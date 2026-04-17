Oscar Schmidt, ex-jogador de basquete, lutou contra câncer no cérebro diagnosticado em 2011

Oscar Schmidt, morto nesta sexta-feira (17) após enfrentar um longo tratamento contra um câncer no cérebro, foi diagnosticado em 2011. O ex-jogador de basquete, lenda da modalidade no Brasil, chegou a abrir mão das sessões de quimioterapia em 2022. Em entrevista à Rede TV, ele chegou a comentar sobre o tema. O camisa 14 explicou que foi um mal entendido e afirmou ter perdido o medo de morrer.

"Eu fiz quimioterapia, que eu parei esse ano. Eu mesmo decidi parar. O doutor falou, há três anos, que estava pensando em parar com a quimioterapia. Eu falei: o senhor quer me matar, doutor? Aí, continuamos mais dois anos e meio e eu parei no começo desse ano porque, se ele falou dois anos e meio atrás significa que eu estou curado. E foi isso que aconteceu. O papa me abençoou, botou a mão em mim, nunca tinha chegado perto do papa", afirmou.

"Parei (com o tratamento) esse ano, eu mesmo decidi parar. Morria de medo de morrer. Fechar o olho e não acordar mais, para mim era um terror. E graças ao tumor, perdi esse medo. Não quero ser o melhor palestrante ou o melhor jogador. Quero ser um marido e pai melhor", completou.

Em 2022, o ex-jogador de basquete chegou a revelar que havia sido curado da doença. Ele explicou, em nova entrevista, desta vez ao UOL dois anos depois, que a virada de chave para isso foi "calar os jornalistas" que o davam como morto. Ele lembrou a entrevista dada ao repórter Roberto Cabrini.

"Ele chegou lá em casa para fazer a matéria da vida dele, eu falei: 'Cabrini, olha para mim, veja se eu estou doente. Não estou doente'. Ele falou: 'É, você não está doente'. Ele ficou o dia todo lá em casa e ele me salvou", revelou ao UOL.

Oscar afirmou que, após essa entrevista, "ninguém falou mais nada". Ele também creditou parte da cura obtida ao Papa Francisco, que ele conheceu pessoalmente em 2013, no Rio de Janeiro.

"O papa me ajudou bastante. Ele veio ao Brasil, o governo do Rio me colocou dentro do Palácio com outras famílias [para conhecê-lo]. Ele botou a mão na minha cabeça e falou 'considere-se abençoado'. Tenho minhas crenças e o papa estava ali, eu olhando no olho dele, foi um momento dos melhores que tive na vida", disse ao UOL.

QUEM FOI OSCAR SCHMIDT?

Oscar Schmidt, lenda do basquete do Brasil, havia sido internado em um hospital de São Paulo após mal-estar. O ex-jogador de 68 anos estava sob cuidados médicos.

Entre as maiores conquistas de Oscar com o basquete brasileiro estão a medalha de ouro nos Jogos PanAmericanos de 1987. Na ocasião, o Brasil aplicou a primeira derrota da história dos Estados Unidos no basquete como mandante. Outro pódio importante foi a medalha de bronze no Mundial das Filipinas, em 1978.

Recentemente, Oscar foi homenageado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) no Hall da Fama. Ele não esteve presente pois estava se recuperando de uma cirurgia.