejo se confunde com a vontade de não ser e que a própria pele tem o fogo do juízo final. Na entrevista, Chico disse que escutava essa música e pensava: "Calma aí, você vai passar por isso". Apesar dos detalhes, o jornalista não revelou o período em que passou pelo tratamento, nem quando recebeu o diagnóstico.